Алсу более чем вдвое подняла стоимость своих выступлений после развода с Абрамовым

24 августа 2025, 14:57

Певица Алсу подняла стоимость своих выступлений на частых мероприятиях до ₽5 млн

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу значительно увеличила стоимость своих выступлений на частных мероприятиях. Теперь приглашение звезды обойдётся в 5 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.