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Ян Абрамов больше не жалеет Алсу и намерен забрать всё при разделе имущества

Ян Абрамов и Алсу (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ян Абрамов и Алсу (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Адвокат Яна Абрамова заявил, что его бывшая жена Алсу ещё пожалеет, что изначально не согласилась взять предлагаемые экс-супругом 2,5 миллиарда рублей. Бизнесмен отказался от мирного пути и теперь намерен действовать жёстко.
27 августа прошлого года Алсу и Абрамов официально развелись после 18 лет брака. Певица заявила, что поводом для разрыва стали измены бывшего мужа. А главной виновницей стала экс-возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова.

За всё это время Абрамов не дал ни одного комментария, а о ситуации говорит только его адвокат Александр Добровинский. Он заявлял, что бизнесмен хотел решить дело мирным путём без раздела имущества в суде. Тогда Абрамов предложил Алсу 2,5 миллиарда рублей, но певица отказалась, пожелав начать разбирательства в суде.

24 февраля состоялось очередное судебное заседание, по итогам которого Добровинский заявил, что больше речи о мирном решении конфликта не идёт.

«Он (Ян Абрамов – ред.) сопротивлялся жёстким каким-то вещам, и я сегодня забрал дело в свои руки. Мы решили, что со следующего заседания всё пойдёт уже совсем не мягко с нашей стороны. Считаю, что Алсу была неправа ещё тогда, когда Ян предложил 2,5 миллиарда. Со следующего суда всё будет менее интересно для неё», – подчеркнул Добровинский в беседе с РЕН ТВ.
Это заявление кардинально отличается от предыдущих. Ещё несколько месяцев назад адвокат уверял, что Абрамов «никогда не даст в обиду мать своих детей».

По всей видимости, настроение предпринимателя изменилось после того, как в январе Алсу подала очередной иск с требованием запретить Яну выезжать из России. Также она рассекретила недвижимость, которая была куплена ещё в отношениях и оформлена на третьих лиц.

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«Море цветов и отель класса "Люкс"»: Катя Жужа обвенчалась с сыном миллиардера в Эмиратах в пятую годовщину их свадьбы
Экс-участница «Дома-2» Катя Жужа обвенчалась в ОАЭ в пятую годовщину свадьбы
25 февраля 2025, 18:55

Катя Жужа (Фото: Телеграм @katyajuja1988)

Пять лет назад Катя Жужа и Артем Маркелов сыграли пышную свадьбу в Москве. Красивую дату они дополнительно отметили, совершив таинство венчания в храме в Объединённых Арабских Эмиратах.
Все хлопоты по организации таинства и последующего торжества взял на себя супруг, сын миллиардера Валерия Маркелова, Артём, сообщает StarHit. Он разослал приглашения друзьям, попросив их непременно приехать на их с Катей праздник в Эмираты. Сама экс-участница реалити-шоу «Дом-2» даже не знала, что будет венчаться.

«Про то что у нас будет венчание я узнала сегодня утром. Я думала, что мы просто отметим годовщину и все. Пишу вам сейчас и даже не знаю, какие сюрпризы меня ждут еще сегодня», — радовалась 36-летняя Жужа.

Маркелов продумал каждую мелочь и деталь. Он пригласил в Эмираты известного визажиста Сердара Камбарова, чтобы тот поработал над обликом Кати, её причёской, нарядом и макияжем. За красоту мероприятия отвечала звёздная Анна Городжая. В своё время она устраивала свадьбу Павла Прилучного и Зепюр Брутян, организовывала мероприятия для Александра Овечкина и других селебрити.

Само торжество проходило в отеле класса «Люкс» Anantara Santorini Abu Dhabi Retreat. Выполненное в греческом стиле здание вмещает всего 22 номера, что делает его особенно уютным. Стоимость проживания там начинается от 300 тысяч рублей за ночь и доходит до миллиона.

Городжая показала, как декораторы убрали площадку перед отелем. Пространство буквально утопало в цветах нежных бледно-розовых оттенков.

«Это нереально! Казалось, невыполнимо! Ни сроки, ни погодные условия, ничего не помешало этому нереальному празднику», — нескромно восхитилась организатор своей собственной работой.

Перед женихом и гостями Жужа появилась в белоснежном платье, усыпанном бутонами и кристаллами. Наряд красиво переливался на солнце.

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Одна «не готовила», другая «вопиюще правильная»: почему у Дмитрия Липскерова не сложились романы с Кориковой, Вилковой и другими
25 февраля 2025, 18:51

Дмитрий Липскеров (Фото: кадр из программы «Час интервью»)

Писатель, драматург и ресторатор Дмитрий Липскеров выбирал своих женщин, как на подбор: известные, красивые, талантливые. Однако каждая его не устраивала: одна была слишком «правильной», другая «ни разу не вымыла пол». Удалось ли писателю найти свое счастье — в материале «Радио 1».

