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«Боже, это кто такая хорошенькая?»: отфотошопленная Алла Пугачёва вызвала восторг у Стаса Садальского

Стас Садальский в восторге от новых фотографий Аллы Пугачёвой
Ала Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Ала Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Алла Пугачёва традиционно каждое первое воскресенье марта отмечает праздник жёлтых цветов, который сама придумала более полувека назад. В этот день певица всегда произносит фразу «Весну разрешаю!».
В третий раз Пугачёва встретила любимый праздник вдали от Родины. Исполнительница хита «Миллион алых роз» опубликовала фото сервированного стола. На белой скатерти с изображением мимозы расставлены тарелки с жёлтым узором и вазы с жёлтыми тюльпанами.

Супруга Максима Галкина* также представила новые фотографии, на которых запечатлена за этим столом в жёлтой рубашке и такого же цвета бантом на голове.

«Незабываемый праздничек получился!», – заявила Пугачёва.
Однако пользователи сети раскритиковали артистку за использование фотошопа – её лицо выглядело слишком гладким и без морщин, а Пугачёвой, напомним, уже 75 лет. Но это нисколько не смутило российского актёра Стаса Садальского, который высоко оценил снимки.

«Боже, это кто такая хорошенькая?», – написал заслуженный артист России.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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«Это позор для страны»: хейтеры требуют, чтобы Киркоров убрался со сцены
Филиппа Киркорова призвали покинуть сцену и заняться благотворительностью
05 марта 2025, 15:39

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Многие россияне возмутились возобновлением концертной деятельности российского певца Филиппа Киркорова и призвали его наконец покинуть сцену и заняться чем-то полезным для страны, пишет издание «Абзац».
«Киркоров – это позор для страны. Лучше бы он ушёл на американскую сцену петь с Кристиной Орбакайте. В России он не нужен», — считают некоторые россияне.

Некоторые призвали короля российской эстрады уйти на пенсию или заняться чем-то более полезным для страны, например, благотворительностью.

При этом хейтеры удивлены, что Киркорову удалось продать почти все билеты на свой концерт в Санкт-Петербурге, и отметили, что не пошли бы на выступление Филиппа даже бесплатно.

Также комментаторы возмутились заявлением певца, что он якобы делал перерыв в концертной деятельности, отметив, что он никуда не пропадал с российского телевидения.

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Этно-оперу «Князь Владимир» с певцом SHAMAN в главной роли предложили включить в школьную программу
Оперу «Князь Владимир» с певцом SHAMAN хотят включить в школьную программу
05 марта 2025, 15:28

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Директор «Русской филармонии» Гаянэ Шиладжян предложила ввести оперу «Князь Владимир», главную роль в которой исполнил певец SHAMAN, в школьную программу. Об этом она заявила в беседе с изданием «Абзац».
В начале февраля на сцене Кремлёвского дворца состоялась премьера постановки, созданной композитором Игорем Матвиенко и музыкантом Николаем Расторгуевым. Главные роли в этно-опере исполнили Ярослав Дронов, он же SHAMAN, и певица Соя. Также в постановке принял участие московский симфонический оркестр «Русская филармония».

«Я бы ввела изучение этого произведения в школьную программу для того, чтобы дети могли узнать свою историю и хоть как-то услышать живую музыку», – высказалась Шиладжян.
Также директор оркестра отметила «мелодичность» Матвиенко, произведения которого должны изучаться в российских школах.

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#образование
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Стало известно, какое наказание ждет Буйнова за ДТП с пострадавшей
Адвокат Сенина: Буйнова могут оштрафовать или лишить прав за ДТП с пострадавшей
05 марта 2025, 15:21

Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)

Певца Александра Буйнова могут оштрафовать или лишить водительских прав за ДТП со сбитой пенсионеркой, реального лишения свободы не будет. Об этом заявил адвокат Елена Сенина в беседе с NEWS.ru.
По ее мнению, исхода дела, как в случае с актером Михаилом Ефремовым, не будет, так как степень нанесенного вреда разная.
«Если мы говорим о вреде средней тяжести, там ни о каких сроках, лишении свободы речь не идет, это административный штраф или лишение прав управления транспортным средством», — пояснила юрист.
Сенина добавила, что у пенсионерки, если судить по публикациям СМИ, степень тяжести вреда средняя или легкая, а уголовное дело возбуждается лишь в случае тяжелой степени или смерти потерпевшего.

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«Предпочитаю огибать как змея»: Наташа Королева раскрыла, как следит за языком
Певица Королева заявила, что не ругается матом в конфликтных ситуациях
05 марта 2025, 15:04

Наташа Королева (фото: Instagram*/koroleva__star)

Певица Наташа Королева заявила, что старается не ругаться матом даже в конфликтных ситуациях и умеет себя сдерживать. Об этом она поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей на полях церемонии «Виктория».
По ее словам, она предпочитает избегать скандалов и находит это куда более интересным, чем в них участвовать.
«Да, я могу выругаться, использовать матерное слово. Но я больше предпочитаю огибать как змея любые конфликтные моменты. Это куда интереснее», — рассказала певица.
ОСН отмечает, что Наташа Королева пришла на церемонию в белом костюме с блестящими узорами из камней и без своего звездного супруга Тарзана.

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#русский язык
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С трудом говорит по-русски: Пугачёва поддержала Орбакайте после её конфуза
Орбакайте показала неудачные кадры со съёмок афиши гастролей
05 марта 2025, 14:58

Кристина Орбакайте (фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

После того как Кристина Орбакайте покинула Россию, в её отношениях с матерью Аллой Пугачёвой наступила оттепель. Певица всё чаще стала публично поддерживать дочь и радоваться её победам.
Несколько дней назад Орбакайте объявила, что собирается в тур по Европе. После она опубликовала ролик с неудачными дублями со съёмок афиши гастролей, в комментариях к которому Пугачёва назвала дочь звездой.

Кристина представила кадры, на которых и двух слов не может связать на русском языке. Певица постоянно сбивалась во время записывания анонсов предстоящих выступлений и злилась, что у неё ничего не получается.

«Немного разбавлю ленту для слишком серьёзных и грамотных комментаторов! Всех крепко обнимаю», – не без самоиронии написала Орбакайте.
Почти сразу же после публикации поста в комментариях появилась реакция Пугачёвой, которая оставила изображение звезды.

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#русский язык
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