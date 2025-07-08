«Не позвали на тусовку»: Никиту Преснякова не пригласили на съемки российского шоу

08 июля 2025, 13:52

Никиту Преснякова не пригласили на съемки российского шоу «Выживалити»

Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова не позвали сниматься в шоу «Выживалити. Наследники». Певец пожаловался на это в соцсетях, намекнув, что хотел бы поучаствовать.







«Эх, не позвали на тусовку», — сказано в публикации.