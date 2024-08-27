‎«‎Вскрылись обстоятельства со стороны певицы»: Алсу и Абрамов официально развелись

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на адвоката Абрамова.
По данным канала, брак был расторгнут в Пресненском районном суде города Москвы. Адвокат Александр Добровинский заявил, что перед этим вскрылись обстоятельства со стороны певицы, из-за которых брак не мог продолжать своё существование.
Напомним, в мае певица Алсу подала на развод со своим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. Они были женаты 18 лет, с 2006 года. Сейчас Алсу 41 год, её мужу — 46 лет, у них трое общих детей. По одной из версий, причиной развода стала измена супруга. Адвокат бизнесмена, Александр Добровинский, намекнул, что у Алсу уже есть новые отношения.
Ранее актриса, певица и модель Анна Калашникова сказала, что муж Алсу искренне хочет сохранить брак. По ее словам, Абрамов ещё поборется за внимание и любовь жены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, в мае певица Алсу подала на развод со своим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. Они были женаты 18 лет, с 2006 года. Сейчас Алсу 41 год, её мужу — 46 лет, у них трое общих детей. По одной из версий, причиной развода стала измена супруга. Адвокат бизнесмена, Александр Добровинский, намекнул, что у Алсу уже есть новые отношения.
Ранее актриса, певица и модель Анна Калашникова сказала, что муж Алсу искренне хочет сохранить брак. По ее словам, Абрамов ещё поборется за внимание и любовь жены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова