Мария Погребняк спровоцировала слухи о пятой беременности
Мария Погребняк спровоцировала слухи о пятой беременности на фестивале VK Fest в Москве. Об этом информирует Super.ru.
В разговоре с журналистами звезда вспомнила о недавнем разговоре с бывшим мужем, который заподозрил ее в беременности.
«Недавно Паша сделал мне странный комплимент: "Или ты похудела, или беременная?"» — поделилась Погребняк.
В ответ на прямой вопрос об «интересном» положении блогер заявила, что «у нее перевыв» и ей пока нельзя играть в падл-теннис.
Напомним, в августе прошлого года Мария Погребняк вышла замуж за Игоря Головинского. 5 сентября у пары родился сын Владимир.
*Запрещен в РФ