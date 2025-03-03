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«Отдали под опеку»: «мальчику» Галкину* и Пугачевой оплачивает жилье известный олигарх

Матус: Галкину* и Пугачевой оплачивает жилье в Израиле известный олигарх
Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Instagram**/ alla_orfey)

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Instagram**/ alla_orfey)

Признанному иноагентом в России артисту Максиму Галкину* и певице Алле Пугачевой оплачивает жилье в Израиле известный олигарх. Об этом в передаче на НТВ рассказал помогавший звездам при переезде Андрей Матус.
Мужчина пояснил, что влиятельные люди относятся к юмористу со снисхождением, а не с добрым отношением, как к Пугачевой.

«Они его называют мальчик или артист. Когда он решил покинуть Россию, его отдали под опеку. Дом, в котором они живут в Герцлии, в аренде находится. Более того, за аренду этого дома платит известный олигарх. То есть он им снял жилье и жестом доброй воли… приютил — неправильно будет сказано — предоставил жилье», — рассказал Андрей Матус.
Собеседник добавил, что Галкин* начал оскорблять Россию из-за своих зарубежных активов и недвижимости, которых не собирался лишаться.

«Цена — надо встать, облить помоями Родину и признаться в любви другому государству», — резюмировал Матус.

Пугачева и Галкин* покинули Россию после февраля 2022 года. Знаменитости не раз критиковали российские власти, а также оскорбляли бывших соотечественников.

Ранее «Радио 1» писало о личных тайнах Риммы Марковой.

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*Признан иноагентом в РФ

**Запрещен в РФ
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#алла пугачёва
#максим галкин
#новости
«Я не хочу»: Настасья Самбурская раскрыла свое отношение к созданию семьи
Настасья Самбурская не стала выходить замуж, чтобы не отказываться от карьеры
03 марта 2025, 14:03

Анастасия Самбурская (Фото: Telegram-канал @Samburskaya)

Настасья Самбурская в 2024 году получила предложение руки и сердца, но свадьба так и не состоялась. Артистка рассказала, почему так и не вышла замуж, в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
Так, Самбурская заявила, что передумала выходить замуж и рассталась со своим молодым человеком, так как не захотела прерывать карьеру.

«Я получила предложение выйти замуж в конце лета. Я думала, что хочу семью, готова рожать детей и прочее. Получила идеального мужчину, с которым прямо сейчас можно войти в отношения. Но я понимаю, что не могу, я не хочу. Я сейчас очень долгий путь выстраивала и не готова отказаться в пользу семьи от своего творчества. Потому что мне надо рожать», — призналась Самбурская.

Однако она отметила, что не исключает возможности заморозить яйцеклетку для того, чтобы когда-нибудь все-таки родить ребенка.

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#жизнь
#семьи
#отец
#отношения
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Как Никита Джигурда связан с разводом Тиграна Кеосаяна и Алёны Хмельницкой? Что на самом деле стоит за их разрывом?
03 марта 2025, 13:47

Алена Хмельницкая (Фото: ВКонтакте @alxmel)

Известный режиссер Тигран находится в критическом состоянии, его здоровье вызывает серьезные опасения. В то время как бывшая жена Алёна Хмельницкая поддерживает его в этот трудный период, на фоне трагедии разворачиваются скандальные истории.
Всплывают откровения Никиты Джигурды о прошлом Алёны и истинные причины развода Тиграна с ней. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Критическое состояние

Тигран, известный режиссер, находится в критическом состоянии после остановки сердца. Несмотря на усилия врачей, он в коме, электрическая активность мозга почти не регистрируется.

Супруга Маргарита Симоньян сообщила о его тяжелом состоянии, усугубленном предыдущими тремя инфарктами и операцией по установке стента. Медики осторожны в прогнозах, что вызывает беспокойство у его поклонников. Каждый день в коме увеличивает риск осложнений.

Фото: iStock/sudok1

Поддержка бывшей жены

За выздоровление Тиграна молятся не только его зрители, но и близкие, включая бывшую жену Алёну Хмельницкую. Несмотря на развод, она сохранила теплые отношения с ним, проявив мудрость и благородство, что редко встречается. Алёна понимает важность отца для их дочерей, поэтому поддерживает хорошие отношения не только с Тиграном, но и с его новой избранницей.

