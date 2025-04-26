«Думала по-английски. Стеснялась»: Алсу раскрыла, почему не давала интервью на заре карьеры

Алсу (фото: Instagram* @alsou_a)
Певица Алсу обрела популярность ещё в юности, а, повзрослев, имела невероятный успех и даже представляла Россию на «Евровидении». Однако на заре карьеры она не спешила давать интервью.
Телеведущая Яна Чурикова взяла интервью у Алсу. Она вспомнила, как однажды оказалась вместе с юной певицей и её продюсером Валерием Белоцерковским в лифте. Тогда песни Алсу только набирали популярность, однако артистке запрещали общаться с прессой.
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«Я думаю: „Это мой шанс. Сейчас что-нибудь скажу хорошее!“ Говорю: „Ой, Алсу, привет!“ На что Белоцерковский поворачивается и в упор на меня: „Наша девочка не говорит“. Для меня это стало диким откровением. В смысле не говорит?!», – вспомнила Чурикова.Певица поспешила объяснить, с чем была связана такая реакция её продюсера.
«Честно говоря, у меня тогда была проблема небольшая с русским языком, потому что я жила в Лондоне уже несколько лет, до этого – в Америке, в общем-то, думала я на английском. Когда давала какие-то интервью, жутко переживала, потому что переводила в голове с английского на русский, какие-то слова забывались, что-то приходилось вспоминать, мне было жутко неловко. В общем, я стеснялась того, что иногда разговаривала с небольшим акцентом, но это мы потом все быстренько убрали», – подчеркнула 41-летняя Алсу в интервью YouTube-шоу «Евровижн с Яной Чуриковой».Также певица подчеркнула, что в то время была очень скромной. Она могла петь и танцевать, но общение с публикой и интервью давались ей очень тяжело.
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Анастасия Чинкова