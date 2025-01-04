«Мне сообщили, с кем она живет. Могу назвать его имя»: адвокат Добровинский раскрыл подробности личной жизни Алсу

Алсу (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Одной из главных историй расставаний звезд российского шоу-бизнеса в 2024 году стал развод певицы Алсу с Яном Абрамовым. Пара была вместе с 2006 года и сейчас между экс-супругами идет спор за раздел имущества. Работающий по делу адвокат Александр Добровинский рассказал подробности развода и поделился информацией о личной жизни Алсу.
Как пишет издание Starhit, пусть развод и прошел без скандалов, певицу не устроила сумма отступных и сейчас пара делит совместно нажитое имущество. По мнению Добровинского, раздел будет идти до мая или до сентября этого года.
Также адвокат высказался о личной жизни Алсу и конфликте с певицей. Поводом стало ранее высказывание о том, что Алсу взрослая, красивая девушка, и у нее должна быть и, наверняка есть, своя личная жизнь. После этого в сети начали писать о множестве любовников певицы. На почве этого Алсу обиделась на Добровинского, хотя тот утверждает, что ничего подобного не говорил.
При этом адвокат рассказал о доходящих до не слухах, что сейчас певица действительно находится в отношениях с достаточно известным человеком. Такое предположение сделали в Starhit из-за случая на шоу «Завтрак со звездой» с Youtube-канала «Александр Добровинский». Там он назвал имя мужчины, который фигурирует в слухах, но оно было скрыто звуковым сигналом.
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Также адвокат высказался о личной жизни Алсу и конфликте с певицей. Поводом стало ранее высказывание о том, что Алсу взрослая, красивая девушка, и у нее должна быть и, наверняка есть, своя личная жизнь. После этого в сети начали писать о множестве любовников певицы. На почве этого Алсу обиделась на Добровинского, хотя тот утверждает, что ничего подобного не говорил.
При этом адвокат рассказал о доходящих до не слухах, что сейчас певица действительно находится в отношениях с достаточно известным человеком. Такое предположение сделали в Starhit из-за случая на шоу «Завтрак со звездой» с Youtube-канала «Александр Добровинский». Там он назвал имя мужчины, который фигурирует в слухах, но оно было скрыто звуковым сигналом.
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Иван Мусатов