Детство и юность писателя

Дмитрий Липскеров родился 19 февраля 1964 года. Его родной отец Михаил работал сценаристом популярных мультсериалов («Волк и теленок», «Самый маленький гном»), кинодраматургом, а мама Инна трудилась музыкальным редактором Государственного дома радиозаписи. Супруги развелись, когда мальчику было девять лет.

После выпуска из школы Дмитрий стал студентом Театрального института им. Щукина, где обучался с 1981 по 1985 год. Однако известным актером Липскеров не стал.

Дмитрий нашел свое призвание в другом — в драматургии. На протяжении долгого времени пьеса Липскерова «Река на асфальте» ставилась в «Ленкоме» наравне с еще одной его работой «Школа с театральным уклоном», которую показывали на сцене под названием «Школа для эмигрантов».

В первой половине 90-х Дмитрий переехал в США, но через два года все же вернулся на родину.

Елена Дробышева (Фото: кадр из фильма «Если у Вас нету тети»)

Первый брак был с Еленой Дробышевой

Личная жизнь Липскерова сложилась весьма насыщенно. Он женился несколько раз. Среди его избранниц были весьма успешные женщины, в том числе Елена Корикова, Ксения Качалина, Мария Соловьева, Екатерина Вилкова, телеведущая и актриса Елена Дробышева.

«Странная свадьба перетекла в не менее странную супружескую жизнь. Лена, кажется, ни разу так ничего и не приготовила. Ни разу не вымыла пол. Обеды варила бабушка, за хлебом ходила она же… Все у нас было как-то не по-взрослому. Два амебных существа, не понимающих пока, кем же, с кем и как они хотят жить. Мы были разве что хорошим фоном для блистательной, но бесконечной игры народной артистки Нины Дробышевой. Когда я ее вспоминаю, думаю, что талант перевоплощаться — все-таки от бесов. Неспроста раньше актеров хоронили за пределами кладбищ», — рассказывал Дмитрий о браке с Еленой Дробышевой в интервью «Каравану истории».

Союз просуществовал только 11 месяцев.

Ксения Качалина (Фото: кадр из фильма «Дикая любовь»)

Роман с Ксенией Качалиной

С Ксенией Качалиной отношения не получились, ведь писатель узнал о том, что она живет с Иваном Охлобыстиным.

Дмитрий и Ксения встретились на «Кинотавре». Липскеров пригласил актрису потанцевать и спросил, кем она работает. Качалина ответила, что она артистка.

«Раз ты артистка, завтра получишь первый приз!» — отметил писатель.

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Вскоре Ксения правда получила главный приз за лучшую женскую роль, а потом вступила в отношения с Липскеровым.

«В отличие от остальных близких мне артисток она совершенно не играла в жизни. Кажется, она до сих пор так и осталась эдакой девочкой-пацанкой. Мы встречались, а потом оказалось, что Ксения живет с Ваней. Несмотря на то что она уверяла меня: мол, в складчину просто удобнее снимать квартиру, чувство мое угасло», — откровенничал Дмитрий.

Елена Корикова (Фото: кадр из фильма «Барышня-крестьянка»)

Брак с Еленой Кориковой

С актрисой Еленой Кориковой у Липскерова был довольно чувственный союз. Незадолго до знакомства с писателем актриса настрадалась от Михаила Рощина. Сын актрисы Екатерины Васильевой отказался вести девушку под венец. Корикова одна растила сына Арсения.

««Смотри, какая симпатичная девочка! Хочешь, познакомлю?» — сказал мне Александр Викторович Збруев, когда мы сидели в старом клубе «Сохо». Кармически мой человек. С его легкой руки моя пьеса попала в «Ленком» и игралась на протяжении тринадцати лет на лучшей площадке страны сплошь звездами: в одном составе — Збруев, Абдулов, во втором — Караченцов, Янковский. Они стали моими самыми близкими людьми. С его же подачи я познакомился с Леной Кориковой. В «Сохо» за столиком, подперев свою кукольную головку маленькой ручкой, скучала именно она. <...> Однажды Лена позвонила и попросила меня помочь перевезти ее вещи. Она решила жить отдельно от мамы и сняла квартиру в Отрадном. Корикова стояла на табуреточке — маленькая, тоненькая — и расставляла по полкам посуду, из окна лился солнечный свет и всю ее фигурку пронизывал насквозь… Тут-то я и понял, что чего-то мне от нее все-таки надо», — вспоминал Липскеров.

