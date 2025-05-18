Алсу (фото: Instagram* / alsou_a)
Певица Алсу ответила на обвинения хейтеров в пластических операциях, передает «СтарХит».
41-летняя Алсу была запечатлена без макияжа и фильтров. Артистка опровергла слухи о том, что делала ринопластику и блефаропластику.
По словам певицы, она хотела бы сделать подтяжку глаз. На сегодняшний день Алсу пользуется только услугами аппаратной косметологии и колет ботокс.
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«Сейчас я страшная, без фильтров и так далее. Я хочу, чтобы ты приблизил мои веки, потому что меня достали с этой блефаропластикой. Вот смотри, там есть какой-то шов или шрам? Вот должен быть тонкий-тонкий шовчик. Нет? Нет! Вот старые мои глазки нормальные», — заявила исполнительница.
По словам певицы, она хотела бы сделать подтяжку глаз. На сегодняшний день Алсу пользуется только услугами аппаратной косметологии и колет ботокс.
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Екатерина Коршунова