Лолита рассказала, почему её дочь не собирается переезжать из Болгарии в Россию
Лолита объяснила, почему её единственная дочь предпочитает жить за границей
Лолита Милявская поделилась, что её 26-летняя дочь Ева не планирует перебраться в Россию из Болгарии, где проживает с детства.
Артистка объяснила это тем, что там Еве комфортнее — благодаря мягкому климату и более спокойной обстановке.
«Климат, спокойствие, отсутствие агрессии — это важно, и для моего ребёнка в первую очередь. Для Евы Москва — это чужой город, это стресс», — приводит слова певицы издание «7Дней».Также Лолита отметила, что дочь совсем недавно начала жить отдельно. Несмотря на первоначальные волнения, артистка приняла этот этап как необходимый шаг во взрослении Евы. Сейчас она испытывает гордость за наследницу и оказывает ей полную поддержку.
«Мне неважно, зарабатывает Ева или нет. Я готова обеспечивать её столько, сколько необходимо», — добавила Милявская.