Экстрасенс Лина Джебисашвили решила вступить во второй брак

26 августа 2025, 17:35

Лина Джебисашвили согласилась выйти замуж за Юрия Фунтова

Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов (Фото: Instagram* / @linadzhebisashviliofficial)

Юрий Фунтов сделал Лине Джебисашвили предложение, на которое она ответила согласием.