Начало романа с Аленой

Вспоминая о начале их отношений, нельзя не отметить, что этот союз многие считали образцовым. Их семья не попадала в скандалы и не становилась объектом сплетен и пересудов. Со стороны казалось, что их брак — идеал для подражания, а рождение двух дочерей только укрепило эту идиллию. Девочек окружали любовью и заботой, как будто стараясь защитить от любых невзгод. Казалось, ничто не может разрушить эту гармонию.

В творческом сотрудничестве с мужем-режиссером Алёна блестяще воплотила образы в фильмах, ставших знаковыми для отечественного кино, таких как «Ландыш серебристый» и «Президент и его внучка».

Алёна всегда блестяще справлялась с ролями, идеально соответствуя замыслам режиссера Тиграна. Их совместные проекты, включая знаковые фильмы и успешную программу «Ты и я», подтверждали её профессионализм. Однако неожиданное известие о разводе шокировало всех: инициатором разрыва стал Тигран. Сначала это воспринимали как слух, но вскоре информация подтвердилась даже в серьезных изданиях, что стало настоящей сенсацией для их окружения.

Фото: iStock/lena_volo

Новая женщина

Маргарита Симоньян и Тигран открыто подтвердили свой союз. Журналистка с энтузиазмом делилась подробностями их первой встречи, описывая, как Тигран пригласил её на свидание. Она в мельчайших деталях вспоминала их разговор, не задумываясь, что это интервью могут прочитать не только поклонники, но и его бывшая жена с дочерьми.

Вопрос, который напрашивается, заключается в том, почему Маргарита не проявила благоразумия и не отказалась от этих отношений. Она прекрасно знала, что режиссёр женат и кто его супруга. Он оставил семью и расторг брак, а Маргарита, в ответ на это, подарила ему троих детей.

Правда о браке

Алёна приоткрыла завесу тайны, рассказав, что их союз на протяжении многих лет лишь внешне выглядел как благополучная семья. На самом деле трещина в их отношениях возникла давно, обе стороны пытались восстановить любовь, но, как оказалось, безуспешно.

Фото: iStock/Rawf8

Никита Джигурда и его роман с Аленой

Всё началось с эпатажного заявления Никиты Джигурды, известного своими скандальными выходками и яркой фантазией. В одном из популярных телешоу он с самодовольством сообщил журналистам о бурном романе, который, по его словам, связывал его с Алёной ещё до её свадьбы с Тиграном. Он и по сей день, словно очарованный воспоминаниями, говорит об актрисе с восхищением, воспевая её красоту.

Интервью произвело эффект настоящей сенсации. Неужели скромная Алёна и скандальный Никита Джигурда действительно были парой? Такое сочетание казалось совершенно невероятным, словно смешение огня и воды.

Безусловно, поведение Никиты вызвало шквал осуждения. Даже если предположить, что между ним и актрисой действительно существовала какая-то искра, выносить такие личные откровения на суд общественности — это крайнее неприличие.

Никита Джигурда (Фото: ВКонтакте @dzhigurda_men)

Вся страна затаила дыхание в ожидании, как Алёна выразит свой праведный гнев на лжеца и клеветника. Казалось, ей было бы достаточно лишь отрицательно покачать головой или произнести одно слово «неправда», и все безоговорочно поверили бы именно ей, а не скандалисту, чья репутация уже была подмочена странными выходками.

Однако Алёна предпочла молчание. Это молчание особенно остро ощущал Тигран. Для него эти откровения стали громом среди ясного неба, самым неожиданным поворотом за все годы их совместной жизни.

Возможно, именно поэтому, когда Тигран объявил о своем уходе из семьи, он не испытывал угрызений совести. Мудрая Алёна, словно предсказательница, быстро нашла оправдание для окружающих — мол, армянину лучше быть с армянкой. И это прозвучало после двадцати лет совместной жизни!

Тем не менее, несмотря на бурю эмоций, им хватило мудрости и такта расстаться достойно, не превращая развод в зрелище для желтой прессы.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Неверность жены

После расставания Тигран ни разу не поднял вопрос о предполагаемой неверности бывшей жены. Поверил ли он в её невиновность? Простил ли безоговорочно? Разобрался ли в ситуации без лишнего шума? Как бы то ни было, его поведение вызывает уважение.

