Паулина Андреева сфотографировалась на съёмках в обнимку с Данилой Козловским
Данила Козловский возвращается в кино с Паулиной Андреевой
Актёры Паулина Андреева и Данила Козловский работают над новым кинопроектом. Совместное фото, где коллеги позируют вместе, вызвало оживлённую реакцию поклонников в соцсетях. Соответствующее фото опубликовала Андреева в своём блоге.
Пользователи отмечают, что им интересно увидеть результат творческого тандема актёров.
«Ой, как хорошо смотритесь вместе!», «Ого! Вот это поворот! Ну, ждём, что из этого выйдет», «Уже любопытно, что выйдет», — гласят комментарии.Для Паулины Андреевой этот проект — одна из первых работ после развода с режиссёром Фёдором Бондарчуком, в последнее время актриса активно занята в профессиональной деятельности. Данила Козловский, который несколько лет не снимался в российском кинематографе, также возвращается к работе на родине. Публикация совместного фото коллег носит рабочий характер и призвана проанонсировать их новый проект.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.