‎«‎Вскрылись обстоятельства со стороны певицы»: Алсу и Абрамов официально развелись

В мае популярная певица Алсу подала на развод со своим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. Они были женаты 18 лет, с 2006 года. Сейчас Алсу 41 год, её мужу — 46 лет, у них трое общих детей: Сафина, Микелла и 6-летний Рафаэль. По одной из версий, причиной развода стала измена супруга.