Дмитрий рассказывал, как покупал Елене первое в ее жизни настоящее платье. В этом черном платье актриса выходила замуж за писателя.

«Когда Лена его увидела, от восторга начала раздеваться в общем зале!», — отмечал Дмитрий.

Писатель испытывал искренние чувства к актрисе и помогал ей в воспитании сына.

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Когда Елена и Дмитрий только расписались, девушка вмиг стала идеальной домохозяйкой: готовила, стирала и выполняла все желания мужа. Вскоре Липскерова «затошнило от ее вопиющей правильности».

«Лен, что-то ты такая хорошая…» — и, видно, последнее слово сказал слишком выразительно. «Не нравится?» — пожала плечами жена. И на следующий день я проснулся с первостатейной стервой. За все свои стирки отыгралась с лихвой! Я к тому времени начал заниматься ресторанным бизнесом, зарабатывал, содержал Лену, сына Лены, маму Лены, мы делали ремонт ее жилья в Ростове. Жили в хорошей квартире в Москве. Ездили отдыхать за границу. Я к тому времени уже был известным в Москве драматургом и начал писать свой первый роман «Сорок лет Чанчжоэ»… Душа просила. Писать уходил к бабушке, потому что в квартире с маленьким ребенком литературные потуги осуществлять сложно, а в бабулиной все-таки имелся кабинет», — откровенничал писатель.

В паре стало появляться все больше проблем и в итоге супруги развелись.

Двое детей от Марии Соловьевой

Вскоре Липскеров начал ухаживать за исполнительницей из музыкального коллектива «Стрелки» Марией Соловьевой. Писатель активно добивался девушки, которая изначально даже не смотрела в сторону мужчины. Однако Мария и Дмитрий все же вступили в отношения.

Соловьева родила Липскерову дочь. Дмитрий заботился о девочке, и часто приезжал к ним с мамой, в результате чего Мария вновь забеременела и родила ещё и сына. В настоящий момент дети писателя уже взрослые, а Мария Соловьева проживает в Германии. Дмитрий, по его словам, полностью их обеспечивает.

Екатерина Вилкова (Фото: кадр из сериала «Отель Элеон»)

Жестко контролировал Екатерину Вилкову

В первой половине 00-х благодаря Леониду Ярмольнику Липскеров познакомился с начинающей актрисой Екатериной Вилковой. Дмитрия зацепила женственность девушки, её способность любить, уступать своему партнеру. Он делал роскошные подарки, тратил на любимую большие суммы, но вместе с тем сильно её контролировал. Спустя год Вилкова захотела порвать с Липскеровым. Писатель очень переживал, и в отместку написал роман «Мясо снегиря», где подробно описал все личные подробности отношений с артисткой.

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Свадьба с Екатериной Ковановой

В 2020 году писатель опять сыграл свадьбу. В этот раз его избранницей стала журналистка Екатерина Кованова. В браке у Дмитрия и Екатерины появился сын Александр.

В настоящий момент Липскеров не ведет публичную жизнь.

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«И подумать не могла»: Сати Казанова неожиданно заговорила о второй беременности
25 февраля 2025, 18:40

Сати Казанова с дочкой (фото: Telegram @SatiEthnica108)

В октябре прошлого года 42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой. Перед родами певица переживала, смогут ли они с мужем Стефано Тиоццо стать хорошими родителями. Сейчас она настолько вдохновлена материнством, что даже задумалась о рождении второго ребёнка.
Певица поделилась, что желает повторить опыт, связанный с первой беременностью и родами.

«Это настолько феноменальный опыт и сила, что я хочу родить ещё одного ребенка! Материнство – это портал в другое измерение, бесконечный потенциал любви и силы! Раньше я слышала, что материнство является истинным посвящением в женщину, а сейчас эта фраза стала для меня реальностью. Я никогда и подумать не могла, что во мне столько любви, нежности, терпения, смирения и, опять же, мудрости», – поделилась Казанова.
Уже скоро Сати даст свой первый большой концерт после декрета. Она надеялась, что к концу марта найдёт хорошую няню для дочки, но в итоге помогать певице с ребёнком будет её мама.

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#концерт
#певица
#мама
#материнство
#ребёнок
#семья
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«Вытирает ноги о мораль и при этом свободно гуляет»: Вика Цыганова жёстко осудила Ксению Собчак
25 февраля 2025, 18:14

Виктория Цыганова (фото: Telegram/@vika_tsyganova63)

Певица Вика Цыганова резко раскритиковала журналистку Ксению Собчак, публично обвинив её в «вытирании ног о мораль» и в «антироссийской деятельности».
Артистка убеждена, что Собчак и её «сообщники» не только пытаются усидеть на двух стульях, но и проводят деятельность, направленную против России. Цыганова назвала их контент «плесенью».