Алёна проявила истинную мудрость: она не стала цепляться за уходящее, устраивая скандалы или вражду с новой избранницей. Вместо этого она решила остаться подругой для бывшего мужа и его новой партнерши, сделав первый шаг навстречу. Актриса первой подошла к Маргарите и пригласила её вместе с Тиграном на празднование дня рождения своей дочери.

Сегодня две женщины, бывшая и настоящая жены Тиграна, объединены общей заботой о его здоровье. В трудный момент они поддерживают друг друга, надеясь на благоприятный исход. Медицинские прогнозы противоречивы: одни врачи верят в силу организма режиссера, другие сомневаются в шансах на выздоровление.

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Мужья-иностранцы, измены и аборт от итальянского барона: личные тайны Риммы Марковой
03 марта 2025, 13:44

Римма Маркова (Фото: скриншот д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» Первый канал)

3 марта 2025 года исполняется 100 лет со дня рождения Риммы Марковой — талантливой актрисы, которая прославилась как в Советском Союзе, так и в России. Выдающаяся актриса за свою карьеру создала более восьмидесяти ярких образов и до сих пор остаётся любимицей публики. О личной жизни и творческом пути артистки читайте в материале «Радио 1».


Биография актрисы


Римма Маркова (Фото: скриншот д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» Первый канал)

Римма Васильевна родилась в поселке Чурино Самарской губернии 3 марта 1925 года. Отец Риммы, Василий Демьянович, служил актёром в Саратовском драматическом театре, а мать, Мария Петровна, работала там же гримёром. Римма и ее младший брат Леонид с детства знали и любили театральное искусство.

В 1941 году, с началом войны, семья Марковых была вынуждена покинуть свой дом и переехать в Вологду. В то время Римма и её младший брат Леонид начали посещать театральную студию под руководством Лидии Ротбаум. В 1945–1947 годах Марковы учились в студии при Вологодском драматическом театре, потом приехали в Москву и поступили в театральную студию при Ленкоме. Окончив учебу, в 1951 году Римма Маркова стала актрисой Ленкома.

Римма Маркова (Фото: скриншот д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» Первый канал)

В 1956 году состоялся кинодебют Риммы Васильевны в фильме «Рядом с нами», который был снят в жанре производственной драмы. Адольф Бергункер работал над созданием производственной драмы на киностудии «Ленфильм». Для этого ему требовалась обычная немолодая русская женщина. Один из помощников режиссёра заметил в театре Ленкома актрису Маркову, которой на тот момент было 32 года, и предложил пригласить её на роль.

Следующая роль в кино последовала в 1966 году. Маркова появилась в картине Ларисы Шепитько «Крылья» в роли буфетчицы Шуры. Через два года после этого на экраны вышла военная драма «Бабье царство», которая стала судьбоносной для актрисы. Сыграв в ней главную роль Надежды Петровны, она обрела популярность и стала востребованной в киноиндустрии.

Личная жизнь

Римма Маркова (Фото: скриншот д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» Первый канал)

Очаровательная актриса всегда пользовалась большой популярностью у мужчин, но с мужьями ей не везло. Первым мужем Риммы Васильевны стал грек Семён Кисловой. Военный лётчик был старше актрисы на 15 лет, но это не помешало влюблённым сблизиться и сыграть свадьбу. Брак продержался всего год, после свадьбы обходительный и романтичный военный начал закладывать за воротник, ревновать и скандалить. После того как супруг стал требовать от актрисы, чтобы она оставила работу в театре, Маркова решила развестись.

Владимир Никитин (Фото: скриншот д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» Первый канал)

Второго супруга актриса встретила на гастролях в Куйбышеве. Им оказался молодой (на 9 лет моложе Риммы) гармонист Владимир Никитин. Короткий роман был окончен вместе с гастролями, и Маркова уехала в Москву. Уже дома актриса поняла, что ждёт ребёнка. По зову сердца влюблённый Никитин приехал к артистке в столицу просить её руки. После известия об отцовстве жених на какое-то время пропал, но позже вернулся со словами:

«Я так сильно тебя люблю, что готов принять чужого ребенка».
После рождения дочери Татьяны сомнения Никитина по поводу отцовства улетучились, дочка была копией отца. Этот брак тоже не принес Марковой счастья. Второй супруг выпивал не меньше первого, имел привычку продавать вещи за бутылку и ко всему частенько похаживал налево.

