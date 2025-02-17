Алсу завалила Яна Абрамова исками: потребовала закрыть выезд из России и добавила к разделу 10 объектов недвижимости

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)
Раздел имущества между Алсу и Яном Абрамовым продолжается. Судя по всему, певица и её адвокаты намерены всячески усложнить жизнь бизнесмену, на что указывают многочисленные жалобы, подаваемые одна за другой.
Алсу развелась с супругом летом прошлого года, а сейчас бывшие супруги продолжают раздел многомиллиардного имущества. Ближайшее заседание по этому делу состоится в конце февраля, а пока адвокаты певицы подают жалобы на определения Савёловского районного суда.
В одном из ходатайств Алсу неожиданно потребовала временно закрыть Яну Абрамову выезд за пределы России. Однако в суде не нашли оснований для ограничений действий бизнесмена. К тому же, сторона истца не предоставила доказательств такой необходимости.
Во второй жалобе защитники Алсу потребовали наложить арест и запретить Абрамову совершать какие-либо действия в отношении объектов недвижимости, приобретённых в период с 2023 по 2024 год и записанных на третьи лица. Вероятно, речь идёт о детях и других близких родственниках. В числе таких объектов дом площадью 652 кв.м, земельный участок четыре гектара и несколько жилых помещений площадью от пяти до 505 кв.м.
Это требование Мосгорсуд удовлетворил. Теперь указанное имущество включено в состав совместно нажитого супругами и является предметом спора и подлежит разделу.
Напомним, что ещё до начала бракоразводного процесса Абрамов пообещал выплатить Алсу 2,5 миллиарда рублей и обеспечить ежемесячное содержание. Однако певица отказалась от таких условий. По прогнозам адвоката предпринимателя, на раздел имущества, бизнеса и накоплений экс-супругов может уйти несколько лет.
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В одном из ходатайств Алсу неожиданно потребовала временно закрыть Яну Абрамову выезд за пределы России. Однако в суде не нашли оснований для ограничений действий бизнесмена. К тому же, сторона истца не предоставила доказательств такой необходимости.
Во второй жалобе защитники Алсу потребовали наложить арест и запретить Абрамову совершать какие-либо действия в отношении объектов недвижимости, приобретённых в период с 2023 по 2024 год и записанных на третьи лица. Вероятно, речь идёт о детях и других близких родственниках. В числе таких объектов дом площадью 652 кв.м, земельный участок четыре гектара и несколько жилых помещений площадью от пяти до 505 кв.м.
Это требование Мосгорсуд удовлетворил. Теперь указанное имущество включено в состав совместно нажитого супругами и является предметом спора и подлежит разделу.
Напомним, что ещё до начала бракоразводного процесса Абрамов пообещал выплатить Алсу 2,5 миллиарда рублей и обеспечить ежемесячное содержание. Однако певица отказалась от таких условий. По прогнозам адвоката предпринимателя, на раздел имущества, бизнеса и накоплений экс-супругов может уйти несколько лет.
Читайте также:
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«Я не посмотрю на 20-летнего»: Алсу раскрыла, с каким мужчиной готова будет сыграть свадьбу
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Анастасия Чинкова