Отцу Филиппа Киркорова грозит до 15 суток ареста

Эпатажная певица Ольга Бузова со времен участия в телепроекте «Дом-2» подвергается критике со стороны общественности. Одни упрекают ее в легкомысленности, другие судят за откровенные наряды и отсутствие комплексов. Однако мало кто знает, что артистка занимается благотворительностью, на которую уходит значительная часть ее гонораров. Редакция «Радио 1» расскажет, куда артистка потратила все средства с концерта и какие изменения произошли в ее личной жизни.