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Известный американский рэпер приедет в Россию

Рэпер Tyga приедет в Россию
Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон (Tyga) (Фото: Instagram*/tyga)

Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон (Tyga) (Фото: Instagram*/tyga)

Известный американский рэпер Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон (Tyga) приедет в Россию. Его выступление состоится 31 мая на площадке «ЦСКА-Арена», пишет РИА Новости со ссылкой на представителя площадки.
По данным журналистов, это первый концерт мировой звезды с начала спецоперации на Украине. Известно, что шоу уже одобрено рэпером и «совершенно точно будет». «Разогревать» сцену перед выступлением Tyga будут его российские коллеги по цеху Macan и Jakone (Андрей Косолапов и Арам Байталов).

Сообщается, что Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон хочет проживать рядом с московским Кремлем. В свое время исполнитель стал известен после того, как надел футболку с советской рок-звездой Виктором Цоем в одном из своих клипов. За пару дней его посмотрели 2,5 миллиона человек. На футболке было написано «Звезда по имени Солнце».

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В Сети распространилось видео Евгения Петросяна с молодой блондинкой
27 марта 2025, 14:44

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Сети появилось видео, на котором Евгений Петросян гладит по лицу неизвестную молодую блондинку в отсутствии своей супруги Татьяны Брухуновой.
На видео Петросян исполняет странное действие и гладит девушку по лицу, и «посылает ей код». При этом рядом с ним сидит Филипп Киркоров, а супруги и вовсе не видно.

Пользователи Сети предположили, что все происходило на похоронах Бедроса Киркорова.

«Что там делает Фил по правую руку от Петросяна? Поминают отца Филиппа или что там происходит? Склеил девку прямо на поминках Бедроса Киркорова?» — написал один из комментаторов под видео.

Другие задались вопросом, где же «Таня-модница» находится в момент, когда Петросян «привораживает новую молодуху».

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27 марта 2025, 14:31

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk)

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна продемонстрировала поклонникам в соцсетях округлившийся перед родами живот. Сейчас она в Эмиратах и рожать планирует за рубежом. На снимке 29-летняя девушка в длинном черном платье, а также в кожаной куртке.
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Фото:Instagram*/anna_zavorotnyuk

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Лолита Милявская призвала не запрещать турецкие сериалы в России
27 марта 2025, 13:47

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская призвала не запрещать показ турецких сериалов в России, так как они положительно влияют на демографию.
Напомним, представители общественного движения «Ветераны России» предложили запретить турецкие сериалы в России из-за их негативного влияния на демографическую ситуацию. Так, инициаторы считают, что россиянки, насмотревшись таких картин, идеализируют образ мужчины и теряют интерес к российским представителям сильного пола.

«Пожалуйста, не запрещайте турецкие сериалы. Они, наоборот, повышают рождаемость. Понимаете, когда у тебя мужик страшный, и живот у него, и изо рта пахнет, ты закрываешь глаза и представляешь… актера из турецкого сериала», — отметила Лолита в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

Милявская шутливо добавила, что вынуждена будет перейти на китайское и монгольское кино в случае запрета турецких сериалов.

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«Любовник на стороне»: зачем Александр Олешко скрывал жену и почему не хочет детей
27 марта 2025, 13:32

Александр Олешко (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Александр Олешко, известный актер и телеведущий, всегда был окружен вниманием публики и смог обрести успех благодаря работе на телевидении. За его успешной карьерой скрывается множество тайн, которые шоумен не спешить открывать поклонникам.
О том, как сложилась жизнь Александра Олешко и что о нем известно сегодня, расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность Александра Олешко


Александр Олешко родился 23 июля 1976 года в Кишиневе. Когда ему было три года, отец ушел из семьи. Через несколько лет мать снова вышла замуж.

«С отчимом была правильно выстроена дистанция, тем более я всегда общался с родным отцом. Никаких ограничений у меня не было», — рассказывал Александр в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Творческий потенциал в ребенке развили родители — мать любила петь, а отец мастерски играл на саксофоне. С малых лет Олешко мечтал о том, что станет актером.

После школы Александр с первой попытки поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. Какое-то время ему приходилось подрабатывать официантом: иногда молодой человек не ел по несколько дней, чтобы купить себе одежду или обувь. Училище Олешко окончил с отличием. Затем он принимал участие в нескольких представлениях в цирке Никулина на Цветном бульваре.

В 1999 году Александр окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. По словам артиста, студенческие годы были самыми радостными в его жизни. В том же году Олешко стал частью коллектива Театра сатиры, в труппе которого он играл год, после чего по приглашению Галины Волчек перешел в театр «Современник». Там он проработал на протяжении десяти лет и параллельно участвовал в спектаклях Вахтанговского театра. В период с 2007 по 2010 год актер преподавал в цирковом училище, из которого выпустился.

Карьера Александра Олешко


Первое съемки в кино у Александра Олешко состоялись еще в эстрадно-цирковом училище. После этого он надолго оставил съемочные площадки. Уже после Щукинского Александр вернулся в кинематограф. Начинал с небольших второстепенных и эпизодических ролей в сериалах. После пошли крупные роли в таких проектах как «Гардемарины-3», «Тайны дворцовых переворотов», «Кодекс чести».

