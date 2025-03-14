Новый альбом Пугачевой выйдет позже из-за ее желания сэкономить

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)
Выход нового альбома уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой задерживается из-за повышенных требований Народной артистки к саунд-продюсерам, сообщил Телеграм-канал Mash.
Выяснилось, что Примадонна отказалась от услуг дорогих европейских студий звукозаписи. В 2023 году она записала несколько композиций в Твери, но дальнейшая работа над альбомом затянулась. Пугачева предложила саунд-продюсерам оплатить их услуги не деньгами, а упоминанием о работе с ней в их резюме.
Несколько команд приняли это предложение. Однако одна из них отметила, что сотрудничество с Народной артисткой стало крайне тяжелым из-за большого количества требований и изменений. В результате продюсеры отказались от дальнейшей работы, не заключив официального договора.
Задержка выхода альбома обеспокоила саму Примадонну. Она предпринимала попытки связаться с продюсерскими командами, однако услышала от них лишь неоднозначные ответы.
В итоге сроки релиза нового альбома Пугачевой остаются неизвестными.
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Несколько команд приняли это предложение. Однако одна из них отметила, что сотрудничество с Народной артисткой стало крайне тяжелым из-за большого количества требований и изменений. В результате продюсеры отказались от дальнейшей работы, не заключив официального договора.
Задержка выхода альбома обеспокоила саму Примадонну. Она предпринимала попытки связаться с продюсерскими командами, однако услышала от них лишь неоднозначные ответы.
В итоге сроки релиза нового альбома Пугачевой остаются неизвестными.
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Ольга Енгалычева