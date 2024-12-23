Алсу заговорила о смерти после развода с Абрамовым: шокирующее признание певицы и тайные любовницы миллиардера

Скандал вокруг развода Алсу и Абрамова продолжается уже несколько месяцев. Несмотря на официальное расставание, окончание судебных разбирательств в ближайшее время не предвидится. Помимо споров о разделе имущества, экс-супруги продолжают выяснять отношения в медиаполе. Артистка обвиняет команду Абрамова в заказных статьях, в то время как со стороны бизнесмена распространяются слухи о том, что певица уже давно нашла замену своему бывшему мужу. О том, что сейчас происходит в личной жизни бывших супругов расскажет «Радио 1».