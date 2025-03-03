«Отдали под опеку»: «мальчику» Галкину* и Пугачевой оплачивает жилье известный олигарх

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Instagram**/ alla_orfey)
Признанному иноагентом в России артисту Максиму Галкину* и певице Алле Пугачевой оплачивает жилье в Израиле известный олигарх. Об этом в передаче на НТВ рассказал помогавший звездам при переезде Андрей Матус.
Мужчина пояснил, что влиятельные люди относятся к юмористу со снисхождением, а не с добрым отношением, как к Пугачевой.
Пугачева и Галкин* покинули Россию после февраля 2022 года. Знаменитости не раз критиковали российские власти, а также оскорбляли бывших соотечественников.
Ранее «Радио 1» писало о личных тайнах Риммы Марковой.
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*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ
«Они его называют мальчик или артист. Когда он решил покинуть Россию, его отдали под опеку. Дом, в котором они живут в Герцлии, в аренде находится. Более того, за аренду этого дома платит известный олигарх. То есть он им снял жилье и жестом доброй воли… приютил — неправильно будет сказано — предоставил жилье», — рассказал Андрей Матус.Собеседник добавил, что Галкин* начал оскорблять Россию из-за своих зарубежных активов и недвижимости, которых не собирался лишаться.
«Цена — надо встать, облить помоями Родину и признаться в любви другому государству», — резюмировал Матус.
Пугачева и Галкин* покинули Россию после февраля 2022 года. Знаменитости не раз критиковали российские власти, а также оскорбляли бывших соотечественников.
Ранее «Радио 1» писало о личных тайнах Риммы Марковой.
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*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ
Никита Кротов