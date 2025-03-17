«Выдумывают небылицы»: адвокат Добровинский сделал заявление о разводе Абрамова с Алсу

Алсу и Ян Абрамов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Адвокат Александр Добровинский публично обратился к СМИ в связи с разделом имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В своём Telegram-канале юрист призвал журналистов не распространять фейки о громком разводе певицы.
«Некоторые СМИ в преддверии самого громкого процесса по разделу имущества (Яна и Алсу Абрамовых) распространяют недостоверную информацию, в том числе от моего имени. Прошу всех успокоиться и дождаться слушания 21 марта 2025 года. Выдумывать небылицы, чтобы повысить свои охваты, уважающим себя СМИ неприлично», – отметил Добровинский.Защищающий интересы Абрамова адвокат отметил, что за последние несколько недель не давал никаких интервью и комментариев, а значит все появляющиеся в СМИ сообщения от его имени – недостоверные.
Также Добровинский призвал журналистов уважать тишину, которую выбрали обе стороны бракоразводного процесса.
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Анастасия Чинкова