В один из дней, когда супруг вернулся из очередной гастрольной поездки, Маркова, занимаясь разбором его вещей, наткнулась на телеграмму, адресованную известной актрисе. «Люблю. Целую. Твой Вовик», — это было последней каплей. Римма Васильевна выгнала мужа из квартиры и подала на развод.

Хосе Гонсалес Мария Антонио (Фото: скриншот д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» Первый канал)

Третьего своего спутника жизни Саркова встретила в возрасте 43 лет. Испанский барон Хосе Гонсалес Мария Антонио увидел актрису на фестивале в Сан-Себастьяне, где она представляла фильм «Бабье царство». Римма Васильевна буквально вскружила голову испанцу, и он применил все возможные способы, чтобы добиться русской красавицы.

«Его ухаживания льстили, но любви я не испытывала. Я уважала его чувства, потому что он любил меня так, что падал в обморок», — делилась Маркова.

Пара поженилась, но когда дошло дело до вопроса, в какой стране жить, Римма Васильевна наотрез отказалась покидать Россию. В этом браке мог родиться ребенок, но это означало бы неминуемую миграцию артистки в Испанию, и она сделала аборт. После всех событий пара больше не будет совместно жить, но развод Хосе Гонсалес не даст своей супруге. Римма Васильевна до самой смерти мужа в 2009 году будет жить в статусе баронессы. От наследства покойного супруга актриса впоследствии откажется.


Последние годы жизни


Римма Маркова (Фото: скриншот д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» Первый канал)

В 1992 году Римма Маркова официально ушла на пенсию из Театра-студии киноактёра, но не оставила кинематограф. Даже в зрелом возрасте она продолжала сниматься в кино, приняв участие в популярных фильмах «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005).

В последние годы Римма Васильевна сражалась с серьёзным онкологическим заболеванием. Она прошла через несколько хирургических вмешательств и ушла из жизни из-за остановки сердца 15 января 2015 года, не дожив несколько месяцев до своего 90-летия. Похоронена Римма Васильевна Маркова на Николо-Архангельском кладбище, рядом со своей матерью.

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«А почему не Аврора?»: невеста Григория Лепса пошутила над фото певца с премии «Виктория»
03 марта 2025, 13:30

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

Юная невеста Григория Лепса Аврора Киба отреагировала на появление возлюбленного на музыкальное премии без нее.
1 марта Лепс в одиночестве появился на российской национальной музыкальной премии «Виктория», которая прошла на LIVE Арене. Мероприятие также посетили Филипп Киркоров, Наташа Королёва, Кэти Топурия, Дима Билан, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Леонид Агутин и многие другие звезды российского шоу-бизнеса.

Известно, что его молодая невеста Аврора Киба сейчас учится в Лондоне, однако пристально следит за действиями жениха. Она опубликовала в соцсети фотографию, где Лепс обернулся на баннер с названием музыкальной премии «Виктория».

«Мысли Григория Викторовича: "Эмм, а почему не Аврора?"» — пошутила Киба.

На премии Лепс рассказал журналистам, что планирует венчаться с Авророй.

«Свадьба будет, не переживайте. Летом. Роспись — это формальность, а венчание — вот что важно», — рассказал артист.

Напомним, что Лепс старше своей возлюбленной на 44 года. Свадьба запланирована на лето, Киба уже приступила к подготовке.

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Бездетность, трагедия в семье, алкоголь: куда пропала певица Елена Перова и почему скрывала брак с сыном министра
03 марта 2025, 13:17

Елена Перова (Фото: кадр из сериала «Маргоша»)

Актриса, музыкант и телеведущая Елена Перова в последнее время перестала появляться на экранах и выпускать музыку.
О том, чем Елена Перова занимается сейчас и что известно о ее личной жизни, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Елена Перова родилась 24 июня 1976 года в Москве в музыкальной семье. Примечательно, что вокальный талант в девочке рассмотрели не родители или учителя, а единоутробный брат Сергей Супонев. Он привел 10-летнюю сестру в группу «Детский мир». Здесь Елена познакомилась с Анастасией Макаревич и Изольдой Ишханишвили, вместе с которыми вошла в трио «Лицей».

Перова была участницей коллектива до 1997 года, пока брат не устроил ее ведущей в программу «Щас спою». Стоит отметить, что солисткой «Лицея» являлась Настя Макаревич, а второстепенная роль в группе Елену не устраивала. Совмещать группу с другими проектами Перова не могла по контракту, поэтому она покинула группу.

