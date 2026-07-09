Аллу Пугачёву и Максима Галкина* застали на улице в Юрмале — фото

09 июля 2026, 20:02

В Юрмале сфотографировали Аллу Пугачёву и Максима Галкина*

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

В интернете появились любительские кадры с 77-летней Аллой Пугачёвой и её супругом Максимом Галкиным*, снятые в Юрмале. Фотографии опубликовала в личном блоге поклонница, которая случайно встретила знаменитостей.





Девушка, сделавшая снимок, рассказала, что ехала по делам, но неожиданно наткнулась на пару.

«Юрмала умеет удивлять! Ехала по рабочим делам, а встретила милую пару... крутейших селебрити — Аллу Борисовну Пугачёву и Максима Галкина*. Сохраню это спонтанное фото в ленте на память. Спасибо за доброту и возможность запечатлеть памятный момент», — написала она.