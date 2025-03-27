Неравный брак Светланы Рябовой и измена любимого: как сегодня живет звезда фильма «Ты у меня одна»

Светлана Рябова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
27 марта актрисе Светлане Рябовой исполняется 64 года. Зрители до сих пор с теплом вспоминают её героинь, а имя актрисы остаётся знаковым в истории российского кино. «Радио 1» расскажет, как сложилась жизнь и карьера Светланы Рябовой, почему она исчезла с экранов и чем занимается сейчас.
Светлана Рябова: детство и начало творческого пути
Светлана Рябова родилась 27 марта 1961 года в Минске — прямо в Международный день театра. Судьба, видимо, с самого начала всё решила за неё. Мама будущей актрисы играла в местном театре, так что творческая атмосфера царила в доме с детства. Первый спектакль Светлана увидела в 4 года — и с тех пор знала: сцена будет её жизнью.
После школы она поступила в Минский театральный институт, но уже через год преподаватели посоветовали развивать талант дальше — в Москве. Девушка с лёгкостью прошла конкурс сразу в два топовых вуза — Щукинское училище и Школу-студию МХАТ. Выбрала «Щуку».
Карьера Светланы Рябовой: от «Отцов и детей» до «Ты у меня одна»
После окончания вуза в 1981 году Рябову приняли в Театр Сатиры, где она служит по сей день. Её актёрская биография включает около 40 кинопроектов, из которых около 20 — с главными ролями. Первое появление на экране состоялось в 1983 году в драме «Отцы и дети», а уже в следующем году она блистала в «Особом подразделении» и «Расставании».
«Когда я оканчивала театральный, к нам пришел Александр Анатольевич Ширвиндт, чтобы отобрать для спектакля четырех девочек. Я оказалась в их числе. И он спросил, умеет ли кто-нибудь играть. Я подняла руку. И вот в начале спектакля открывается занавес, я сижу за роялем и играю менуэт Боккерини. Это был триумф, это было счастье», — вспоминала она.
Настоящую Всероссийскую славу Светлане Рябовой принесла главная роль в мелодраме «Ты у меня одна» (1993). Её героиня Аня Коливанова покорила сердца миллионов. Светлана сыграла сложный образ женщины, вернувшейся в родной город, чтобы вновь обрести любовь. Картина стала хитом, а Рябова — народной любимицей.
Светлана Рябова (фото: кадр из фильма «Ты у меня одна»)
Однако Светлана вспоминает, с какими трудностями ей пришлось столкнуться при съемках этой мелодрамы. По её словам, самым сложным моментом был подбор одежды для её героини, так как Анна была состоятельной женщиной, а вот бюджет фильма был ограничен. В поисках решения этой проблемы актеры и съемочная группа принесли свою собственную одежду, чтобы создать более-менее подходящий образ. Однако возникла одна проблема — ни у кого не было шубы, поэтому её пришлось взять на прокат.
Почему Светлана Рябова исчезла с экранов
Несмотря на невероятную популярность в 90-е, в 2000-х актриса практически перестала сниматься. Это не связано с отсутствием предложений — просто Рябова сделала выбор в пользу театра. Она неоднократно говорила, что именно классические постановки приближают к истинному искусству.
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В кино она больше не играет, но по-прежнему выходит на сцену Театра Сатиры, оставаясь верной своему первому творческому дому.
Личная жизнь Светланы Рябовой: развод и двое детей
Светлана Рябова познакомилась со своим гражданским супругом, актером Андреем Барило, во время работы в театре, где они вместе играли в спектакле «Укрощение строптивой». На момент знакомства Светлане было 33 года, а Андрею — 21.
Многие пытались отговорить Светлану от отношений с молодым коллегой, считая его слишком молодым для серьезных отношений. Однако Светлана не стала никого слушать и очень скоро пара начала жить вместе. Вскоре у них родились две дочки — Александра и Екатерина.
Андрей Барило (фото: nstagram* / @andrey.barilo)
Конец 90-х стал переломным моментом для пары: денег не было, дети болели, а продукты были в ограниченном количестве. Андрей еще не был востребован в кино и работы было мало. Светлана, понимая всю ответственность за детей, не могла оставить их на няню, чтобы вернуться в кино, так как не была готова доверить своих дочерей чужим людям.
Семейные отношения начали разрушаться, молодые люди часто ссорились, поэтому в 2005 году пара приняла решение расстаться. Причины их разрыва до конца так и не стали известны, но ходят слухи, что Андрей и вовсе изменил Светлане.
Чем занимается Светлана Рябова сейчас?
Последний раз Рябова снималась в кино в 2013 году, когда вышел мини-сериал «Незабудки» с ее участием. Однако она продолжает активно работать в театре, участвуя в различных постановках.
Ее дочери пошли по ее стопам и стали актрисами. Старшая также увлекается живописью и устраивает выставки своих картин.
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