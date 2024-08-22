«Абрамов сделал все»: Алсу разведется с мужем

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Певица Алсу не станет мириться со своим мужем бизнесменом Яном Абрамовым и разведется с ним на следующей неделе, сообщает SHOT со ссылкой на звездного адвоката Александра Добровинского.
Паре дали возможность примириться за три месяца, но исполнительница решила, что не вернется к предпринимателю.
Развод назначили на 27 августа, а имущество разделят 7 октября. Защитник отметил, что у звезды есть своя личная жизнь, о которой стало понятно после ее поездок на Ибицу, Турцию и во Францию.
Ранее сообщалось, что Алсу решила развестись с Абрамовым спустя почти 20 лет брака. Мужчина хотел оставить ей 2,5 миллиарда рублей, но знаменитость подала на раздел имущества.
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Развод назначили на 27 августа, а имущество разделят 7 октября. Защитник отметил, что у звезды есть своя личная жизнь, о которой стало понятно после ее поездок на Ибицу, Турцию и во Францию.
«…Абрамов сделал всё, что было в его силах, чтобы сохранить брак, но насильно мил не будешь», — сказал Добровинский.
Ранее сообщалось, что Алсу решила развестись с Абрамовым спустя почти 20 лет брака. Мужчина хотел оставить ей 2,5 миллиарда рублей, но знаменитость подала на раздел имущества.
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