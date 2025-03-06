Аллу Пугачёву в Израиле поселили рядом с больницей с русскими врачами. Что со здоровьем певицы?

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)
Спустя три года после эмиграции певицы Аллы Пугачёвой и её супруга-юмориста Максима Галкина* новостей о жизни пары становится всё больше. Некоторые из них не на шутку тревожат поклонников.
Недавно стало известно, что обосноваться в небольшом израильском городке Герцлия паре помог бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин*. Именно он арендует жильё для Пугачёвой и Галкина*, пишут СМИ.
Место явно было выбрано не случайно. В городе располагается большой медицинский центр с русскоязычными врачами. Поговаривают, что певица проживает рядом с ним.
Недавно появились слухи, что Пугачёва, которой в апреле исполнится уже 76 лет, имеет проблемы со здоровьем. Не исключено, что артистка пользуются услугами клиники.
Также не совсем понятно, почему олигарх оплачивает жильё супружеской паре. Говорят, что их связывает крепкая дружба и Невзлин* снимает жильё артистам именно из дружеских соображений.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
**запрещён в РФ
Место явно было выбрано не случайно. В городе располагается большой медицинский центр с русскоязычными врачами. Поговаривают, что певица проживает рядом с ним.
Недавно появились слухи, что Пугачёва, которой в апреле исполнится уже 76 лет, имеет проблемы со здоровьем. Не исключено, что артистка пользуются услугами клиники.
Также не совсем понятно, почему олигарх оплачивает жильё супружеской паре. Говорят, что их связывает крепкая дружба и Невзлин* снимает жильё артистам именно из дружеских соображений.
Читайте также:
«Отдали под опеку»: «мальчику» Галкину* и Пугачевой оплачивает жилье известный олигарх
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«Боже, это кто такая хорошенькая?»: отфотошопленная Алла Пугачёва вызвала восторг у Стаса Садальского
*признаны Минюстом РФ иноагентами
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова