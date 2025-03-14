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Новый альбом Пугачевой выйдет позже из-за ее желания сэкономить

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Выход нового альбома уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой задерживается из-за повышенных требований Народной артистки к саунд-продюсерам, сообщил Телеграм-канал Mash.
Выяснилось, что Примадонна отказалась от услуг дорогих европейских студий звукозаписи. В 2023 году она записала несколько композиций в Твери, но дальнейшая работа над альбомом затянулась. Пугачева предложила саунд-продюсерам оплатить их услуги не деньгами, а упоминанием о работе с ней в их резюме.

Несколько команд приняли это предложение. Однако одна из них отметила, что сотрудничество с Народной артисткой стало крайне тяжелым из-за большого количества требований и изменений. В результате продюсеры отказались от дальнейшей работы, не заключив официального договора.

Задержка выхода альбома обеспокоила саму Примадонну. Она предпринимала попытки связаться с продюсерскими командами, однако услышала от них лишь неоднозначные ответы.

В итоге сроки релиза нового альбома Пугачевой остаются неизвестными.

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Брал микрозаймы и погряз в долгах: что известно о женихе 19-летней дочери Анастасии Волочковой
14 марта 2025, 14:16

Анастасия Волочкова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

История любви Ариадны Волочковой и Никиты Григоряна продолжает обрастать неожиданными подробностями. Уже в апреле молодые сыграют свадьбу, но, как выяснилось, все расходы на торжество легли на плечи матери невесты. ​О том, какие неприятные подробности вскрылись о женихе дочки Волочковой, расскажет «Радио 1».

Конфликт между Волочковой и Николаевой


Ариадна — единственная дочь известной балерины и бизнесмена Игоря Вдовина. Недавно девушка объявила о предстоящем венчании со своим 23-летним избранником Никитой Григоряном. Ради того, чтобы угодить родителям невесты, пара решила провести сразу две свадьбы.

Не секрет, что отношения Анастасии Волочковой с бывшим супругом и его нынешней женой Еленой Николаевой оставляют желать лучшего. На днях балерина вновь резко высказалась в адрес Николаевой, возмущенно спросив: «У этой тети весеннее обострение?».

Видимо, Волочкова до сих пор не смирилась с заявлением супруги Вдовина о «царской свадьбе», которую она планирует устроить в одном из исторических особняков Санкт-Петербурга: Волочкову всерьез задели высказывания нынешней супруги Игоря Вдовина. Елена Николаева выразила удивление масштабом торжества, которое готовится для Ариадны.

Анастасия Волочкова с дочкой Адрианой (фото: Instagram* / volochkova_art)

Несмотря на полное погружение в организационные хлопоты, Волочкова не смогла оставить без внимания слова Николаевой.

«Просто у этой женщины не было такой изысканной свадьбы. Печалька. Но меня абсолютно не интересует ее мнение, нужна моей дочери роскошная свадьба в Питере, организованная ее единственной мамой или нет. Моя была Царской в Екатерининском дворце и в Юсуповском в Москве», — отметила балерина.

Звезда заверила, что обеспечит Ариадне не менее грандиозный праздник, чем тот, что был у нее самой. А поведение Николаевой Волочкова охарактеризовала как «жалкие попытки привлечь внимание», которые, по ее мнению, выглядят «нелепо, дешево и просто глупо».

Что известно о женихе дочери Волочковой


На первых порах Никита Григорян предстал перед публикой как идеальный жених: успешный бизнесмен, католик и даже певчий в храме.

Анастасия Волочкова, её дочь Адриана и Никита Григорян (фото: Instagram* / volochkova_art)

Однако с каждым новым расследованием всплывают не самые приятные подробности его биографии. Журналисты выяснили, что у него далеко не идеальная финансовая репутация:

  • табачный бизнес Никиты оказался убыточным: за 2023 год предприниматель задолжал 2,564 млн. рублей;
  • до 2023 года на имя Григоряна также была зарегистрирована клининговая компания, однако бизнес не принес прибыли и был закрыт;
  • будущий зять Волочковой зарегистрирован на сайте микрозаймов. Несколько лет назад с его телефона подавалась заявка на займ в 15 тысяч рублей;
  • кроме того, на Никиту было возбуждено исполнительное производство за неуплату штрафов в прошлом году.

