Алсу призналась, что в День всех влюблённых прилетит на родину бывшего мужа

Алсу (фото: соцсети)
Певица Алсу рассказала, что в День всех влюблённых покинет Россию и прилетит в Баку – на родину своего бывшего мужа Яна Абрамова. Звезда записала обращение к жителям Азербайджана.
В опубликованном в соцсетях видео певица приглашает своих поклонников на её первый сольный концерт, который состоится 14 февраля в Баку, в «Конгресс-центре». Она отметила, что очень ждёт встречи со зрителями.
Как рассказала организаторы концерта, Заслуженная артистка представит новую программу, в которую войдут многие полюбившиеся публике хиты, включая «Зимний сон» и «Весну».
Алсу много раз выступала в Баку, в том числе была участницей международного музыкального фестиваля «Жара». Со сцены она говорила, что азербайджанская столица является одним из её любимых городов. Здесь же родился и прожил первые 16 лет жизни её экс-супруг Ян Абрамов, у которого в городе осталось много друзей и родственников.
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Как рассказала организаторы концерта, Заслуженная артистка представит новую программу, в которую войдут многие полюбившиеся публике хиты, включая «Зимний сон» и «Весну».
Алсу много раз выступала в Баку, в том числе была участницей международного музыкального фестиваля «Жара». Со сцены она говорила, что азербайджанская столица является одним из её любимых городов. Здесь же родился и прожил первые 16 лет жизни её экс-супруг Ян Абрамов, у которого в городе осталось много друзей и родственников.
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Анастасия Чинкова