Николай Сердюков заявил, что больше не бегает за девушками

15 июля 2025, 09:04

Николай Сердюков (Фото: Telegram-канал @serdiukov_kolya)

Николай Сердюков, избранник телеведущей Ксении Бородиной, заявил, что больше не намерен «бегать» за девушками. Об этом он рассказал в новом телепроекте «Погоня», который транслирует «Вокруг.ТВ».





В рамках шоу, где звезды должны скрываться от преследователей, ведущий Вячеслав Чепчуренко поинтересовался у Сердюкова, сколько времени ему потребовалось, чтобы завоевать сердце Бородиной.



Ксения Бородина (Фото: Telegram-канал @borodylia0803)



«Меньше года. 30 дней на проекте «Последний герой», а потом 11 месяцев. Это марафон. С Ксенией не получится быстро», — ответил Николай.