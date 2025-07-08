«Не позвали на тусовку»: Никиту Преснякова не пригласили на съемки российского шоу
Никиту Преснякова не пригласили на съемки российского шоу «Выживалити»
Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова не позвали сниматься в шоу «Выживалити. Наследники». Певец пожаловался на это в соцсетях, намекнув, что хотел бы поучаствовать.
«Эх, не позвали на тусовку», — сказано в публикации.
По сценарию шоу «Выживалити. Наследники», дети звезд будут бороться за выживание на острове и за денежный приз, ради которого им предстоит пройти испытания. В проекте уже отметились: наследник Николая Валуева, Децла, дочка Глюкозы и прочие.
Никита Пресняков переехал из России в США несколько лет назад. Мужчина строит за океаном карьеру. Осенью он отправится на гастроли со своей группой. Известно, что Никита поддерживает отношения со своим звездным отцом Владимиром.