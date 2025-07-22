22 июля 2025, 09:03

Мария Погребняк (Фото: Инстаграм* mariapoga_)

Мария Погребняк спровоцировала слухи о пятой беременности на фестивале VK Fest в Москве. Об этом информирует Super.ru.





В разговоре с журналистами звезда вспомнила о недавнем разговоре с бывшим мужем, который заподозрил ее в беременности.





«Недавно Паша сделал мне странный комплимент: "Или ты похудела, или беременная?"» — поделилась Погребняк.