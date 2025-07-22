«Была ужасно отечная, лицо, естественно, тоже»: Блогер София Стужук пожаловалась на проблемы от большого бюста

22 июля 2025, 04:18

София Стужук рассказала о неудобствах и проблемах со здоровьем после имплантов груди

София Стужук (Фото: Instagram* @sofia_stuzhuk)

София Стужук откровенно рассказала о проблемах после пластики. Блогер пожаловалась на отеки лица и здоровье, которое ухудшилось после операций на груди. Об этом сообщает «StarHit».





Многодетная мама и звезда соцсетей София поделилась в личном блоге, что после смерти первого мужа Димы на фоне стресса сильно поправилась. Ее лицо стало отекать, что окружающие приняли за филлеры.





«Была ужасно отечная, лицо, естественно, тоже. И со временем оно «разрослось» — при этом я не поправлялась. И все после маммопластики. Как говорится, две большие разницы… Надо ж было так испоганиться… Брекеты тоже, конечно, сыграли. Но не только они… Видно, как лицо уплыло вниз? Филлеры я не применяла, если что», — передает слова блогера «StarHit».

София Стужук с детьми (Фото: Instagram* @sofia_stuzhuk)



«Имплант стоит отлично, правда, сосок ниже, чем хотелось бы. Но не настолько, чтобы соглашаться на новую операцию», — рассуждала она.

София Стужук с ребенком (Фото: Instagram* @sofia_stuzhuk)



«Так, если честно, если б не мои загоны, я бы ничего не меняла. Та операция была для меня таким кошмаром, что ради небольшой подтяжки или смены импланта я не готова соглашаться на эти мучения. Нет необходимости, которая оправдывала бы наркоз и все эти страдания», — подвела итог блогер, советуя подписчикам не повторять ее опыт без веской причины.