«Страдает вся семья»: зачем певица Алсу скрывает сына и почему появились слухи о болезни мальчика

Алсу (фото: Instagram* / alsou_a)
Певица Алсу словно открыла второе дыхание. Сегодня её возвращение на сцену вызывает восторг у поклонников, которые, кажется, соскучились по звезде конца 90-х. О разводе певицы и о том, почему она скрывает сына, расскажет «Радио 1».
Алсу вернулась на сцену
Осенью прошлого года певица исполнила свою давнюю мечту — дала концерт с симфоническим оркестром. Для Алсу, давно не выступавшей, это было волнительное событие. Однако поддержку она чувствовала не только со стороны публики и семьи, но и от самого важного зрителя в зале — её восьмилетнего сына Рафаэля.
Мальчик впервые присутствовал на выступлении матери, хотя долгое время его лицо не показывали публике.
«Сегодня в зале присутствует мой сын. Рафаэль, лапулечка, я тебя не вижу, но я тебя очень люблю. Я пою для тебя сегодня», — сказала Алсу со сцены.
Позже в интервью она призналась:
«Он рад и счастлив. В восторге. Он мамины песни все знает и любит. Но на концерте присутствовал первый раз. Сегодня он был мой главный зритель. Я рада, что ему все очень понравилось», — сказала она.
Тихий развод: что случилось между Алсу и Абрамовым
О том, что в семье певицы происходят перемены, заговорили летом 2023 года, когда она стала появляться без обручального кольца. Алсу тогда не комментировала ситуацию и лишь позже призналась, что не хотела обнародовать новость до окончания учёбы их старшей дочери Сафины.
Муж бросил с маленьким ребенком и ушел к подруге: куда пропала Лянка Грыу и каким стал ее повзрослевший сын
Официально о разводе стало известно в мае 2024 года. К тому времени супруги давно не жили вместе. Причины разрыва не озвучивались, но, по информации из окружения, Абрамов якобы неоднократно изменял жене. Алсу сначала пыталась сохранить семью, закрывая глаза на происходящее, но после сообщений о романе мужа с Анастасией Решетовой решила, что настал предел.
Алсу с семьей (фото: Instagram* / alsou_a)
Процедура развода завершилась 27 августа. Адвокат Абрамова утверждал, что бизнесмен пытался сохранить брак, но Алсу настояла на разрыве. Раздел имущества оказался внушительным — по слухам, около 10 миллиардов рублей.
Почему Алсу скрывала сына от публики
Рафаэль — младший ребёнок Алсу, и именно о нём публике было известно меньше всего. Если старшие дочери, Сафина и Микелла, часто появлялись на мероприятиях с мамой и охотно позировали для прессы, то сын певицы оставался в тени.
Алсу объясняла это заботой: по её мнению, Рафаэль слишком мал для публичности. Но слухи продолжались — кто-то говорил о возможной болезни, кто-то намекал на особенности внешности. Певица долго старалась не реагировать, публикуя фото с сыном, но всегда с закрытым лицом.
Однако давление хейтеров перешло грань. Блогеры начали распространять домыслы, в том числе о здоровье мальчика. Многие стали говорить, что видели мальчика в московской клинике, в которой он якобы проходил реабилитацию. Блогер Антон Суворкин** заявил: «Этот ребёнок особенный. Страдает вся семья».
Алсу не выдержала — она публично опровергла все слухи. По её словам, Рафаэль абсолютно здоров, обладает хорошим голосом и идеальным слухом. В одном из фото он всё же появился в маске, но даже тогда подписчики уверяли: черты лица мальчика напоминают отца.
Алсу с сыном (фото: Instagram* / alsou_a)
Алсу делает всё, чтобы защитить детей от ненужного внимания.
Читайте также:
«Обожаю такие дни»: Светлана Бондарчук опубликовала фото в кругу семьи
«Мне пока ещё больно»: Клава Кока призналась, что трудно переживает разрыв с Александром Повериным
«Разозлилась»: между Натаном и Жигаловой произошёл конфликт на шоу «Сокровища императора»
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**Антон Суворкин включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Дайана Хусинова