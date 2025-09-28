Блогер Карина Кросс объяснила, как добилась идеальной фигуры без пластики
Карина Кросс опровергла слухи о вмешательстве хирургов в её тело
Блогер Карина Кросс поделилась в соцсетях откровенным постом, в котором прокомментировала слухи о пластических операциях. По её словам, за её внешним видом стоит не хирургия, а многолетняя работа над собой.
Карина уточнила, что уже шесть лет придерживается режима тренировок, правильного питания и внимательно следит за состоянием здоровья.
«Нет никакой волшебной пилюли — есть только знание своего тела, любовь к себе, работа с профессионалами и постоянный труд», — отметила она.Инфлюенсер призналась, что гордится достигнутыми результатами и не стесняется показывать их публике. При этом она подчеркнула, что не критикует тех, кто выбирает пластические операции: по её мнению, это тоже требует усилий и немалых вложений.
Кросс призвала подписчиков поддерживать друг друга и радоваться за чужие достижения, а не распространять негативные домыслы.