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Алсу не смогла добиться для бывшего мужа Яна Абрамова запрета на выезд из России

Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)

Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)

Певица Алсу Сафина не сумела добиться для бывшего мужа Яна Абрамова ограничений в перемещении по миру. Чертановский районный суд не нашёл оснований для введения в отношении бизнесмена запрета на выезд из России.
Как стало известно из официального телеграм-канала объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы, артистка настаивала на необходимости установки ограничений на перемещения экс-супруга из-за его якобы финансовых задолженностей. Напомним, после 18 лет брака супруги развелись ещё летом 2024 года, однако до сих пор продолжают решать имущественные вопросы.

Абрамов пытался уладить финансовую сторону вопроса без привлечения судебных органов. Он предлагал бывшей жене 2,5 миллиарда рублей в качестве отступных. Однако Алсу настаивала на разделе всего совместно нажитого имущества, для чего и обратилась в суд. В удовлетворении иска певице было отказано.

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«Я себя ненавидела»: Анфиса Чехова рассказала о своих комплексах в молодости
Анфиса Чехова призналась, что ненавидела себя в молодости
26 марта 2025, 04:52

Анфиса Чехова (Фото: Telegram-канал @aachekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что ненавидела себя в молодости из-за пышной фигуры. Звезде пришлось через многое пройти, чтобы наконец-то принять свое тело и стать девушкой без комплексов.
«В 20-летнем возрасте я себя ненавидела. Мне казалось, что вообще зря меня мама родила. У меня были большие проблемы с самовосприятием, потому что я была полной, и в то время были стандарты 90-60-90. Сейчас уже допустимо женщине иметь разную комплекцию, а тогда в моде были очень молодые девушки. Меня не брали в институты, меня постоянно критиковали, меня увольняли с телевизионной работы из-за того, что я не подходила по телосложению», — поделилась Анфиса на звездном бранче в ресторане GRAND Урюк.

Несмотря на весь пройденный путь, Чехова все-таки решила похудеть. По ее признанию, теперь она чувствует себя уверенно и любит свое тело.

Как пишет Starhit, раньше Анфиса специально надевала облегающие наряды. Это было ее своеобразным вызовом общественности. Таким образом телезвезда пыталась заставить других считать себя привлекательной. Чехова заявила, что это была такая форма психологической защиты.

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«Можешь ли ты теперь шлепнуть меня по попке?»: Ковальчук высмеяла хейтеров Чумакова
Ковальчук высмеяла хейтеров Чумакова за критику в его адрес
26 марта 2025, 02:50

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

Певица Юлия Ковальчук высмеяла хейтеров своего супруга Алексея Чумакова за их критику в отношении его. Поводом стали шутки артиста над женой.
Публика с гневом набросилась на Алексея после скандального интервью. В ответ на него зрители стали оставлять весьма* острые комментарии:

«Как же Чумаков себя закопал…»;

«Юмор в том и заключается, чтобы шутить и не принижать партнера, а тут не юмор»;

«Да уж, даже не предполагал, что он такой».

Как пишут Starhit, позже Юлия высмеяла хейтеров Чумакова и сказала:

«Даже не знаю, Леш, можешь ли ты теперь меня крепко к себе прижать или шлепнуть по попке на сцене. Вдруг срочно начнут все делать разбор наших действий».

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Критики обвиняли Алексея в абьюзе над Юлией. Сам Чумаков дал свой ответ на это в своем личном блоге:

«Благодаря завистникам я наконец прочитал, что такое „абьюз“. Оказывается, это психологическое, физическое, сексуальное и экономическое насилие над близким человеком. Учитывая, что психологически я в вечном переживании за семью, физически сильно устаю, работая, чтобы они ни в чем не нуждались, сексуально должен осуществлять супружеский долг, а моя банковская карта и пин-код у жены… Хм… Пришел к выводу, что меня абьюзят по полной программе!».

Над сложившейся ситуация пара подшучивает и дает понять, что в их отношениях царит идиллия. Сама Юлия призналась, что понимает шутки Алексея. Нападки в сторону последнего Ковальчук никак не воспринимает. Чумаков же хейтеров называет глупцами, лишенных иронии.

