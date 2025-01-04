«Мне сообщили, с кем она живет. Могу назвать его имя»: адвокат Добровинский раскрыл подробности личной жизни Алсу

Актриса Мария Шукшина успела построить не только успешную карьеру, но и воспитать четверых детей. Однако далеко не у всех наследников знаменитого семейства дела идут хорошо. В последнее время общественность волнует ситуация, в которую попал старший сын Марии Шукшиной Макар. Его бывшая возлюбленная Фрейя Зильбер (настоящее имя — Анастасия Волкова) была найдена мертвой 22 декабря 2024 года, и теперь их общий ребенок, по слухам, остался совсем один.