«Не позвали на тусовку»: Никиту Преснякова не пригласили на съемки российского шоу

Никиту Преснякова не пригласили на съемки российского шоу «Выживалити»
Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова не позвали сниматься в шоу «Выживалити. Наследники». Певец пожаловался на это в соцсетях, намекнув, что хотел бы поучаствовать.



«Эх, не позвали на тусовку», — сказано в публикации.

По сценарию шоу «Выживалити. Наследники», дети звезд будут бороться за выживание на острове и за денежный приз, ради которого им предстоит пройти испытания. В проекте уже отметились: наследник Николая Валуева, Децла, дочка Глюкозы и прочие.

Никита Пресняков переехал из России в США несколько лет назад. Мужчина строит за океаном карьеру. Осенью он отправится на гастроли со своей группой. Известно, что Никита поддерживает отношения со своим звездным отцом Владимиром.
Никита Кротов

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