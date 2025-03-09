«Выходила замуж навсегда»: Алсу до сих пор в шоке от своего развода с Яном Абрамовым

Беременная Ида Галич не перестаёт удивлять поклонников своей активностью. Блогер успела посетить Неделю моды в Париже, посетить Антарктиду и сделать фото с купальнике на фоне льдов, а также зажечь под The Chemical Brothers на фестивале электронной музыки в Аргентине.