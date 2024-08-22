Валерий Меладзе планирует возобновить выступления в России в 2025 году

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Певец Валерий Меладзе собирается возобновить концертную деятельность в России в 2025 году. В его планах — организация большого юбилейного тура по стране к своему 60-летию.
Источник из окружения артиста рассказал телеграм-каналу SHOT, что Меладзе уже уточнил, используя свои связи на Родине, что формально никого запрета на его выступления в России нет, несмотря на жалобы общественников. Иноагентом он также не признан, хотя этот вопрос и рассматривался в министерстве юстиции. Следовательно покупка билетов на его концерт не будет являться финансированием деятельности иноагента.
Сейчас Меладзе гастролирует исключительно за границей. Его контакты предупредили, что концерты на Родине могут вызвать волну возмущения россиян. Дело в том, что в январе в сети появилась запись с выступления певца, предположительно, в Дубае, где в разговоре с поклонниками он, тихо и не в микрофон, но всё-таки продолжает должным образом украинское бандеровское приветствие: «Слава Украине...».
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Александр Бойцов