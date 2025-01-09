«Жила под контролем»: Алсу впервые раскрыла тайны семейной жизни с Абрамовым. С кем сейчас роман у певицы?

Певица Алсу (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Ушедший 2024 год запомнился множеством громких разводов, среди которых оказался и разрыв между певицей Алсу и бизнесменом Яном Абрамовым. Пара рассталась после 18 лет совместной жизни. Позже Алсу призналась, что вышла замуж слишком рано и была сильно финансово зависима от своего теперь уже бывшего мужа. О чем еще рассказала певица и как она жила в браке читайте в материале «Радио 1».
Откровения Алсу о жизни до брака с Яном
Вспоминая о своей юности в подкасте «ВКАТИТ» от VK Видео, артистка отметила, что в детстве испытывала большую неуверенность из-за доминирующего отца, который занимал главенствующую роль в ее семье. Алсу всегда находилась под его опекой и контролем.
«Я достаточно рано вышла замуж. И мне было нормально с этим жить. Не могу сказать, что я потеряла что-то в себе за годы брака, поскольку с детства была неуверенной. Это происходит, когда у тебя есть сильный, доминирующий отец. Но я была абсолютно зависимой во всем: финансово и морально. И в какой-то момент я потеряла свою легкость, которая во мне была всегда», — поделилась певица.
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Решение о расставании с супругом
Певица также отметила, что принять решение о расставании с мужем было нелегко. Она понимала, что развод необходим и долго обдумывала эту мысль. В конце концов ей пришлось обратиться к специалисту, который помог ей вернуть уверенность в себе и окончательно разорвать отношения.
«Сейчас все пишут: ''Ой, как она светится! Наверное, влюбилась''. Нифига. Мое сердце свободно. Я не влюбилась. Я сейчас наслаждаюсь просто собой, своим вот этим состоянием. Надо себя любить. Я просто скажу пару слов на поводу этой темы, о которой я не люблю говорить. Честно, я была в терапии, я занималась с психологом и так далее. Я не пришла к психологу с запросом ''помогите мне развестись'' или там что-то. А я пришла просто какая-то потерянная, в каком-то непонятном состоянии. Вопрос был: ''Что мне делать? ''» — вспомнила Алсу.
Алсу и Ян Абрамов (Фото: соцсети)
Слухи о новом романе Алсу
Адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский недавно заявил, что у Алсу уже есть новый избранник.
Правозащитник отметил, что не следит за личной жизнью Алсу, но ему якобы рассказали, кто стал её новым партнером.
«Мне говорят, что она с ним встречается и даже живет вместе. Я не знаю, насколько это серьезно, но звучит одно и то же имя. Это информация, которую мне передали, я не утверждаю, что видел их вместе», — поделился юрист с Марией Раппопорт в программе «Завтрак со звездой».
Марии удалось уговорить Добровинского назвать имя возлюбленного Алсу, но его фамилию «запикали» при монтаже. Реакция ведущей была явно шокированной: «Что? Нет, я не верю». Вскоре после выхода шоу в Сети, Алсу опубликовала этот фрагмент в своём блоге и потребовала от юриста раскрыть фамилию человека, с которым, по его мнению, она встречается.
«Пожалуйста, выдайте нам версию, где не ''запикано''», — написала артистка.
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