Алсу исполнила мечту сына и познакомила его со звездой
Заслуженная артистка России Алсу показала, как исполнила мечту своего восьмилетнего сына Рафаэля. Мальчик, являющийся поклонником творчества певицы Евы Власовой, познакомился со своей любимицей.
Алсу, которая недавно выпустила совместный трек с Власовой, побывала с сыном в гостях у артистки. Рафаэль снял видео, на котором они вместе с мамой и Евой пели, а также комментировал происходящее. Девушка отметила в соцсетях, что они отведали вкусные татарские пироги и шашлыки.
Ева Власова похвалила музыкальные способности Рафаэля.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
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