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Хотела сделать доброе дело: беременную невестку Валерии обвинили в мошенничестве
Лиану Шульгину обвинили в мошенничестве при розыгрыше призов
25 марта 2025, 22:41

Лиана Шульгина (фото: Instagram* @lianashulginaa)

Лиана Шульгина решила порадовать подписчиков и устроила в соцсетях розыгрыш призов. Однако 27-летняя невестка Валерии не подозревала, что стремление сделать доброе дело приведёт её к скандалу.
Супруга бизнесмена Арсения Шульгина ждёт сейчас второго ребёнка. Перед родами она решила избавиться от ненужных вещей, а заодно и порадовать аудиторию. Безвозмездно Лиана отдала детскую кроватку, игрушки и iPhone. При этом обязательным условием стало то, что вещи победители должны забрать или самовывозом, или через услуги Яндекс-доставки.

Победительницами стали две девушки. Жительница Белгородской области выиграла детскую кроватку и игрушки, а женщина из Крыма – iPhone. Лиана отправила смартфон, а вот второй девушке предложила другой подарок от себя. Кроватка и игрушки в итоге достались выбранной Лианой москвичке.

После этого невестку Валерии стали обвинять в мошенничестве. Подписчики заявили, что девушка якобы отдала вещи «своим» и объявила победителями подставных людей.

Подобные упрёки огорчили Шульгину. Она призналась, что уже не в первый раз дарит подарки подписчикам, но после подобных случаев желание помогать пропадает.

«Читаю комментарии и в шоке. В прошлом году проводила щедрую новогоднюю акцию, дарила стиральную машину, отправляла деньги и другие подарки. Всегда стараюсь делать добрые дела и радовать вас, но после таких обвинений пропадает всякое желание что-либо организовывать. Вы сами понимаете, что благотворительность – это дело добровольное? Я вообще не обязана никому ничего отдавать или дарить, но делаю это от души», – написала девушка в соцсетях.
Лиана также рассказала, что часто помогает другим женщинам в декрете, а в прошлом году отправляла вещи в детский дом, церковь, помогала приютам и детям, находящимся в больницах, просто нигде об этом не говорила.

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*запрещён в РФ
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Татьяна Брухунова пожаловалась на проблемы с блогом: хейтеры-«редиски» пошли на крайние меры
Татьяна Брухунова обратилась к поклонникам из-за хейтеров, жалующихся на её посты
25 марта 2025, 22:38

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

У молодой супруги Евгения Петросяна непростые отношения с аудиторией в соцсетях. Сейчас хейтеры пошли на крайние меры, поэтому Татьяне Брухуновой пришлось обратиться за помощью.
Дело в том, что недоброжелатели начали массово ставить жалобы на публикуемый Татьяной контент. Звезда заподозрила неладное и обратилась за помощью к фанатам.

«Какие-то "редиски" вновь нажаловались на публикацию. Помогите, пожалуйста, выйти из тени. Нужен лайк только на этот пост», – написала Брухунова.
В итоге, количество лайков под последним постом практически достигло уровня, который был в прошлой подборке нарядов, опубликованной ранее.

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Бывшему мужу Алсу позволили покидать Россию
25 марта 2025, 22:08

Алсу и Ян Абрамовы (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Чертановский районный суд Москвы отказал певице Алсу в удовлетворении иска о временном ограничении бывшего мужа Яна Абрамова в выезде из России. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В тексте заявления сказано об отказе в удовлетворении административного искового заявления Алсу Абрамовой к Главному межрегиональному управлению Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП) по Московской области. В иске певица требовала ограничить бывшего супруга в праве выезда из России по исполнительному производству.

Напомним, что Алсу развелась с Яном Абрамовым в августе прошлого года. После этого бывшие супруги начали заниматься разделом имущества. Бизнесмен предложил бывшей жене и их общим детям 2,5 миллиарда отступных, однако Алсу ответила отказом.

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