Аллу Пугачёву и Максима Галкина* застали на улице в Юрмале — фото
В Юрмале сфотографировали Аллу Пугачёву и Максима Галкина*
В интернете появились любительские кадры с 77-летней Аллой Пугачёвой и её супругом Максимом Галкиным*, снятые в Юрмале. Фотографии опубликовала в личном блоге поклонница, которая случайно встретила знаменитостей.
Девушка, сделавшая снимок, рассказала, что ехала по делам, но неожиданно наткнулась на пару.
«Юрмала умеет удивлять! Ехала по рабочим делам, а встретила милую пару... крутейших селебрити — Аллу Борисовну Пугачёву и Максима Галкина*. Сохраню это спонтанное фото в ленте на память. Спасибо за доброту и возможность запечатлеть памятный момент», — написала она.Отмечается, что приезд Примадонны с супругом в Латвию связан с фестивалем Лаймы Вайкуле. Пара прилетела в Юрмалу, чтобы поддержать певицу. Организаторы мероприятия считают, что возможное участие Пугачёвой способно повысить интерес зрителей: сейчас билеты продаются не очень активно, и публика ждёт официального подтверждения её выступления.