«Все лицо обсыпало»: Николай Басков пожаловался на проблемы со здоровьем после поездки в Китай

24 августа 2025, 14:33

Николай Басков после поездки в Китай признался в аллергии на местную кухню

Николай Басков (Фото: Телеграм/baskovnikolay)

Николай Басков пожаловался на проблемы со здоровьем после рабочего визита в Китай. Об этом стало известно изданию «7Дней.ru».





Народный артист России посетил страну для съемок концерта, посвященного 80-летию Великой Победы. В них также участвовали местные звезды шоу-бизнеса.



Журналисты поймали певца на музыкальном конкурсе «Новая волна 2025», где он поделился своими впечатлениями от поездки. Главными проблемами, по его словам, стали жара и высокая влажность. Кроме того, «натуральный блондин» не смог приспособиться к местной кухне, из-за чего возникла сильная аллергическая реакция.

«Знаете, что самое тяжелое: на сцене 38 градусов, ты поешь с оркестром живьем и весь внутри мокрый, влажность просто какая-то несусветная. <…> А еще, когда ехал в поезде, мне принесли большой «доширак». <…> И у меня все лицо обсыпало. Так что проверяйте еду», — рассказал Николай.