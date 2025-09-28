Блогер Карина Кросс объяснила, как добилась идеальной фигуры без пластики

28 сентября 2025, 12:17

Карина Кросс опровергла слухи о вмешательстве хирургов в её тело

Карина Кросс (Фото: Instagram* / @karinakross)

Блогер Карина Кросс поделилась в соцсетях откровенным постом, в котором прокомментировала слухи о пластических операциях. По её словам, за её внешним видом стоит не хирургия, а многолетняя работа над собой.





Карина уточнила, что уже шесть лет придерживается режима тренировок, правильного питания и внимательно следит за состоянием здоровья.





«Нет никакой волшебной пилюли — есть только знание своего тела, любовь к себе, работа с профессионалами и постоянный труд», — отметила она.