Лолита рассказала, почему её дочь не собирается переезжать из Болгарии в Россию

22 августа 2025, 21:04

Лолита объяснила, почему её единственная дочь предпочитает жить за границей

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская поделилась, что её 26-летняя дочь Ева не планирует перебраться в Россию из Болгарии, где проживает с детства.





Артистка объяснила это тем, что там Еве комфортнее — благодаря мягкому климату и более спокойной обстановке.





«Климат, спокойствие, отсутствие агрессии — это важно, и для моего ребёнка в первую очередь. Для Евы Москва — это чужой город, это стресс», — приводит слова певицы издание «7Дней».

«Мне неважно, зарабатывает Ева или нет. Я готова обеспечивать её столько, сколько необходимо», — добавила Милявская.