Несмотря на все слухи и скандалы, Ариадна решилась на пышное торжество. Однако, по информации инсайдеров, девушка согласилась на пышную свадьбу только ради матери.

«Я вообще не знакома с родителями Никиты. Они никак не участвуют в организации, да и вообще их не будет на самой свадьбе. Почему так, я не знаю. Самое главное, что моя дочь счастлива. Я уважаю ее выбор», — сказала Волочкова.

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Вместо Елены Блиновской в СИЗО сидит «рептилоид»: новая теория заговора из TikTok
Блогер Елена Блиновская скоро отправится в колонию
14 марта 2025, 13:57

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Пока Елена Блиновская, осужденная на пять лет лишения свободы, находится в СИЗО и ждет отбытия в колонию, пользователи Сети обсуждают новую конспирологическую теорию. Якобы в следственном изоляторе пребывает совсем не «королева марафонов», а ее двойник, который будет отбывать за нее наказание в колонии. А сама Блиновская греется на солнышке зарубежом.
Дубай, Греция, Турция — последователи теории заговора еще не определились с направлением. В TikTok постоянно появляются видео на данную тему: Блиновскую видели загорающей на пляже, попивающей коктейли. В качестве основного аргумента в этой истории выступает одно положение: «А я-то думала, почему она так улыбалась, когда ей выносили приговор».

В числе иных доказательств — заявления пользователей Сети о том, что кто-то из знакомых видел Блиновскую. А еще судачат, что сын Елены Платон опубликовал ролик, в котором она отдыхает на побережье. На просторах интернета появились даже якобы подлинные переписки с «двойником»: девушка из Читы уверяет, что ей предложили за несколько миллионов долларов отбыть наказание за «королеву марафонов».

Пользователи по большей части к теории относятся скептически, но есть и те, кто ее поддерживает. Некоторые считают, что в СИЗО вместо Елены сидит «рептилоид», а кто-то нашел логическое объяснение улыбки Блиновской во время оглашения приговора: «Уголки губ подколоты. Дело закрыто».

В скором времени блогеру предстоит отправиться в колонию, а пока, по словам ее адвоката, принимается решение, обжаловать решение суда или нет.

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«Алла не так уж и устала»: 75-летняя Пугачёва спела для гостей в своём доме на Кипре
Алла Пугачёва спела для гостей в своём особняке на Кипре
14 марта 2025, 13:56

Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)

Алла Пугачёва уже давно не выступает с концертами. Однако недавно 75-летняя народная артистка СССР спела для гостей, посетивших принадлежащий им с юмористическим супругом-иноагентом Максимом Галкиным* дом на Кипре.
Видеозапись импровизированного домашнего концерта в особняке на курортном острове быстро разлетелась по Сети. Бывшая Примадонна, сидя на диване в окружении скрипачки и аккордеониста, судя по всему, местных музыкантов, подыгрывала им и изредка подпевала уже не вполне узнаваемым голосом.

Алла Пугачёва и Феликс Шиндер (Кадр из видео: Инстаграм** @felixshinder)

В заключение номера певица сняла головной убор, из которого посыпались деньги. Фанаты Пугачёвой, увидевшие ролик, засыпали её восторженными комментариями.

«Алла Борисовна — красотка, радостной весны вам и всей вашей семье. Как здорово, Алла Борисовна! Вы великолепны. Подняли настроение», — написали подписчики.

Сама артистка никак не отреагировала на восторги поклонников.

