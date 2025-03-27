Известный американский рэпер приедет в Россию

Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон (Tyga) (Фото: Instagram*/tyga)
Известный американский рэпер Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон (Tyga) приедет в Россию. Его выступление состоится 31 мая на площадке «ЦСКА-Арена», пишет РИА Новости со ссылкой на представителя площадки.
По данным журналистов, это первый концерт мировой звезды с начала спецоперации на Украине. Известно, что шоу уже одобрено рэпером и «совершенно точно будет». «Разогревать» сцену перед выступлением Tyga будут его российские коллеги по цеху Macan и Jakone (Андрей Косолапов и Арам Байталов).
Сообщается, что Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон хочет проживать рядом с московским Кремлем. В свое время исполнитель стал известен после того, как надел футболку с советской рок-звездой Виктором Цоем в одном из своих клипов. За пару дней его посмотрели 2,5 миллиона человек. На футболке было написано «Звезда по имени Солнце».
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Сообщается, что Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон хочет проживать рядом с московским Кремлем. В свое время исполнитель стал известен после того, как надел футболку с советской рок-звездой Виктором Цоем в одном из своих клипов. За пару дней его посмотрели 2,5 миллиона человек. На футболке было написано «Звезда по имени Солнце».
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