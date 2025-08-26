Дана Борисова объяснила, почему разрешила дочери делать пластические операции
Дочь Даны Борисовой, Полина, наконец осуществила свою мечту — увеличила грудь и ягодицы, а также избавилась от лишних жировых отложений.
Общественная Служба Новостей пообщалась с телеведущей, чтобы узнать о самочувствии её дочери и причинах, по которым Борисова согласилась на операцию.
По словам Даны Борисовой, решение Полины стало логичным продолжением её прошлых изменений внешности. После ринопластики девушка поняла, что хочет и дальше корректировать фигуру.
Телеведущая подчеркнула, что увеличивать грудь дочь смогла только после достижения совершеннолетия. Она отметила, что реакция пользователей соцсетей на желание дочери сделать операцию была крайне негативной, но Борисова заявила, что каждый имеет право сам решать, что делать со своим телом.
Борисова призналась, что сама недавно делала несколько пластических процедур и поддерживает стремление дочери к улучшению внешности. Она также призвала критиков заняться собственной жизнью и не вмешиваться в личное пространство её семьи.
