Алсу поделилась фото в объятиях Константина Крюкова

Константин Крюков и Алсу (Фото: Инстаграм* @alsou_a)
Певица Алсу поделилась с поклонниками серией фотографий. На некоторых из них она позировала в объятиях актера Константина Крюкова.
Исполнительница хита «Все равно» рассталась с бизнесменом Яном Абрамовым в конце августа. За 18 лет совместной жизни у пары родились трое детей: две дочери и сын.
Сегодня в личном блоге артистки появились фотографии со съемок ее будущего клипа на композицию «Чужая».
В кадре Алсу появилась в объятиях актера Константина Крюкова, который снимался в картинах «9 рота» и «Маме снова 17». Артист и певица органично смотрелись вместе. На экс-супруге бизнесмена было бежевое приталенное пальто, а на Крюкове — длинный черный плащ.
Константин Крюков и Алсу (Фото: Инстаграм* @alsou_a)
Константин ласково обнимал Алсу, которая казалась спокойной и счастливой. Они смотрели в пламя. Актер и исполнительница также сфотографировались на кровати.
Звезды отреагировали на совместную съемку Алсу и Крюкова.
Читайте также:
«Увидела масштаб личности»: Пелагея вспомнила об участии SHAMANa в проекте «Голос»
Новый альбом Пугачевой выйдет позже из-за ее желания сэкономить
«Алла не так уж и устала»: 75-летняя Пугачёва спела для гостей в своём доме на Кипре
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сегодня в личном блоге артистки появились фотографии со съемок ее будущего клипа на композицию «Чужая».
В кадре Алсу появилась в объятиях актера Константина Крюкова, который снимался в картинах «9 рота» и «Маме снова 17». Артист и певица органично смотрелись вместе. На экс-супруге бизнесмена было бежевое приталенное пальто, а на Крюкове — длинный черный плащ.
Константин Крюков и Алсу (Фото: Инстаграм* @alsou_a)
Константин ласково обнимал Алсу, которая казалась спокойной и счастливой. Они смотрели в пламя. Актер и исполнительница также сфотографировались на кровати.
«Музыка опять накрывает с головой, и я в ожидании своего первого релиза в 2025 году. 21.03.2025 — отметьте эту дату в календаре!», — отметила певица.
Звезды отреагировали на совместную съемку Алсу и Крюкова.
«Это что за кино нас ждет!» — написал рэпер Natan под постом певицы.
Читайте также:
«Увидела масштаб личности»: Пелагея вспомнила об участии SHAMANa в проекте «Голос»
Новый альбом Пугачевой выйдет позже из-за ее желания сэкономить
«Алла не так уж и устала»: 75-летняя Пугачёва спела для гостей в своём доме на Кипре
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева