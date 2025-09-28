Алсу призналась, что вне сцены она в первую очередь заботливая мать
Алсу рассказала, как совмещает карьеру певицы и роль мамы троих детей
Певица Алсу в беседе с «МК» поделилась подробностями своей повседневной жизни и рассказала, как совмещает творчество с воспитанием детей. По словам артистки, в семейном кругу она прежде всего остаётся мамой, а не звездой эстрады.
«Для детей я, конечно, мама в первую очередь», — подчеркнула Алсу.Артистка добавила, что дети не воспринимают её как знаменитость, благодаря чему дома царит спокойная и тёплая атмосфера.
Младший сын певицы, 9-летний Рафаэль, недавно пошёл во второй класс. Алсу отметила, что помогает ему с домашними заданиями и следит за его режимом.
«Сын уже находится в рабочем режиме — ранние просыпания», — рассказала она.Также звезда уточнила, что учёба пока даётся ребёнку легко, и она старается поддерживать его на каждом этапе.