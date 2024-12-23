Алсу заговорила о смерти после развода с Абрамовым: шокирующее признание певицы и тайные любовницы миллиардера

Алсу (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Скандал вокруг развода Алсу и Абрамова продолжается уже несколько месяцев. Несмотря на официальное расставание, окончание судебных разбирательств в ближайшее время не предвидится. Помимо споров о разделе имущества, экс-супруги продолжают выяснять отношения в медиаполе. Артистка обвиняет команду Абрамова в заказных статьях, в то время как со стороны бизнесмена распространяются слухи о том, что певица уже давно нашла замену своему бывшему мужу. О том, что сейчас происходит в личной жизни бывших супругов расскажет «Радио 1».
Адвокат Абрамова ответил на обвинения Алсу
Адвокат Александр Добровинский прокомментировал высказывания певицы Алсу о том, что её экс-муж якобы заказывает статьи в СМИ. Он отметил, что никто не занимается подобными делами, и предположил, что у артистки развилась мания величия, из-за чего ей мерещатся заговоры.
Правозащитник подчеркивает, что ни он, ни бизнесмен Абрамов не стремятся очернить имя певицы. Более того, он утверждает, что получил от Абрамова четкие указания не задевать её чувства. Однако, по его словам, певица не верит в это.
«Что бы ни писали о её бывшей супруге — будь то желтая, белая или розовая пресса — Алсу Релифовна считает, и, похоже, будет считать, что все это заказные материалы от её бывшего мужа. К сожалению, у госпожи Абрамовой наблюдается мания величия», — заявил Добровинский.
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Кроме того, адвокат отметил, что даже без заказных статей в прессе будут появляться материалы о конфликте бывших супругов.
«Тема "Абрамова против Абрамова" вызывает большой интерес у СМИ. Пишут о подругах Алсу и её возможных отношениях с Яном, и я уверен, что это будет продолжаться до тех пор, пока существует спрос. Но Ян здесь ни при чем. Надеюсь, что и Алсу тоже. Хотя для сбора залов на концерты нужно как-то привлекать внимание», — добавил Добровинский.
Личная жизнь Алсу после развода
Алсу и Ян Абрамов (Фото: соцсети)Кроме того, адвокат Александр Добровинский снова намекнул на то, что сердце Алсу больше не свободно. Ранее певица опубликовала в запрещенной соцсети отрывок из интервью Добровинского, в котором он упоминает имя её нового возлюбленного, и попросила предоставить «не запиканную» версию.
«Мне постоянно звонят журналисты, пытаясь выяснить подробности личной жизни Алсу. Как будто это меня интересует, и я всё знаю. При этом сама Абрамова всё отрицает. Поэтому предлагаю пойти по её логике: у Алсу нет личной жизни. Вообще. Она не была во Франции и на Ибице этим летом. У неё нет гражданства Великобритании, и у её отца, бывшего сенатора, тоже никогда не было британского гражданства. Мужчин она не видит, они её не интересуют, как и она их. Живёт затворницей, никуда не выходит, на вечеринках не появляется. Миллиарды от бывшего мужа она не требует. Суды против него и его родственников идут сами по себе, и вообще, это всё выдумки адвоката бывшего мужа. Она о судах никогда не слышала», — с иронией отметил адвокат.
Ян Абрамов стал завидным женихом
Добровинский раскрыл детали личной жизни бизнесмена Яна Абрамова после развода с певицей. Он дал понять, что предприниматель не испытывает недостатка в женском внимании и сейчас является «главным женихом» страны.
«В нашей стране появился главный жених — Ян Абрамов. Каждый день мне звонят люди, которых я не видел годами. Звонят дамы разного возраста и просят: «Александр Андреевич, Саша, господин Добровинский, любимый адвокат, познакомьте меня с Яном Абрамовым», — поделился адвокат в программе «Завтрак со звездой».
Алсу шокировала поклонников размышлениями о смерти
Недавно Алсу затронула серьезную тему и заявила о готовности помочь людям после своей смерти. Певица, известная по хиту «Зимний сон», открыто высказалась о желании отдать свои внутренние органы для трансплантации тем, кто в них нуждается.
«Да, если это спасет кому-то жизнь. Они мне после смерти точно не понадобятся», — отметила Алсу. Она также спокойно относится к вопросу кремации своего тела: «На усмотрение моих родных и близких. Пусть решают, как им будет удобнее меня посещать. Мне мое тело уже не понадобится на том свете», — объяснила артистка свое решение.
Откровения артистки вывали обеспокоенность у поклонников.
«С чего она такая красивая и молодая заговорила о смерти?», «В могилу после развода собралась?» — недоумевают подписчики артистки.
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