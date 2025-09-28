Тигран Кеосаян шокировал откровением о браке с Симоньян в последнем интервью

28 сентября 2025, 12:19

Тигран Кеосаян признался в непростых отношениях с Маргаритой Симоньян в интервью

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Тигран Кеосаян в последнем интервью для программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих отношениях с Маргаритой Симоньян и объяснил причину развода с первой женой Алёной Хмельницкой.





Кеосаян сообщил, что с первой супругой он прожил 21 год, но их взгляды на многие вопросы начали расходиться. При этом он отметил, что они сохранили хорошие отношения. Со своей второй женой, Маргаритой Симоньян, режиссёр познакомился в 2011 году.



Он признался, что всегда восхищается супругой и её уникальными умственными способностями. По его словам, их отношения нельзя назвать простыми, так как они встретились уже взрослыми и сформировавшимися личностями.

«Она сейчас будет ругаться, если это услышит. Она очень не любит, когда её хвалят... Я искренне признался самому себе, что она намного умнее, быстрее, толковее и правильнее, чем я», — подчеркнул Тигран.