«В "Лицее" мне поставили условие: если три передачи выйдут в эфир, меня увольняют. Так и получилось. Я ушла из группы, сдала все костюмы, уехала на месяц отдыхать в Португалию. А когда вернулась в Москву, случайно попала на праздник, посвященный Дню шахтера. Вместе с высокими чинами смотрела концерт из второго ряда, видела, как под фонограмму артисты раскрывают рты. И в какой-то момент мне стало так неуютно, так стыдно за коллег, я подумала: ну и черт с ней, с этой эстрадной музыкой, не буду больше петь», — вспоминала она.

С 1998 года Елена начала петь в группе «Амега». После чего исполнительница создала собственный проект «Перья».

В 2000-м уже продюсер «Гостей из будущего» Юрий Усачев предложил Елене записать дебютный альбом. На тот момент у нее не было ни одной композиции: разочарование «Лицеем» и «Амегой» задушило творческий потенциал. Но вера Усачева вдохновила девушку, и всего за 10 дней она сочинила 10 треков и выпустила пластинку «Лети за солнцем». Презентуя диск, артистка отправилась в гастрольный тур по России.

На заре нулевых артистка снялась в картине «В движении» и записала для нее саундтрек, который так и не вошел в ленту. Зато через несколько лет на композицию сняли клип с участием Константина Хабенского и Алисы Богарт. С пением Лена постепенно завязала, переключив внимание на телепередачи.

Елена Перова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2003 году Перова принимала участие в реалити-шоу Первого канала «Последний герой — 3. Остаться в живых».

Также Елена снималась в таких фильмах и сериалах, как «Глянец», «Маргоша», «Маргоша-2», «Маргоша-3» и «Ангел или демон». Вела программы «Жизнь прекрасна», «Партийная зона», «Девчата», «Родом из детства» и другие.

Что известно о личной жизни Перовой


Перова была замужем один раз — за сыном министра. Имя и фамилия мужчины остаются неизвестными. Пара была вместе полтора года. Однажды родителям супруга не понравилось, что Елена вела шоу «Партийная зона» с журналистом Отаром Кушанашвили. В ответ на просьбу родственников прекратить сотрудничество телеведущая выбрала карьеру и развод.

Сегодня артистка старается не афишировать личную жизнь. Однако, по ее словам, у нее есть возлюбленный. Известно, что она не замужем. Детей у 48-летней певицы тоже нет. Елена утверждает, что семья для нее — это ее избранник, мама, друзья и домашние животные.

Трагедии в жизни Перовой


В 2001 году трагически погиб 38-летний брат Елены Перовой — телеведущий Сергей Супонев. Он разбился, катаясь на снегоходе.

«Это серьезная травма для семьи, огромный шрам в душе и на сердце, который ничем не излечишь — ни поисками виновного, ни местью. Мне даже звонили как-то из программы про экстрасенсов, предлагали провести расследование. Отказывалась, естественно. А зачем? Говорю: вы-то передачу делаете, которую будете продавать подороже, а я не хочу трепать имя своего брата и вообще эту ситуацию вскапывать», — делилась в одном из интервью Перова.

По слухам, из-за трагедии у певицы начались проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Перову несколько раз останавливали правоохранители за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

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В 2013 году телеведущая врезалась в стоявшую на обочине машину. Экспертиза показала наличие алкоголя в ее крови. В итоге Перову лишили водительских прав на полтора года, но через год ее вновь поймали пьяной за рулем.

В том же году в семье певицы вновь произошла трагедия: покончил с собой сын погибшего Супонева 28-летний Кирилл.

Чем Перова занимается сейчас


В 2021 году Елена Перова вновь приняла участие в «Последнем герое».

Елена Перова (Фото: кадр из шоу «Последний герой»)

«Если сравнивать с игрой в начале нулевых, мне кажется, что соревнования стали жестче. Ну или я стала старенькая. Я, конечно, шучу. В 40 лет жизнь только начинается, как нам известно из одного фильма. На этот раз жестили: неважно, прилив-отлив или затапливает тебя, — мы идем на игру», — комментировала телеведущая.

В последнее время она пропала из публичного пространства. Согласно данным СМИ, Елена часто проводит время за городом, увлекается садоводством, учит английский и планирует освоить новую профессию, которая связана с IT.

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