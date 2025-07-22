«Была ужасно отечная, лицо, естественно, тоже»: Блогер София Стужук пожаловалась на проблемы от большого бюста
София Стужук рассказала о неудобствах и проблемах со здоровьем после имплантов груди
София Стужук откровенно рассказала о проблемах после пластики. Блогер пожаловалась на отеки лица и здоровье, которое ухудшилось после операций на груди. Об этом сообщает «StarHit».
Многодетная мама и звезда соцсетей София поделилась в личном блоге, что после смерти первого мужа Димы на фоне стресса сильно поправилась. Ее лицо стало отекать, что окружающие приняли за филлеры.
«Была ужасно отечная, лицо, естественно, тоже. И со временем оно «разрослось» — при этом я не поправлялась. И все после маммопластики. Как говорится, две большие разницы… Надо ж было так испоганиться… Брекеты тоже, конечно, сыграли. Но не только они… Видно, как лицо уплыло вниз? Филлеры я не применяла, если что», — передает слова блогера «StarHit».Стужук призналась, что решилась на пластическую операцию из-за недовольства своей натуральной грудью после двух родов, но не ожидала негативных последствий. Она объяснила, что знала про болезнь грудных имплантов и другие опасности, но словно не осознавала их полностью.
Поначалу Софии нравился результат, особенно после похудения, хотя со временем она стала находить минусы.
«Имплант стоит отлично, правда, сосок ниже, чем хотелось бы. Но не настолько, чтобы соглашаться на новую операцию», — рассуждала она.Более того, 450 миллилитров оказались слишком большими для ее роста в 162 см, вызывая дискомфорт, боли в пояснице и ощущение громоздкости в одежде.
«Так, если честно, если б не мои загоны, я бы ничего не меняла. Та операция была для меня таким кошмаром, что ради небольшой подтяжки или смены импланта я не готова соглашаться на эти мучения. Нет необходимости, которая оправдывала бы наркоз и все эти страдания», — подвела итог блогер, советуя подписчикам не повторять ее опыт без веской причины.Недавно блогер прошла обследование, включая УЗИ молочных желез, которое не выявило серьезных проблем, но она начала работать с эндокринологом, связывая свое жуткое состояние со стрессом.
Ранее «Радио 1» рассказывало о том, как София Стужук родила пятого ребёнка дома в надувном бассейне.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская