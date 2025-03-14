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Алсу поделилась фото в объятиях Константина Крюкова

Певица Алсу опубликовала фото с актером Константином Крюковым
Константин Крюков и Алсу (Фото: Инстаграм* @alsou_a)

Константин Крюков и Алсу (Фото: Инстаграм* @alsou_a)

Певица Алсу поделилась с поклонниками серией фотографий. На некоторых из них она позировала в объятиях актера Константина Крюкова.
Исполнительница хита «Все равно» рассталась с бизнесменом Яном Абрамовым в конце августа. За 18 лет совместной жизни у пары родились трое детей: две дочери и сын.

Сегодня в личном блоге артистки появились фотографии со съемок ее будущего клипа на композицию «Чужая».

В кадре Алсу появилась в объятиях актера Константина Крюкова, который снимался в картинах «9 рота» и «Маме снова 17». Артист и певица органично смотрелись вместе. На экс-супруге бизнесмена было бежевое приталенное пальто, а на Крюкове — длинный черный плащ.

Константин Крюков и Алсу (Фото: Инстаграм* @alsou_a)


Константин ласково обнимал Алсу, которая казалась спокойной и счастливой. Они смотрели в пламя. Актер и исполнительница также сфотографировались на кровати.

«Музыка опять накрывает с головой, и я в ожидании своего первого релиза в 2025 году. 21.03.2025 — отметьте эту дату в календаре!», — отметила певица.

Звезды отреагировали на совместную съемку Алсу и Крюкова.

«Это что за кино нас ждет!» — написал рэпер Natan под постом певицы.

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«Увидела масштаб личности»: Пелагея вспомнила об участии SHAMANa в проекте «Голос»
Певица Пелагея: Поняла «масштаб личности» SHAMANa ещё на шоу «Голос»
14 марта 2025, 14:20

Пелагея (Фото: Телеграм @pelageya_of)

Певица Пелагея заявила, что поняла «масштаб личности» Ярослава Дронова, выступающего ныне под сценическим псевдонимом SHAMAN, ещё в 2014 году, когда он принимал участие в проекте «Голос» и выступал за её команду.
О своей изначальной уверенности в том, что исполнитель добьётся популярности, она рассказала в эфире шоу «Как это было с Яной Чуриковой». Артистка с теплом говорила о своём бывшем подопечном, добившемся теперь значительных карьерных высот и зрительского признания.

«Сразу было понятно, что он не будет петь только для близких и друзей, радовать их. Масштаб личности другой. Поэтому все, что происходит с ним сейчас, абсолютно заслуженно и естественно для меня», — заявила Пелагея.

Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Она также добавила, что талант певца был заметен ещё тогда, 11 лет назад, когда он исполнял композиции в народном стиле. Было очевидно, что исполнитель многого достигнет в профессии и на сцене.

«Я всегда его просто очень любила. Тогда не было еще SHAMANа, но был молодой очень талантливый певец, четко понимающий, чего он хочет, как он это хочет делать. Он уже тогда занимался и народной песней. Это было очень круто уже тогда», — заключила бывшая звёздная наставница теперь уже не менее звёздного певца.

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#профессии
#певица
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Новый альбом Пугачевой выйдет позже из-за ее желания сэкономить
14 марта 2025, 14:19

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Выход нового альбома уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой задерживается из-за повышенных требований Народной артистки к саунд-продюсерам, сообщил Телеграм-канал Mash.
Выяснилось, что Примадонна отказалась от услуг дорогих европейских студий звукозаписи. В 2023 году она записала несколько композиций в Твери, но дальнейшая работа над альбомом затянулась. Пугачева предложила саунд-продюсерам оплатить их услуги не деньгами, а упоминанием о работе с ней в их резюме.

Несколько команд приняли это предложение. Однако одна из них отметила, что сотрудничество с Народной артисткой стало крайне тяжелым из-за большого количества требований и изменений. В результате продюсеры отказались от дальнейшей работы, не заключив официального договора.

Задержка выхода альбома обеспокоила саму Примадонну. Она предпринимала попытки связаться с продюсерскими командами, однако услышала от них лишь неоднозначные ответы.

В итоге сроки релиза нового альбома Пугачевой остаются неизвестными.

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#алла пугачёва
#музыка
#продюсер
#работа
#сотрудничество
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Брал микрозаймы и погряз в долгах: что известно о женихе 19-летней дочери Анастасии Волочковой
14 марта 2025, 14:16

Анастасия Волочкова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

История любви Ариадны Волочковой и Никиты Григоряна продолжает обрастать неожиданными подробностями. Уже в апреле молодые сыграют свадьбу, но, как выяснилось, все расходы на торжество легли на плечи матери невесты. ​О том, какие неприятные подробности вскрылись о женихе дочки Волочковой, расскажет «Радио 1».

Конфликт между Волочковой и Николаевой


Ариадна — единственная дочь известной балерины и бизнесмена Игоря Вдовина. Недавно девушка объявила о предстоящем венчании со своим 23-летним избранником Никитой Григоряном. Ради того, чтобы угодить родителям невесты, пара решила провести сразу две свадьбы.

Не секрет, что отношения Анастасии Волочковой с бывшим супругом и его нынешней женой Еленой Николаевой оставляют желать лучшего. На днях балерина вновь резко высказалась в адрес Николаевой, возмущенно спросив: «У этой тети весеннее обострение?».

Видимо, Волочкова до сих пор не смирилась с заявлением супруги Вдовина о «царской свадьбе», которую она планирует устроить в одном из исторических особняков Санкт-Петербурга: Волочкову всерьез задели высказывания нынешней супруги Игоря Вдовина. Елена Николаева выразила удивление масштабом торжества, которое готовится для Ариадны.

