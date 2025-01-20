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Иск о «любви одной женщины к деньгам бывшего мужа»: певица Алсу снова подала в суд на экс-супруга Яна Абрамова

Адвокат Добровинский: певица Алсу снова подала в суд на бывшего мужа Абрамова
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Певица Алсу подготовила новый иск к своему бывшему супругу Яну Абрамову, рассказал его адвокат Александр Добровинский в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что в кулуарах узнал о подготовке очередного иска в адрес его доверителя. Адвокат не стал раскрывать его содержание, однако отметил, что он касается «Любви одной женщины в деньгам бывшего мужа».

Также Добровинский в беседе с изданием StarHit.ru рассказал о желании женить Абрамова на хорошей девушке, чтобы у них родилось много детей. Однако его подопечный заявил, что хочет жить один.



В августе прошлого года Алсу и Абрамов развелись после 18 лет брака. Причиной тогда называли многочисленные измены бизнесмена. 15 ноября состоялся суд о разделе имущества. После Добровинский заявил, что раздел совместно нажитого может затянуться на четыре года.

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