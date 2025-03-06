Максим Галкин* посмеялся над унижением Валерия Меладзе после концерта в Лондоне

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)
Максим Галкин* дал концерт в Лондоне, где показал пародию на Дональда Трампа. А после выступления комик насмешливо отреагировал на унижение Валерия Меладзе.
Супруг Аллы Пугачёвой выступил в театре второй категории London Palladium, в котором представил новую программу «Прекрасное недалёко».
После выступления Галкин* опубликовал в соцсетях видео своего выхода на поклоны. В ролик не попала ни одна шутка, поскольку юморист придерживается мнения, что рассказанный дважды анекдот перестаёт быть смешным.
Больше всего зрителям запомнилась пародия на американского президента.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
После выступления Галкин* опубликовал в соцсетях видео своего выхода на поклоны. В ролик не попала ни одна шутка, поскольку юморист придерживается мнения, что рассказанный дважды анекдот перестаёт быть смешным.
Больше всего зрителям запомнилась пародия на американского президента.
«Все привыкли к сатирическим пародиям и знают, кого и как вы можете пародировать. Но Трамп вчера на английском... Кто смотрит новости на английском, люди, это было один в один. Это очень смешно – и голос, и слова, и манера», – отметил один из блогеров.Ещё один поклонник творчества Галкина* сравнил юмориста с другим эмигрантом – певцом Валерием Меладзе.
«Это вам не Меладзе. 30 лет "Актрису" петь. Это каждый год новое шоу!», – заметил фанат.Такая насмешка понравилась Галкину, который отреагировал на комментарий тремя смеющимися смайликами.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова