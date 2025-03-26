Алсу не смогла добиться для бывшего мужа Яна Абрамова запрета на выезд из России

Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)
Певица Алсу Сафина не сумела добиться для бывшего мужа Яна Абрамова ограничений в перемещении по миру. Чертановский районный суд не нашёл оснований для введения в отношении бизнесмена запрета на выезд из России.
Как стало известно из официального телеграм-канала объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы, артистка настаивала на необходимости установки ограничений на перемещения экс-супруга из-за его якобы финансовых задолженностей. Напомним, после 18 лет брака супруги развелись ещё летом 2024 года, однако до сих пор продолжают решать имущественные вопросы.
Абрамов пытался уладить финансовую сторону вопроса без привлечения судебных органов. Он предлагал бывшей жене 2,5 миллиарда рублей в качестве отступных. Однако Алсу настаивала на разделе всего совместно нажитого имущества, для чего и обратилась в суд. В удовлетворении иска певице было отказано.
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Абрамов пытался уладить финансовую сторону вопроса без привлечения судебных органов. Он предлагал бывшей жене 2,5 миллиарда рублей в качестве отступных. Однако Алсу настаивала на разделе всего совместно нажитого имущества, для чего и обратилась в суд. В удовлетворении иска певице было отказано.
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Александр Бойцов