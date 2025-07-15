Николай Сердюков заявил, что больше не бегает за девушками
Николай Сердюков, избранник телеведущей Ксении Бородиной, заявил, что больше не намерен «бегать» за девушками. Об этом он рассказал в новом телепроекте «Погоня», который транслирует «Вокруг.ТВ».
В рамках шоу, где звезды должны скрываться от преследователей, ведущий Вячеслав Чепчуренко поинтересовался у Сердюкова, сколько времени ему потребовалось, чтобы завоевать сердце Бородиной.
«Меньше года. 30 дней на проекте «Последний герой», а потом 11 месяцев. Это марафон. С Ксенией не получится быстро», — ответил Николай.
Чепчуренко подметил, что это довольно медленный процесс, на что Сердюков с улыбкой сказал, что теперь в его личной жизни царит идиллия, и он больше не собирается гоняться за девушками.
Несмотря на это, Николай выбрал в качестве напарницы по проекту Дину Мирную. Во время обсуждения стратегий укрытия от ловцов, Сердюков предложил: «Дин, пойдем в сторону леса — это самая крутая штука, мне кажется». На это Мирная пошутила: «Это нормально, что ты меня в лес зовешь?» Однако Сердюков быстро парировал: «Дин, свои влажные фантазии прекращай».