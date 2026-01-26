Аллу Пугачёву настигла новая беда

26 января 2026, 12:55

Личный пирс Аллы Пугачёвой в подмосковном Солнечногорске обязали снести

Алла Пугачёва (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Алла Пугачёва столкнулась с проблемами из-за своего личного пирса в Солнечногорске. Росприроднадзор обнаружил, что конструкция построена с пятью нарушениями. Ведомство уже выдало предостережение Примадонне. Об этом пишет Telegram-канал Mash.