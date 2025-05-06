Сваха объяснила кардинальную смену имиджа бывшего мужа Алсу

Алсу и Ян Абрамов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Сваха Анна Осипова объяснила кардинальную смену имиджа бывшего супруга певицы Алсу бизнесмена Яна Абрамова. Об этом сообщает портал «Страсти».
Осипова рассказала, что зачастую мужчины, у которых есть возлюбленная, резко меняют внешность, когда хотят понравиться другим женщинам. По мнению свахи, Абрамов, предположительно, в скором времени представит новую избранницу.
Напомним, официально о разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно в мае прошлого года. К тому времени супруги давно не жили вместе.
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«Вот и Ян уже вышел на охоту во всеоружии, похудел, похорошел и сменил свой облик для новых свершений», — добавила Осипова.
Напомним, официально о разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно в мае прошлого года. К тому времени супруги давно не жили вместе.
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Екатерина Коршунова