Алсу исполнила мечту сына и познакомила его со звездой

Ева Власова и Алсу Ралифовна (Фото: Instagram* @alsou_a )

Заслуженная артистка России Алсу показала, как исполнила мечту своего восьмилетнего сына Рафаэля. Мальчик, являющийся поклонником творчества певицы Евы Власовой, познакомился со своей любимицей.



Алсу, которая недавно выпустила совместный трек с Власовой, побывала с сыном в гостях у артистки. Рафаэль снял видео, на котором они вместе с мамой и Евой пели, а также комментировал происходящее. Девушка отметила в соцсетях, что они отведали вкусные татарские пироги и шашлыки.

Ева Власова похвалила музыкальные способности Рафаэля.

*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).

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Виктория Иванченко

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