Успешная бизнес-империя, жена-немка и сын, осужденный за наркотики: как жил и от чего умер актер Игорь Янковский?
Игорь Ростиславович Янковский — человек, чья жизнь могла бы стать идеальным сценарием для захватывающей семейной саги. Сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник легендарного Олега Янковского, актёр, покоривший телевизионные экраны в культовых «Приключениях принца Флоризеля», и успешный медиаменеджер, стоявший у истоков рекламного рынка новой России. 26 января 2025 года в возрасте 73 лет он скончался, оставив после себя не только фильмографию из более чем 40 работ, но и череду неразрешённых вопросов. О творческой и личной жизни представителя знаменитой династии читайте в материале «Радио 1».
Биография Игоря ЯнковскогоИгорь Янковский родился 29 апреля 1951 года в Ленинабаде (ныне Худжанд, Таджикистан) в семье, где искусство было не профессией, а воздухом, которым дышали. Его отец, Ростислав Янковский, в тот год только окончил театральную студию и служил в местном драматическом театре. Детство Игоря прошло за кулисами: сначала в Ленинабаде, а с 1957 года — в Минске, куда переехала семья после приглашения отца в Государственный русский драматический театр.
С ранних лет он наблюдал за работой отца в театре и на съёмочной площадке, а позже восторгался стремительным взлётом своего дяди — Олега Янковского. Быть продолжателем династии стало его осознанным выбором. В 1974 году он окончил престижное Театральное училище имени Б. В. Щукина и сразу же был принят в труппу Московского драматического театра на Малой Бронной, где прослужил почти два десятилетия — до 1992 года.
В кино он дебютировал ещё студентом, в 1973 году, сыграв Ивана в фильме «Это сильнее меня». Однако звёздный час наступил в 1979 году, когда он предстал перед зрителями в образе Джеральдина-младшего в телевизионном мини-сериале «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» (более известном как «Приключения принца Флоризеля»). Эта роль, в которой его партнёрами были Олег Даль и Донатас Банионис, принесла ему всесоюзную известность.
В 1980-е он активно снимался, создавая запоминающиеся образы в таких картинах, как «Колье Шарлотты» (фарцовщик Виктор Кораблёв), «Дикий хмель», «Женатый холостяк» и «Время и семья Конвей», где он, что символично, играл молодую версию персонажа, роль которого в зрелом возрасте исполнил его отец, Ростислав Янковский. Всего его фильмография насчитывает более 40 ролей в кино и на телевидении.
Однако в начале 1990-х, на пике актёрской карьеры, Игорь Янковский совершил неожиданный и решительный поворот. Он ушёл из театра и погрузился в бизнес, став одним из пионеров российского рекламного рынка. В 1992 году он стал соучредителем и руководителем коммуникационной группы «Максима». Этот успех был закреплён в 2004 году созданием нового крупного агентства «Рекламный картель».
Его авторитет в медиаиндустрии был столь высок, что с 1996 по 2011 год он занимал пост президента Московского международного фестиваля рекламы, а с 2004 по 2006 год возглавлял Ассоциацию коммуникационных агентств России (АКАР). В 2002 году он был удостоен премии «Медиаменеджер России» «За особые заслуги в развитии медиабизнеса». Параллельно он завершил академическую карьеру, став кандидатом политических наук, и даже на короткое время вернулся на телевидение в качестве ведущего игры «Алчность» на НТВ осенью 2001 года.
Личная жизнь артистаЛичная жизнь Игоря Янковского на протяжении десятилетий казалась образцом стабильности и благополучия. В Сочи, куда он приехал отдыхать, судьба свела его с Эвелин Мотл, студенткой Берлинского университета, приехавшей на каникулы. Между молодыми людьми вспыхнул бурный роман, и спустя год после знакомства они поженились. Эвелин, имевшая русские корни по материнской линии, стала его верной спутницей на всю оставшуюся жизнь. В браке родились двое детей: дочь Анна-Мария, окончившая престижный МГИМО, и сын Денис, выбравший путь бизнеса.
Однако идиллию омрачила громкая судебная история, связанная с сыном. В декабре 2009 года 26-летний Денис Янковский был задержан правоохранительными органами. Как выяснилось, он продал два пакетика с наркотическим веществом. На суде Денис признал свою вину, заявив, что лишь «изредка пробовал» запрещённые вещества, и пообещал больше не нарушать закон. В марте 2010 года Пресненский районный суд Москвы признал его виновным в хранении и попытке сбыта наркотиков и приговорил к 4 годам лишения свободы условно. Этот инцидент нанёс серьёзный удар по репутации семьи, оставив в ее биографии болезненное пятно.
Болезнь и уход Игоря ЯнковскогоПоследние годы жизни Игоря Янковского были омрачены серьёзными проблемами со здоровьем. Согласно данным из разных источников, он боролся с онкологическим заболеванием. Его состояние резко ухудшилось в январе 2025 года. 8 января он был госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозами: двусторонняя пневмония, отёк лёгких и мозга. Несмотря на усилия врачей, 26 января 2025 года в возрасте 73 лет он скончался в реанимационном отделении одной из московских больниц. Официальной причиной смерти стали осложнения на фоне цирроза печени.
Гражданская панихида состоялась 30 января в Белом зале Центрального Дома кино. Проститься с ним пришли его младший брат, режиссёр Владимир Янковский, двоюродный брат, актёр Филипп Янковский, коллеги по рекламному бизнесу и представители культурной общественности. Владимир Янковский в прощальной речи с теплотой и грустью вспоминал старшего брата:
«Он был для меня как какой-то принц из сказки. Красивый, вдохновенный… который всегда меня оберегал, сохранял, помогал в жизни».
В тот же день Игоря Ростиславовича Янковского похоронили на престижном Троекуровском кладбище в Москве.