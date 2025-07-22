Телеведущий Леонид Парфенов стал дедушкой в третий раз, внука ему подарила дочка — фото

22 июля 2025, 07:59

Дочь Леонида Парфенова родила первенца в Израиле, подарив отцу третьего внука

Леонид Парфенов (Фото: Instagram* @leonidparfenoff)

Журналист и телеведущий Леонид Парфенов в третий раз стал дедушкой. Его дочь Мария поделилась трогательными деталями появления малыша, родившегося в Израиле.





У самого Парфенова двое детей: не считая Марию, у телеведущего также есть старший сын Иван. Двух прошлых внуков отцу подарил именно он, а вот Мария обрадовала Парфенова впервые.



Телеведущий с супругой уделяли дочери много внимания и заботы с юных лет, поскольку девочка с рождения отличалась от других. У ребенка была дислексия. Это мешало Маше учиться и создавало барьер в общении со сверстниками. Однако семья поддерживала ее, изо всех сил помогая дочери развиваться и ощущать себя полноценным членом общества.



Теперь Мария сама оказывает помощь семьям с похожими трудностями и призывает родителей детей с особенностями в развитии не сдаваться.



Дочь Леонида Парфенова Мария с сыном (Фото: Instagram* @ginger.minion)

В 2022 году Мария вышла замуж за бизнесмена Сергея Мхитаряна в Тель-Авиве, а недавно объявила о рождении мальчика с необычным именем Меир Яков.





«Восемь дней, как я стала матерью. Девять месяцев беременности. Двадцать три часа домашних родов (и два — в больнице). Один прекрасный маленький человечек… Он не плакал. Ни звука. Только пискнул с достоинством и снова погрузился в сон», — написала Мария в личном блоге 21 июля.