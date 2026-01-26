Аллу Пугачёву настигла новая беда
Алла Пугачёва столкнулась с проблемами из-за своего личного пирса в Солнечногорске. Росприроднадзор обнаружил, что конструкция построена с пятью нарушениями. Ведомство уже выдало предостережение Примадонне. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Проверка показала, что пирс не зарегистрирован и не имеет необходимых сертификатов безопасности. Он не стоит на учёте в Ростехнадзоре и не аккредитован для швартовки. Кроме того, сооружение мешает проведению торгов по акватории Истринского водохранилища.
У Аллы Борисовны есть месяц на его демонтаж. Если она не выполнит требование, её ждет штраф за незаконное использование водоёма. После истечения срока природоохранная прокуратура может подать иск на принудительный снос. Росприроднадзор также оценит экологический ущерб. Если экспертиза выявит загрязнение воды или гибель рыбы, сумма штрафа может достигнуть нескольких миллионов рублей.
