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«Выходила замуж навсегда»: Алсу до сих пор в шоке от своего развода с Яном Абрамовым

Алсу тяжело переживает свой развод с Яном Абрамовым
Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)

Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)

Развод известной певицы Алсу Сафиной и бизнесмена Яна Абрамова стал пожалуй самым громким расставанием 2024 года. Пара, прожившая вместе 18 лет и имеющая троих прекрасных детей, не могла попрощаться с прошлым совершенно безболезненно.
Сама артистка признаётся, что до сих пор очень болезненно переживает разрыв с супругом, передаёт сетевое издание Woman.ru. Сейчас, когда схлынули эмоции и остались в прошлом порой спонтанные взаимные обвинения, Алсу признаётся, что в их с Яном расставании есть немалая доля и её вины. По её словам, многие установки, которым она следовала, оказались заблуждением.

«Никогда не думала, что это произойдет со мной», — говорит певица, и в это веришь, особенно если учитывать, что росла девушка в традиционной мусульманской семье со всеми строгими обычаями и представлениями о месте женщины в мире мужчин.

Алсу больше не винит во всем исключительно мужа, старается быть объективной. Но то, что раньше ей казалось мудростью, на проверку вышло глупость и артистка сейчас жалеет, что слепо следовала некоторым своим установкам.

«Я выходила замуж один раз и навсегда, но, как все мы знаем, жизнь — очень непредсказуемая штука. Можно сказать, что у меня сейчас началась вторая жизнь», — рассказала певица в «Шоу Воли».

Однако то, что у неё сейчас «новая жизнь», не мешает Алсу всерьёз рассчитывать получить кое-что и в наследство от прежней, что была в браке с состоятельным бизнесменом. Напомним, спор Сафиной и Абрамова из-за раздела имущества ещё отнюдь не закончен. Наверное, получение доли состояния бывшего мужа поможет артистке легче пережить боль от расставания с ним.

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Удивляет поклонниц своей активностью: Ида Галич рассказала, как занимается спортом во время беременности
Ида Галич подробно рассказала о своих тренировках во время беременности
09 марта 2025, 19:53

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Беременная Ида Галич не перестаёт удивлять поклонников своей активностью. Блогер успела посетить Неделю моды в Париже, посетить Антарктиду и сделать фото с купальнике на фоне льдов, а также зажечь под The Chemical Brothers на фестивале электронной музыки в Аргентине.
Во всех этих поездках 37-летняя Галич не забывала про занятия спортом. Даже находясь на круизном лайнере она проходила не менее 10 тысяч шагов в сутки на беговой дорожке. Образ жизни находящейся в положении звезды поражает поклонниц, которые завалили Иду вопросами о том, как совмещать беременность и спорт. Сегодня блогер опубликовала в личном блоге подробную инструкцию.

Выяснилось, что Ида регулярно тренировалась ещё до беременности, что она посоветовала делать и своим поклонникам. Это необходимо для того, чтобы мышцы осталась в тонусе, кожа была эластичной, а суставы в норме. Тогда выносить малыша в будущем будет легче.

Правда по мере роста живота Галич приходится убирать из программы некоторые упражнения.

«Если вы до беременности вели активный образ жизни, то его можно продолжать с определенными корректировками. Например, из моих зарядок пропали абсолютно все прыжки и быстрое кардио. Я выбираю более спокойные упражнения, которые часто связаны с растяжкой. Отдаю предпочтение йоге и пилатесу. Стараюсь много ходить. Если вы никогда в жизни не ходили в спортзал и не знакомы с вышеперечисленными дисциплинами, наверное, начинать в беременность не стоит. Уделите время самым простым зарядкам и прогулкам. Можно проконсультироваться с врачом», – посоветовала Ида.
Также блогер поделилась небольшим видеоуроком, в котором показывает техники йоги для беременных. Выглядят асаны очень просто, однако выполнять их рекомендуется только подготовленным женщинам.

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#здоровье
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«Прошёлся по нашей любви с небывалой жестокостью»: Анна Седокова записала первую песню после гибели Яниса Тиммы
Анна Седокова записала первую песню после гибели Яниса Тиммы
09 марта 2025, 19:00

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова написала первую песню после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Певица призналась, что может выразить свои чувства только через музыку.
17 декабря прошлого года баскетболист покончил с собой. После трагедии у исполнительницы случился нервный срыв и она попала в больницу. Долгое время артистка не общалась с подписчиками, но сейчас постепенно восстанавливается и уже чаще публикует новые посты.

Сегодня Седокова объявила, что записала новую песню, которую уже совсем скоро представит поклонникам.

«Я сделала ещё несколько важных маленьких шагов. Я вернулась на студию и написала песню. В ней будет мой ответ и моя история. Я вспомнила, как это. Вспомнила, что нигде так, как на студии, не могу говорить. В понедельник начнём готовить релиз», – рассказала Анна.
Седокова представила подписчикам видео с фрагментом песни, которая содержит пронзительные строки: «Ты разбил моё сердце, я не успела опомниться. Разбил его так, как хотел, это точно навеки запомнится. Прошёлся по нашей любви с небывалой странной жестокостью. Вот посмотри, это я тут замёрла над пропастью».

