«Боже, это кто такая хорошенькая?»: отфотошопленная Алла Пугачёва вызвала восторг у Стаса Садальского

Ала Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)
Алла Пугачёва традиционно каждое первое воскресенье марта отмечает праздник жёлтых цветов, который сама придумала более полувека назад. В этот день певица всегда произносит фразу «Весну разрешаю!».
В третий раз Пугачёва встретила любимый праздник вдали от Родины. Исполнительница хита «Миллион алых роз» опубликовала фото сервированного стола. На белой скатерти с изображением мимозы расставлены тарелки с жёлтым узором и вазы с жёлтыми тюльпанами.
Супруга Максима Галкина* также представила новые фотографии, на которых запечатлена за этим столом в жёлтой рубашке и такого же цвета бантом на голове.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Супруга Максима Галкина* также представила новые фотографии, на которых запечатлена за этим столом в жёлтой рубашке и такого же цвета бантом на голове.
«Незабываемый праздничек получился!», – заявила Пугачёва.Однако пользователи сети раскритиковали артистку за использование фотошопа – её лицо выглядело слишком гладким и без морщин, а Пугачёвой, напомним, уже 75 лет. Но это нисколько не смутило российского актёра Стаса Садальского, который высоко оценил снимки.
«Боже, это кто такая хорошенькая?», – написал заслуженный артист России.Читайте также:
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова