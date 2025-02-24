«Космические цифры»: Добровинский о суде Алсу и Абрамова по разделу имущества

В жизни актрисы Веры Бурлаковой было немало трагических моментов, но она всегда с улыбкой преодолевала все испытания, которые ей раз за разом подкидывала судьба. Оставшись одна, Вера Бурлакова оказалась в нищете, не могла передвигаться без посторонней помощи и страдала от серьёзных проблем со здоровьем. «Радио 1» расскажет, какой была её жизнь вне кино.