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«Я — патриотка, а ты нахалка»: Аллу Пугачеву разозлили журналисты, заставшие ее врасплох на Кипре


* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
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«Дошло уже в зрелом возрасте»: Екатерина Мизулина поделилась главным секретом своей прекрасной формы
Екатерина Мизулина: Залог красоты и хорошей формы — соблюдение режима
14 марта 2025, 12:57

Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina)

Глава Лиги безопасного интернета в свои 40 лет нисколько не выглядит на свой возраст, сохраняя свежесть, красоту и прекрасную физическую форму. Залогом всего этого она считает соблюдение режима сна, бодрствования и питания.
Своим столь очевидным и не оригинальным, но зато вполне действенным лайфхаком женщина поделилась в беседе с сетевым изданием «Леди Mail». По словам Екатерины, для неё предельно важно всегда высыпаться, прекращать приём пищи за несколько часов до сна и, конечно, регулярно посещать спортивный зал.

«Режим — это основа основ. Я это поняла, к сожалению, уже во взрослом возрасте», — призналась Мизулина.

Общественница также добавила, что важным фактором, влияющим на то, как она выглядит, является отсутствие стресса. Поэтому она старается сохранять спокойствие в любой даже самой, казалось бы, раздражающей ситуации.

«Я стараюсь как можно больше гулять, заниматься спортом, монотонно питаться. Мне это не доставляет никакого дискомфорта, мне так удобно и я в этом очень спокойно себя чувствую», — заключила Екатерина Мизулина.

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#женщина
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#режим
#спорт
#питание
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Будут говорить о расставании: таролог предсказал будущее отношений SHAMANа и Мизулиной
14 марта 2025, 12:55

SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Вокруг пары Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, и Екатерины Мизулиной ходит много разговоров. Насколько удачен может быть их союз, и что его ждет впереди?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что карты ТАРО показали будущее Екатерины и Ярослава в виде качелей.

«На ближайшие 6 месяцев карты показывают, что у Екатерины с Ярославом отношения будут напоминать качели. Я бы сказал, что это больше похоже на этап притирки. Карты "Рыцарь Мечей" и "Звезда" указывают на высокую интенсивность отношений — скучать им не придётся. "Звезда" дополнительно указывает на то, что отношения пока ещё будут находиться в начальной стадии развития, но оба партнёра будут получать от них приятные эмоции», — пояснил эксперт.

По его словам, о положительных эмоциях говорит и выпавший «Туз Пентаклей», который указывает не только на счастье в отношениях, но и на желание демонстрировать всем своё счастье.

«А вот выпавшая в раскладе "Шестёрка Мечей" указывает на то, что в паре будут периоды, когда одному из них захочется немного отдалиться. Вряд ли это дойдёт до временного расставания, но точно создаст ту самую ситуацию качелей, когда пара то тянется друг к другу, то пытается отдалиться. Обращает на себя внимание ещё и карта "Девятка Пентаклей". В отношениях она чаще говорит о том, что, как минимум, один из партнёров преследует свой интерес в отношениях. Косвенно об этом говорит и "Туз Пентаклей". И исходя из общей ситуации, я делаю вывод, что этот интерес — PR, так как пара активно демонстрирует свои отношения на публике», — объяснил таролог.

Борис Зак добавил, что следующие 6 месяцев (с октября по март 2026 года) общая тенденция союза — накал страстей и внимания со стороны общественности.

«Выпавшая в раскладе карта "Башня" указывает на высокую вероятность разлада отношений. Скорее всего, в прессе будут говорить даже о расставании пары. Но карта "Сила" указывает на то, что проблемы, которые возникнут в паре, решаемы. А выпавшие карты "Колесница" и "Шестёрка Жезлов", которые символизируют победу, указывают на то, что проблемы в отношениях они успешно решат и в итоге придут к состоянию спокойствия и устойчивости, на что указывает карта "Двойка Жезлов", — прокомментировал специалист.

Он подчеркнул, что обращает на себя внимание и обилие выпавших во втором раскладе карт старших арканов, что говорит о серьезности и важности периода пары — даже о проверки отношений на прочность.

«И, судя по выпавшим картам, они проверку и сложный этап успешно пройдут», — заключил Зак.

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