Зрителям актер запомнился ролью Пети Яблокова в «Турецком гамбите», а затем на экраны вышел сериал «Папины дочки», в котором Олешко предстал в образе олигарха Василия Федотова.

Александр Олешко (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

«Не проходит и дня, чтобы взрослые люди не подходили ко мне и не говорили: "Вы наш дядя Аллигатор, мы вас любим, уважаем!" Многие девочки, которые выросли у нас на глазах, уже нашли свою дорогу», — заявил актер в одном из интервью.

В 2023 году артист снялся в продолжении сериала о семье Васнецовых. Олешко нередко появлялся в комедиях — «Ржевский против Наполеона», «Тот еще Карлосон!», «Мужчина с гарантией» и других. Александр также снялся в таких популярных сериалах, как «Воронины», «Екатерина. Взлет» и других.

На телевидении артист является ведущим многочисленных программ на Первом канале, НТВ и «России 1».

Контузия и другие проблемы со здоровьем Александра Олешко


В одном из интервью Александр Олешко поделился, что неоднократно рисковал здоровьем и даже жизнью, участвуя в создании фильмов. Например, во время съемок сериала «Кодекс чести» актер получил контузию при взрыве автомобиля, начиненного пиротехникой.

«У меня даже была контузия настоящая, потому что взорвалась какая-то машина рядом и что-то переборщили с пиротехникой. <...> Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре», — пояснил Александр.

В мае 2023 года Олешко появился на премьере фильма «Хитровка» на костылях. По его словам, он травмировал ногу во время спектакля «Павел I».

Александр признавался, что его здоровье нередко страдает из-за толстого слоя грима, который приходится наносить во время большинства киносъемок.

Личная жизнь Александра Олешко


Первой женой Александра Олешко стала актриса Ольга Белова. Пара расписалась сразу после окончания «Щуки». Со временем их отношения начали ухудшаться.

По слухам, первые размолвки начались, когда Олешко «поймал звезду». Кроме того, в СМИ писали, что у Беловой появился любовник на стороне.

Ольга Белова и Александр Олешко (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

«Что было, осталось между нами. Напишите — прошла любовь и всё. <...> Возможно, мы слишком хорошо друг друга знали, что-то между нами сломалось... Но мы остались друзьями. Сегодня у нас хорошие отношения. Мы вместе снимаемся в сериале "Папины дочки". И договорились с Олей не выносить сор из избы», — сказал телеведущий в 2009 году.

В марте 2023 года артист признался, что довольно давно женат. Имени супруги он не стал называть, отметив лишь, что она далека от шоу-бизнеса.

В одном из интервью актер сообщил, что его пытались впутать в историю с внебрачным ребенком. Олешко заявил, что к нему подвели девочку и сказали, что это его дочь. Тогда артист заверил, что у него не бывает случайных связей.

Несмотря на отсутствие наследников, ведущий отмечал, что не готов воспользоваться услугами суррогатной матери ради отцовства. Александр отмечал, что у него есть близкие люди, которые принесут стакан воды в старости.

Секрет молодости Александра Олешко


Многочисленные поклонники продолжают удивляться молодости Александра Олешко. На протяжении многих лет артист сохраняет свой образ, прическу и не имеет никаких признаков старения.

Александр Олешко (Фото: Telegram-канал @oleshkoaleksandr)

Сам Александр скромно заявляет, что выглядит согласно своему возрасту. Но в одном из интервью Олешко все же рассказал о своем секрете, отметив, что это генетика и аккуратность. По его словам, опрятность и чистота помогают выглядеть моложе. Что касается косметических процедур, к которым часто прибегают мужчины, Олешко ответил, что никогда не задумывался об этом.

Александр Олешко сегодня


Сегодня Александр Олешко продолжает творческую деятельность. Ранее он стал ведущим праздничной программы «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе».

В этом году с актером ожидается премьера сериала «Жар». В марте текущего года Александру было присвоено звание народного артиста РФ.﻿

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«Рано радовалась»: переезд Ирины Пинчук отменился
Ирина Пинчук не смогла переехать из квартиры, где жила с Чобаняном
27 марта 2025, 13:12

Ирина Пинчук (Фото: Telegram @pinchulli)

Переезд звезды «Дома-2» Ирины Пинчук из своей квартиры на съемную отменился, теперь девушка находится в поисках новой квартиры.
Накануне Пинчук продемонстрировала подписчикам роскошную четырехкомнатную квартиру, в которую планировала переехать с детьми и няней. Она рассказала, что свое жилье будет продавать и потом покупать дом.

Но неожиданно планы Ирины сорвались.

«Рано радовалась. Только что позвонили и сказали, что нашелся покупатель. И в итоге мы никуда не переезжаем. Па-ра-па», — сообщила в своем Telegram-канале Пинчук.

При этом фанаты поспешили успокоить звезду телестройки и посоветовали ей отпустить ситуацию.

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