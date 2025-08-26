Дана Борисова объяснила, почему разрешила дочери делать пластические операции

26 августа 2025, 16:04

Дана Борисова рассказала, почему поддержала Полину в увеличении груди и ягодиц

Дана Борисова с дочерью Полиной (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

Дочь Даны Борисовой, Полина, наконец осуществила свою мечту — увеличила грудь и ягодицы, а также избавилась от лишних жировых отложений.