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#песня
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Певица Манижа извинилась перед родственниками после фото с округлившимся животом
09 марта 2025, 18:45

Манижа (Фото: Instagram* @manizha)

Певица Манижа Сангин в личном блоге высказалась о своей беременности.
Исполнительница пояснила, что фото с округлившимся животом была сделана для обложки альбома, «которая несёт в себе энергию той музыки, которая в нём звучит».

Манижа заявила, что на самом деле не беременна, и принесла извинения перед всеми, кого ввела в заблуждение, особенно перед родственниками.

Напомним, что Манижа опубликовала фотографию с заметно округлившимся животом 7 марта. Поклонники предположили, что этим кадром певица рассекретила свою вторую беременность. Также исполнительница объявила о «начале новой главы», которая полна любви и радости.

В июле 2023 года Манижа родила первого ребёнка от режиссёра Ладо Квартании. Однако лишь летом 2024 года она впервые показала лицо дочери, которую назвали Оливией.

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#музыка
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Лариса Долина поверила мошенникам после видео допроса на фоне флага России и портрета Путина
09 марта 2025, 18:04

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Лариса Долина перестала сомневаться в мошенниках, которые развели её на порядка 200 миллионов рублей после «допроса задержания преступницы». Народная артистка России раскрыла, что смогло убедить её.
В прошлом году певица стала жертвой мошенников. Ей предложили заключить фиктивный договор о продаже пятикомнатной квартиры в центре Москвы, чтобы защититься от возможного мошенничества. В итоге Долина потеряла свыше 200 миллионов рублей, а покупательница квартиры, Полина Лурье, осталась без недвижимости и средств.

Сегодня появились новые подробности дела. В первый раз мошенники вышли на связь с Долиной в апреле 2024 года. Тогда ей якобы позвонила ректор МГИКа Екатерина Кудрина и предупредила, что с артисткой в скором времени свяжется сотрудник службы безопасности института и представитель ФСБ.

Долина не сразу поверила мошенникам, однако в следующем месяце ей прислали видео, которое заставило пересмотреть позицию. В ролике был представлен якобы допрос мошенницы, которая оформила кредит под залог квартиры артистки. Беседу вёл сотрудник Росфинмониторинга, который сидел на фоне флага России и портрета Владимира Путина.

«Увидев данную видеозапись, я ещё больше поверила в происходящее и продолжила следовать инструкциям Лукина А. О. и Князева А. А. По словам Лукина А. О., с целью того, чтобы "перекрыть" эту сделку, мне необходимо продать принадлежащую мне квартиру в Ксеньинском переулке и вырученные от продажи деньги перевести на безопасный счёт», – сообщила Долина, слова которой приводит Telegram-канал Baza.
В результате певица продала квартиру Полине Лурье. А в июне мошенники снова попробовали обмануть Долина, сообщив, что под залог её загородной недвижимости якобы оформлен кредит в 50 миллионов рублей. Займ предложили перекрыть другим кредитом.

«У меня изначально были сомнения касательно личности звонивших мне лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и других служб, но на меня постоянно оказывалось психологическое давление. Их слова перерастали в угрозы, у меня интересовались, всё ли в порядке с моими близкими родственниками. Также собеседники говорили, что они будут приглядывать за моими родными. Я не могла рисковать своей репутацией и дать просочиться данной истории в СМИ», – отметила звезда.
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Кушанашвили утверждает, что Седокова просит огромную сумму за первое интервью после смерти Тиммы
Кушанашвили: Седокова просит огромную сумму за первое интервью после смерти Тиммы
09 марта 2025, 18:03

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Баскетболист Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря 2024 года. Гибель молодого человека стала ударом для его родственников, бывшей супруги Анны Седоковой и поклонников.
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» периодически выходит на связь в своём личном блоге и рассказывает, как переживает потерю бывшего мужа. Однако шоумену Отару Кушанашвили удалось получить неожиданные подробности о Седоковой от своего директора.

«Мне сказал Антон Шестак, якобы Анна Седокова просит гигантское количество денег за первое интервью, официальное, после смерти хорошего, но запутавшегося парня Яниса Тиммы. Если это окажется правдой, то, думаю, что когда я буду уходить из профессии, а я наметил себе, что это случится 22 июня 2030 года, а может быть и в будущем году – все зависит от количества денег, а их нет – <…> то я должен брать по 10 миллионов за интервью», – с негодованием высказался журналист.
Скандально известный ведущий убеждён, что его достижения ничуть не уступают свершениям Седоковой. А, учитывая все обстоятельства, в том числе борьбу с онкологией, журналист заработал не меньше певицы.

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