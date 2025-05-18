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Алсу ответила на обвинения хейтеров в пластических операциях

Певица Алсу показала лицо без фотошопа и заявила, что не делала пластику
Алсу (фото: Instagram* / alsou_a)

Алсу (фото: Instagram* / alsou_a)

Певица Алсу ответила на обвинения хейтеров в пластических операциях, передает «СтарХит».
41-летняя Алсу была запечатлена без макияжа и фильтров. Артистка опровергла слухи о том, что делала ринопластику и блефаропластику.

«Сейчас я страшная, без фильтров и так далее. Я хочу, чтобы ты приблизил мои веки, потому что меня достали с этой блефаропластикой. Вот смотри, там есть какой-то шов или шрам? Вот должен быть тонкий-тонкий шовчик. Нет? Нет! Вот старые мои глазки нормальные», — заявила исполнительница.

По словам певицы, она хотела бы сделать подтяжку глаз. На сегодняшний день Алсу пользуется только услугами аппаратной косметологии и колет ботокс.

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*Запрещен в РФ
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«Мужчина всегда будет отдавать»: Гогунский оправдался за скандальные слова о женщинах
Гогунский оправдался за скандальные слова о женщинах
18 мая 2025, 13:06

Виталий Гогунский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда «Универа» Виталий Гогунский попытался оправдаться за скандальные слова о женщинах. Артист заявлял, что женщины не могут быть в плохом настроении рядом с мужчинами. Теперь он подчеркнул, суть фразы была в том, что у девушек плохое настроение рядом с теми мужчинами, которые не являются героями их романа.
«Состояние женщины — это атмосфера дома. Когда она светится, все вокруг оживает. Это не просто настроение — это сила, которая создает. Берегите эту силу. Женщина создана для счастья», — сказал Виталий.
Он добавил, что никогда не скупился для своих вторых половинок. Гогунский рассказал, что наслаждался хорошим настроением своей жены Анны в Венеции, где покупал ей одежду в дорогих бутиках.

«Нормальный мужчина своей женщине всегда будет отдавать. Его не надо упрашивать, не надо требовать», — резюмировал актер.
Ранее экс-супруга Гогунского заявляла, что у него «своя система ценностей».

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Дочери Кати Огонек смягчили приговор

«Я должна была ехать на "Евровидение"»: Клава Кока заявила о песне для конкурса

«Такие люди попадают в рай»: Стриженова показала могилу погибшей в ДТП Земляникиной
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Дочери Кати Огонек смягчили приговор
Лере Огонек смягчили приговор за разбой против курьера до 2,5 лет
18 мая 2025, 12:49

Фото: istockphoto/AMilkin

До 2,5 лет лишения свободы смягчили приговор дочери певицы Кати Огонек Валерии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Перед этим девушка получила три года за разбой.
В документах говорится, что Валерия и двое ее знакомых вызвали курьера в декабре 2023 года. Фигуранты уголовного дела оформили заказ на iPhone. Доставщик приехал к дому, а когда поднялся на 12 этаж, сообщники Леры напали на него, применив баллончик и удушающие приемы. Огонек в это время смотрела за обстановкой около дома.

Ущерб курьеру составил в результате 234 тысячи рублей. Сообщники Леры Огонек получили 3,5 и четыре года лишения свободы.

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«Я должна была ехать на "Евровидение"»: Клава Кока заявила о песне для конкурса
Клава Кока подготовила песню для Евровидения в 2022 году
18 мая 2025, 12:33

Клавдия Высокова (Фото: Telegram/@klavacoca)

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала, что подготовила песню для международного конкурса «Евровидение» в 2022 году. По словам исполнительницы, она должна была выступать, но страну не представили. Между тем в 2025-м году на конкурсе победил австрийский музыкант Йоханнес Питч. Клава Кока назвала его «красавчиком».
«Кстати, а вы в курсе, что в 2022 году я должна была ехать на "Евровидение"? У меня даже песня уже была. И за несколько месяцев до шоу наша страна больше там не представлена... Что ж, всё к лучшему, конечно», — высказалась Клавдия.

Клава Кока добавила, что Россия показала бы на «Евровидении» высокий уровень.

«Евровидение-2025» прошло в швейцарском Базеле. В рамках конкурса выступили представители 26 государств.

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«Говорила, что ножки не ходят, ручки уже не те»: последние годы жизни Нины Гребешковой
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«Такие люди попадают в рай»: Стриженова показала могилу погибшей в ДТП Земляникиной
Стриженова показала могилу погибшей в ДТП Елены Земляникиной
18 мая 2025, 12:11

Актриса Екатерина Стриженова показала в соцсетях могилу погибшей в ДТП Елены Земляникиной-Крылатовой. Актриса из киноленты «Москва слезам не верит» погибла 14 мая.
«Спасибо всем, кто пришел, проводил, помолился, позвонил, написал, помянул. Царствие небесное! Такие люди, как наша Лена, сразу попадают в рай», — отметила Стриженова.

Фото: Instagram*/strizhenovae

Могила почившей артистки утопает в белых розах, хризантемах и лилиях. Погибшая была старшей сестрой мужа Стриженовой Александра. С Еленой Земляникиной-Крылатовой попрощались в Москве 17 мая. Звезду похоронили в Домодедово на кладбище Куприяниха. Женщину сбил на пешеходном переходе мотоциклист. Она скончалась на 67-м году жизни. Водитель сейчас под домашним арестом, открыто уголовное дело.

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«Говорила, что ножки не ходят, ручки уже не те»: последние годы жизни Нины Гребешковой
Дочь Нины Гребешковой заявила, что артистка до последнего была «в здравом уме».
18 мая 2025, 11:33

Нина Гребешкова (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Дочь почившей актрисы Нины Гребешковой Оксана Гайдай рассказала программе «Ты не поверишь!», что артистка была «в здравом уме» до последнего дня.
«Она очень сильный человек, очень мужественный и терпеливый. И она до последнего была в здравом уме, в твердой памяти», — прокомментировала собеседница в эфире телепередачи.

По словам писателя Аркадия Инина, Гребешкова никогда не жаловалась на жизнь, хоть у нее и были проблемы со здоровьем, о которых она говорила.

«Жила она отдельно, за ней следили дочка и внучка, но не в плане беспомощности, например, принести продукты. Конечно, она говорила, что „ножки не ходят, ручки уже не те“, но никогда мы не получали от нее каких-то жалоб. И речь была абсолютно не старческая», — добавил Инин.
Нины Гребешковой не стало 10 мая на 95-м году жизни. Актрису похоронили 14 мая на Кунцевском кладбище Москвы. За свою жизнь звезда советского кинематографа снялась в более чем 80 кинолентах.

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