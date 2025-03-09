«Выходила замуж навсегда»: Алсу до сих пор в шоке от своего развода с Яном Абрамовым

Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)
Развод известной певицы Алсу Сафиной и бизнесмена Яна Абрамова стал пожалуй самым громким расставанием 2024 года. Пара, прожившая вместе 18 лет и имеющая троих прекрасных детей, не могла попрощаться с прошлым совершенно безболезненно.
Сама артистка признаётся, что до сих пор очень болезненно переживает разрыв с супругом, передаёт сетевое издание Woman.ru. Сейчас, когда схлынули эмоции и остались в прошлом порой спонтанные взаимные обвинения, Алсу признаётся, что в их с Яном расставании есть немалая доля и её вины. По её словам, многие установки, которым она следовала, оказались заблуждением.
Алсу больше не винит во всем исключительно мужа, старается быть объективной. Но то, что раньше ей казалось мудростью, на проверку вышло глупость и артистка сейчас жалеет, что слепо следовала некоторым своим установкам.
Однако то, что у неё сейчас «новая жизнь», не мешает Алсу всерьёз рассчитывать получить кое-что и в наследство от прежней, что была в браке с состоятельным бизнесменом. Напомним, спор Сафиной и Абрамова из-за раздела имущества ещё отнюдь не закончен. Наверное, получение доли состояния бывшего мужа поможет артистке легче пережить боль от расставания с ним.
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«Никогда не думала, что это произойдет со мной», — говорит певица, и в это веришь, особенно если учитывать, что росла девушка в традиционной мусульманской семье со всеми строгими обычаями и представлениями о месте женщины в мире мужчин.
Алсу больше не винит во всем исключительно мужа, старается быть объективной. Но то, что раньше ей казалось мудростью, на проверку вышло глупость и артистка сейчас жалеет, что слепо следовала некоторым своим установкам.
«Я выходила замуж один раз и навсегда, но, как все мы знаем, жизнь — очень непредсказуемая штука. Можно сказать, что у меня сейчас началась вторая жизнь», — рассказала певица в «Шоу Воли».
Однако то, что у неё сейчас «новая жизнь», не мешает Алсу всерьёз рассчитывать получить кое-что и в наследство от прежней, что была в браке с состоятельным бизнесменом. Напомним, спор Сафиной и Абрамова из-за раздела имущества ещё отнюдь не закончен. Наверное, получение доли состояния бывшего мужа поможет артистке легче пережить боль от расставания с ним.
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Александр Бойцов