Алсу добилась ареста части имущества Яна Абрамова

Алсу и Ян Абрамов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певица Алсу добилась ареста имущества бывшего супруга Яна Абрамова, совместного нажитого в браке.
В конце августа прошлого года артистка после 18 лет брака развелась с супругом-бизнесменом. Алсу и Абрамов начали новую жизнь, однако прения по разделу имущества, которое исчисляется миллиардами рублей, по прежнему не утихают. Недавно певица подала новые иски в суд, один из которых был удовлетворён.
Алсу потребовала запретить Абрамову покидать Россию, но иск был отклонён, поскольку её команда не смогла предоставить достаточных доказательств необходимости введения таких мер.
Однако исполнительнице хита «Зимний сон» всё же удалось добиться ареста части имущества Абрамова, которое было нажито в браке.
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Алсу потребовала запретить Абрамову покидать Россию, но иск был отклонён, поскольку её команда не смогла предоставить достаточных доказательств необходимости введения таких мер.
Однако исполнительнице хита «Зимний сон» всё же удалось добиться ареста части имущества Абрамова, которое было нажито в браке.
«Стороны в процессе обычно могут ходатайствовать о наложении ареста на активы. Боясь, что эти активы могут быть проданы и не попадут под раздел, например. Это нормальная процедура», – подчеркнул адвокат Александр Добровинский в беседе с Пятым каналом.Защитник бизнесмена не понимает, почему Алсу пытается сделать скандал на бракоразводном процессе. Тем временем Абрамов собирался расстаться мирно, поэтому такая жестокая реакция бывшей супруги стала неожиданной для него.
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Анастасия Чинкова