«Как у них это получается? Это даже не на двух стульях сидеть. Это только в России можно – вести антироссийскую деятельность, вытирать о мораль ноги и при этом свободно гулять по столице, проводить какие-то общественные мероприятия, транслируя свою плесень. Все эти Собчак, Якеменко, Максимовы… Зато документальные картины, которые добываются кровью, потом, жизнями героев, не допускаются к показу. Что-то у нас определенно сломано, и починки не наблюдается», – отметила певица.
На днях Цыганова публично поддержала Яну Поплавскую, которая осудила «продавших Родину» артистов. Певица вместе с супругом призвала прогнать звёзд, которые ненавидят Россию.

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#певица
#мероприятия
#россия
#патриотизм
#политика
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Бросил «Современник», женился в Грузии и устроил дебош в центре Москвы: как живёт актёр Никита Ефремов
25 февраля 2025, 18:13

Никита Ефремов (Фото: ВКонтакте @clubefremov)

В последнее время актёр Никита Ефремов стал реже появляться на публике, но что касается кино, артист снимается во многих новых проектах. По данным сервиса «Кинопоиск», в марте выйдут две работы с участием Ефремова — сериал «Межу нами химия» и фильм «Дорогая, я больше не перезвоню». О карьере актёра и его личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Выбрал кино



С 2009 года Никита Ефремов служил в «Современнике», который когда-то основал его легендарный дедушка — Олег Ефремов. Однако театральным актёром он так и не стал, а уволился по собственному желанию и нисколько не сожалеет о своём решении.
«Я поймал себя на мысли, что, когда у меня вечером были спектакли, я думал: «Блин, как-то не хочется». Я долго пытался это исправить», — признался артист.
Зато в кинематографе Ефремов точно реализовал свой актёрский потенциал. В последние несколько лет его карьера бьёт ключом. Актёр снялся в таких сериалах, как «Хороший человек», «Нулевой пациент», «Оффлайн», «Библиотекарь», «Крутая перемена», «Содержанки-4», «Госпожа».

Никита Ефремов и Юлия Снегирь на съёмках сериала «Хороший человек» (Фото: ВКонтакте @clubefremov)

Фильм «Здоровый человек», где Ефремов исполнил главную роль, выиграл серебряного «Святого Георгия» в номинации «Лучший фильм конкурса "Русские премьеры"» на Московском международном кинофестивале в 2022 году, а в 2023-м картина была отмечена тремя наградами на кинопремии «Золотой орёл».

Никите удалось поработать и с шотландским режиссёром Джоном С. Бейрдом — актёр исполнил в фильме «Тетрис» роль программиста и создателя знаменитой компьютерной игры Алексея Пажитнова.


Дебошир и продавец подделок



Никита Ефремов несколько раз попадал в скандалы. Так, сеть магазинов «Nikita Efremov», основанная в столице его полным тёзкой, попалась на продаже поддельных брендовых кроссовок. Актёр быстро уехал из Москвы, а потом объяснил, что вышла путаница с именами.

Никита Ефремов (Фото: ВКонтакте @clubefremov)

А весной прошлого года артист решил разобраться с таксистом в центре Москвы, у ресторана «Пекин», а потом обругал прибывших полицейских. Правда, уже в отделении признал собственную неправоту и отделался протоколом о мелком хулиганстве.


Свадьба в Грузии и роман с художницей



Никита Ефремов был женат лишь однажды, его супругой стала актриса Яна Гладких. Свадьбу сыграли в Грузии, а через год Яна и Никита развелись в Москве. Причины такого решения не стали раскрывать, но прекратили даже дружеское общение.

Никита Ефремов и Яна Гладких (Фото: ВКонтакте @clubefremov)

В 2019 году Никита познакомился с моделью и блогером Марией Иваковой. Яркие, и в то же время трепетные отношения продлились два года, в конце 2021-го они заявили о расставании.
«Наш танец с Машей завершён. Завершён с трепетом и любовью к пройденному пути. Благодарю!» — писал Ефремов в соцсетях.
Никита Ефремов и Мария Ивакова (Фото: ВКонтакте @clubefremov)

Последнее, что было известно о его личной жизни, — актёр состоял в отношениях с художницей и дизайнером Ольгой Шурыгиной, которую он представил публике на открытии фестиваля «Короче» в Калининграде летом 2023 года. Вместе пара или нет — остаётся только гадать.


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