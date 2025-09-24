«Природа природой»: Алсу прокомментировала тему измен в браке

24 сентября 2025, 11:39

Певица Алсу после развода рассказала, как относится к изменам

Алсу (Фото: Telegram / @alsouofficial)

Певица Алсу высказалась о своем отношении к супружеским изменам, опубликовав откровенный пост в личном блоге. Артистка подчеркнула, что не приемлет попытки оправдать измены ссылками на «природные инстинкты».





По её мнению, многие мужчины, позволяющие себе изменять, прикрываются биологическими потребностями, в то время как от женщин по-прежнему ожидают безоговорочной терпимости. Она подчеркнула, что общество часто навязывает женщинам необходимость «понимания» таких поступков.





«Моё мнение — природа природой, а у человека, в отличие от животного, есть интеллект и способность к анализу и выбору. У нас есть сознание и сердце. Верность — это выбор, это решение не идти на поводу у инстинкта», — заявила Алсу, добавив, что двойная жизнь не имеет ничего общего с уважением к партнёру.