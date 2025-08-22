«Должно что-то ёкнуть»: Певица Алсу шокировала откровением о личной жизни
Алсу заявила, что её сердце свободно, и призвала поклонников «делать выводы»
Певица Алсу Абрамова, более известная под сценическим псевдонимом Алсу, рассказала о своём взгляде на отношения и выбор спутника жизни. Слова певицы приводит «КП».
Алсу призналась, что в вопросах любви всегда полагается на внутреннее чувство, а не на рациональный расчет. Она отметила, что люди часто влюбляются не в придуманный идеал, а в совершенно другого человека.
«Он должен быть настоящим мужчиной, а в этом слове много разных достоинств должно быть. В первую очередь... Господи, да я не знаю. Должно в сердце что-то ёкнуть», — рассказала артистка.Алсу, являющаяся многодетной матерью, подтвердила, что общается с представителями противоположного пола и принимает ухаживания.
«По свиданиям хожу, но пока моё сердце свободно. Поэтому делайте выводы», — призналась певица.Она сообщила, что у неё много поклонников, но её сердце остаётся свободным.