Анастасия Решетова в разгар своей вечеринки напомнила о конфликте с Алсу

Анастасия Решетова (фото: соцсети)
Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова накануне отметила 29-летие. Во время празднования она пошутила на тему, которую прошлым летом обсуждала вся страна.
Вместо покупки дорогих подарков Решетова попросила всех гостей пожертвовать деньги на благотворительность, а позже в этот день собрала близких на закрытой вечеринке в ресторане.
В самый разгар вечеринки Решетова пошутила на тему, активно обсуждаемую прошлым летом. Тогда СМИ писали об участии девушки в разводе певицы Алсу. Исполнительница прямо обвиняла Анастасию, которая очень похожа на неё, в интимной связи с её бывшим мужем Яном Абрамовым. При этом никаких доказательств Алсу предъявить не смогла.
Певец Алексей Чумаков, который принял участие в праздновании дня рождения Решетовой в роли приглашённого артиста, во время выступления протянул микрофон имениннице. Он хотел, чтобы она подпела. Девушка предприняла попытку, а после остановилась, заявив: «Я не певица! Вы перепутали». Этими словами она очевидно намекнула на сходство с Алсу.
Читайте также:
Иск о «любви одной женщины к деньгам бывшего мужа»: певица Алсу снова подала в суд на экс-супруга Яна Абрамова
Алсу призналась, что в День всех влюблённых прилетит на родину бывшего мужа
«Я не вижу проблемы»: Влад Топалов признался, что ругается с Региной Тодоренко при детях и повышает голос на них
В самый разгар вечеринки Решетова пошутила на тему, активно обсуждаемую прошлым летом. Тогда СМИ писали об участии девушки в разводе певицы Алсу. Исполнительница прямо обвиняла Анастасию, которая очень похожа на неё, в интимной связи с её бывшим мужем Яном Абрамовым. При этом никаких доказательств Алсу предъявить не смогла.
Певец Алексей Чумаков, который принял участие в праздновании дня рождения Решетовой в роли приглашённого артиста, во время выступления протянул микрофон имениннице. Он хотел, чтобы она подпела. Девушка предприняла попытку, а после остановилась, заявив: «Я не певица! Вы перепутали». Этими словами она очевидно намекнула на сходство с Алсу.
Читайте также:
Иск о «любви одной женщины к деньгам бывшего мужа»: певица Алсу снова подала в суд на экс-супруга Яна Абрамова
Алсу призналась, что в День всех влюблённых прилетит на родину бывшего мужа
«Я не вижу проблемы»: Влад Топалов признался, что ругается с Региной Тодоренко при детях и повышает голос на них
Анастасия Чинкова