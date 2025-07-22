Телеведущий Леонид Парфенов стал дедушкой в третий раз, внука ему подарила дочка — фото
Журналист и телеведущий Леонид Парфенов в третий раз стал дедушкой. Его дочь Мария поделилась трогательными деталями появления малыша, родившегося в Израиле.
У самого Парфенова двое детей: не считая Марию, у телеведущего также есть старший сын Иван. Двух прошлых внуков отцу подарил именно он, а вот Мария обрадовала Парфенова впервые.
Телеведущий с супругой уделяли дочери много внимания и заботы с юных лет, поскольку девочка с рождения отличалась от других. У ребенка была дислексия. Это мешало Маше учиться и создавало барьер в общении со сверстниками. Однако семья поддерживала ее, изо всех сил помогая дочери развиваться и ощущать себя полноценным членом общества.
Теперь Мария сама оказывает помощь семьям с похожими трудностями и призывает родителей детей с особенностями в развитии не сдаваться.
В 2022 году Мария вышла замуж за бизнесмена Сергея Мхитаряна в Тель-Авиве, а недавно объявила о рождении мальчика с необычным именем Меир Яков.
«Восемь дней, как я стала матерью. Девять месяцев беременности. Двадцать три часа домашних родов (и два — в больнице). Один прекрасный маленький человечек… Он не плакал. Ни звука. Только пискнул с достоинством и снова погрузился в сон», — написала Мария в личном блоге 21 июля.Примечательно, что на восьмой день мальчику сделали обрезание по еврейской традиции. Мария выложила фото с церемонии, на котором нежно держит своего маленького сына.
Ранее «Радио 1» передавало, что певец Дима Билан сделал заманчивое предложение Мари Краймбрери, намекнув на новый дуэт. Недавно ставшая мамой звезда уже дала свой ответ.
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