Экстрасенс Лина Джебисашвили решила вступить во второй брак
Юрий Фунтов сделал Лине Джебисашвили предложение, на которое она ответила согласием.
Участница «Битвы экстрасенсов» вступает во второй брак. Своей радостью Фунтов поделился в соцсетях, опубликовав романтическое фото, где они с Линой обнимаются на берегу моря. По его словам, у их любви начинается новая глава, и обе — Лина и её дочь Луна — сказали «Да».
Ранее Джебисашвили 14 лет была замужем за Артемом, от которого у неё родилась дочь. После развода медиум подала заявку на участие в «Битве экстрасенсов», где и познакомилась с новым избранником.
По словам Лины, Фунтов произвёл на неё впечатление, когда помог починить в её квартире розетки и ручку в ванной. Этот поступок убедил экстрасенса, что Юрий — именно тот человек, с которым она хочет строить дальнейшую жизнь.