Анастасия Волочкова с дочкой Адрианой (фото: Instagram* / volochkova_art)

Несмотря на полное погружение в организационные хлопоты, Волочкова не смогла оставить без внимания слова Николаевой.

«Просто у этой женщины не было такой изысканной свадьбы. Печалька. Но меня абсолютно не интересует ее мнение, нужна моей дочери роскошная свадьба в Питере, организованная ее единственной мамой или нет. Моя была Царской в Екатерининском дворце и в Юсуповском в Москве», — отметила балерина.

Звезда заверила, что обеспечит Ариадне не менее грандиозный праздник, чем тот, что был у нее самой. А поведение Николаевой Волочкова охарактеризовала как «жалкие попытки привлечь внимание», которые, по ее мнению, выглядят «нелепо, дешево и просто глупо».

Что известно о женихе дочери Волочковой


На первых порах Никита Григорян предстал перед публикой как идеальный жених: успешный бизнесмен, католик и даже певчий в храме.

Анастасия Волочкова, её дочь Адриана и Никита Григорян (фото: Instagram* / volochkova_art)

Однако с каждым новым расследованием всплывают не самые приятные подробности его биографии. Журналисты выяснили, что у него далеко не идеальная финансовая репутация:

  • табачный бизнес Никиты оказался убыточным: за 2023 год предприниматель задолжал 2,564 млн. рублей;
  • до 2023 года на имя Григоряна также была зарегистрирована клининговая компания, однако бизнес не принес прибыли и был закрыт;
  • будущий зять Волочковой зарегистрирован на сайте микрозаймов. Несколько лет назад с его телефона подавалась заявка на займ в 15 тысяч рублей;
  • кроме того, на Никиту было возбуждено исполнительное производство за неуплату штрафов в прошлом году.

Несмотря на все слухи и скандалы, Ариадна решилась на пышное торжество. Однако, по информации инсайдеров, девушка согласилась на пышную свадьбу только ради матери.

«Я вообще не знакома с родителями Никиты. Они никак не участвуют в организации, да и вообще их не будет на самой свадьбе. Почему так, я не знаю. Самое главное, что моя дочь счастлива. Я уважаю ее выбор», — сказала Волочкова.

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#займ
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Вместо Елены Блиновской в СИЗО сидит «рептилоид»: новая теория заговора из TikTok
Блогер Елена Блиновская скоро отправится в колонию
14 марта 2025, 13:57

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Пока Елена Блиновская, осужденная на пять лет лишения свободы, находится в СИЗО и ждет отбытия в колонию, пользователи Сети обсуждают новую конспирологическую теорию. Якобы в следственном изоляторе пребывает совсем не «королева марафонов», а ее двойник, который будет отбывать за нее наказание в колонии. А сама Блиновская греется на солнышке зарубежом.
Дубай, Греция, Турция — последователи теории заговора еще не определились с направлением. В TikTok постоянно появляются видео на данную тему: Блиновскую видели загорающей на пляже, попивающей коктейли. В качестве основного аргумента в этой истории выступает одно положение: «А я-то думала, почему она так улыбалась, когда ей выносили приговор».

В числе иных доказательств — заявления пользователей Сети о том, что кто-то из знакомых видел Блиновскую. А еще судачат, что сын Елены Платон опубликовал ролик, в котором она отдыхает на побережье. На просторах интернета появились даже якобы подлинные переписки с «двойником»: девушка из Читы уверяет, что ей предложили за несколько миллионов долларов отбыть наказание за «королеву марафонов».

Пользователи по большей части к теории относятся скептически, но есть и те, кто ее поддерживает. Некоторые считают, что в СИЗО вместо Елены сидит «рептилоид», а кто-то нашел логическое объяснение улыбки Блиновской во время оглашения приговора: «Уголки губ подколоты. Дело закрыто».

В скором времени блогеру предстоит отправиться в колонию, а пока, по словам ее адвоката, принимается решение, обжаловать решение суда или нет.

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#наказание
#сизо
#пользователи
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«Алла не так уж и устала»: 75-летняя Пугачёва спела для гостей в своём доме на Кипре
Алла Пугачёва спела для гостей в своём особняке на Кипре
14 марта 2025, 13:56

Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)

Алла Пугачёва уже давно не выступает с концертами. Однако недавно 75-летняя народная артистка СССР спела для гостей, посетивших принадлежащий им с юмористическим супругом-иноагентом Максимом Галкиным* дом на Кипре.
Видеозапись импровизированного домашнего концерта в особняке на курортном острове быстро разлетелась по Сети. Бывшая Примадонна, сидя на диване в окружении скрипачки и аккордеониста, судя по всему, местных музыкантов, подыгрывала им и изредка подпевала уже не вполне узнаваемым голосом.

Алла Пугачёва и Феликс Шиндер (Кадр из видео: Инстаграм** @felixshinder)

В заключение номера певица сняла головной убор, из которого посыпались деньги. Фанаты Пугачёвой, увидевшие ролик, засыпали её восторженными комментариями.

«Алла Борисовна — красотка, радостной весны вам и всей вашей семье. Как здорово, Алла Борисовна! Вы великолепны. Подняли настроение», — написали подписчики.

Сама артистка никак не отреагировала на восторги поклонников.

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«Я — патриотка, а ты нахалка»: Аллу Пугачеву разозлили журналисты, заставшие ее врасплох на Кипре


* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
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