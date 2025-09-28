Алсу призналась, что вне сцены она в первую очередь заботливая мать

28 сентября 2025, 12:46

Алсу рассказала, как совмещает карьеру певицы и роль мамы троих детей

Алсу (Фото: Instagram* / @alsou_a)

Певица Алсу в беседе с «МК» поделилась подробностями своей повседневной жизни и рассказала, как совмещает творчество с воспитанием детей. По словам артистки, в семейном кругу она прежде всего остаётся мамой, а не звездой эстрады.







«Для детей я, конечно, мама в первую очередь», — подчеркнула Алсу.

«Сын уже находится в рабочем режиме — ранние просыпания», — рассказала она.