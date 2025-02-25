Ян Абрамов больше не жалеет Алсу и намерен забрать всё при разделе имущества

Ян Абрамов и Алсу (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Адвокат Яна Абрамова заявил, что его бывшая жена Алсу ещё пожалеет, что изначально не согласилась взять предлагаемые экс-супругом 2,5 миллиарда рублей. Бизнесмен отказался от мирного пути и теперь намерен действовать жёстко.
27 августа прошлого года Алсу и Абрамов официально развелись после 18 лет брака. Певица заявила, что поводом для разрыва стали измены бывшего мужа. А главной виновницей стала экс-возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова.
За всё это время Абрамов не дал ни одного комментария, а о ситуации говорит только его адвокат Александр Добровинский. Он заявлял, что бизнесмен хотел решить дело мирным путём без раздела имущества в суде. Тогда Абрамов предложил Алсу 2,5 миллиарда рублей, но певица отказалась, пожелав начать разбирательства в суде.
24 февраля состоялось очередное судебное заседание, по итогам которого Добровинский заявил, что больше речи о мирном решении конфликта не идёт.
По всей видимости, настроение предпринимателя изменилось после того, как в январе Алсу подала очередной иск с требованием запретить Яну выезжать из России. Также она рассекретила недвижимость, которая была куплена ещё в отношениях и оформлена на третьих лиц.
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За всё это время Абрамов не дал ни одного комментария, а о ситуации говорит только его адвокат Александр Добровинский. Он заявлял, что бизнесмен хотел решить дело мирным путём без раздела имущества в суде. Тогда Абрамов предложил Алсу 2,5 миллиарда рублей, но певица отказалась, пожелав начать разбирательства в суде.
24 февраля состоялось очередное судебное заседание, по итогам которого Добровинский заявил, что больше речи о мирном решении конфликта не идёт.
«Он (Ян Абрамов – ред.) сопротивлялся жёстким каким-то вещам, и я сегодня забрал дело в свои руки. Мы решили, что со следующего заседания всё пойдёт уже совсем не мягко с нашей стороны. Считаю, что Алсу была неправа ещё тогда, когда Ян предложил 2,5 миллиарда. Со следующего суда всё будет менее интересно для неё», – подчеркнул Добровинский в беседе с РЕН ТВ.Это заявление кардинально отличается от предыдущих. Ещё несколько месяцев назад адвокат уверял, что Абрамов «никогда не даст в обиду мать своих детей».
По всей видимости, настроение предпринимателя изменилось после того, как в январе Алсу подала очередной иск с требованием запретить Яну выезжать из России. Также она рассекретила недвижимость, которая была куплена ещё в отношениях и оформлена на третьих лиц.
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«Космические цифры»: Добровинский о суде Алсу и Абрамова по разделу имущества
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Анастасия Чинкова