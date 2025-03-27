Известный американский рэпер приедет в Россию

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна продемонстрировала поклонникам в соцсетях округлившийся перед родами живот. Сейчас она в Эмиратах и рожать планирует за рубежом. На снимке 29-летняя девушка в длинном черном платье, а также в кожаной куртке.