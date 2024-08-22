Отцу Филиппа Киркорова грозит до 15 суток ареста

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
До 15 суток ареста грозит отцу поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова Бедросу, сообщает Telegram-канал Mash. По данным журналистов, на 92-летнего мужчину открыли дело об административном правонарушении.
Речь идет о неоплаченных штрафах ГИБДД. Некоторое время назад народный артист России три раза превысил скоростной режим на 1500 рублей, однако платить не стал. Теперь ему грозит двойной штраф или арест. Уточняется, что такая ситуация возникает не первый раз.
Помимо всего прочего, у Бедроса Филипповича есть небольшие проблемы в плане здоровья. В январе 2023 года он был госпитализирован с нарушением работы сердца, отеками и одышкой, а в феврале того же года ему вызывали бригаду скорой помощи.
Читайте также:
Валерий Меладзе планирует возобновить выступления в России в 2025 году
Коллеги сообщают о гибели актера Евгения Шишлова в боях под Курском
Лещенко бесплатно получил лекарство за 1,8 миллиона рублей
Никита Кротов