«Космические цифры»: Добровинский о суде Алсу и Абрамова по разделу имущества

Алсу (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Певица Алсу «совершила ошибку», заявил StarHit адвокат Александр Добровинский, говоря о суде по разделу имущества между исполнительницей и миллиардером Яном Абрамовым.
«Я считаю, что Алсу была неправа еще тогда, когда Ян предложил 2,5 миллиарда. Со следующего суда все будет менее интересно для нее. В деле очень большие деньги, для обывателя просто космические цифры. Речь о домах в США, Монако, Франции, Кипре и еще Бог знает где. Алсу не очень выгодно, она многое теряет», — рассказал защитник.Добровинский добавил, что Абрамов пытался всячески сохранить брак, надеясь на мирное урегулирование споров, но Алсу отказалась.
Ранее стали известны подробности личной жизни певицы Анны Седоковой.
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