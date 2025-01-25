Алсу удивила поклонников фото с винтовкой – в комментариях вспыхнул пожар

Алсу (фото: соцсети)
Певица Алсу продолжает удивлять подписчиков. На днях она рассказала о своём новом увлечении, опубликовав фото с винтовкой.
41-летняя певица неожиданно для всех начала заниматься биатлоном. Сейчас она готовится к «Гонке звезд», которая пройдёт 2 февраля в «Лужниках».
Алсу (фото: соцсети)
Пользователи в шутку связали новое увлечение Алсу с её громким разводом с бизнесменом Яном Абрамовым. Они пишут: «Кажется, я знаю, кого Алсу представляет на месте мишени», «Решила стать профессиональным киллером», «Надеюсь, там под прицелом не Ян Абрамов?».
К слову, большинство фанатов поддержали Алсу и пожелали ей успехов в биатлоне.
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«Конечно, я не готова блистать профессионализмом и, скорее всего, приду последней. Но это супермотивация, и я однозначно продолжу занятия! Кто молодец? Я молодец», – поделилась певица.
Алсу (фото: соцсети)
Пользователи в шутку связали новое увлечение Алсу с её громким разводом с бизнесменом Яном Абрамовым. Они пишут: «Кажется, я знаю, кого Алсу представляет на месте мишени», «Решила стать профессиональным киллером», «Надеюсь, там под прицелом не Ян Абрамов?».
К слову, большинство фанатов поддержали Алсу и пожелали ей успехов в биатлоне.
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Анастасия Чинкова