Алсу более чем вдвое подняла стоимость своих выступлений после развода с Абрамовым
Певица Алсу значительно увеличила стоимость своих выступлений на частных мероприятиях. Теперь приглашение звезды обойдётся в 5 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.
До развода с бизнесменом Яном Абрамовым прошлым летом артистка просила за выход на сцену около 2 миллионов рублей. После расставания её гонорар вырос более чем вдвое. Помимо самого гонорара, заказчику необходимо оплатить перелёт бизнес-классом, предоставить люксовый автомобиль, например, Mercedes-Maybach с опытным водителем-мужчиной, а также люкс-номер в отеле, в соседнем из которых должен проживать её личный охранник.
Алсу и Ян Абрамов развелись в 2023 году после 18 лет брака. Инициатором расторжения стала певица. Как писали СМИ, Абрамов предлагал ей оставить около 2,5 миллиарда рублей, однако Алсу сначала подала на раздел имущества, а затем отозвала все заявления, фактически отказавшись от части состояния экс-супруга.
Сейчас певица активно строит сольную карьеру и, по сообщениям инсайдеров, становится всё более востребованной на элитных мероприятиях.
