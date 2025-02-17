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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Алсу завалила Яна Абрамова исками: потребовала закрыть выезд из России и добавила к разделу 10 объектов недвижимости

Алсу завалила Яна Абрамова исками: потребовала закрыть выезд из России и добавила к разделу 10 объектов недвижимости

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)

Раздел имущества между Алсу и Яном Абрамовым продолжается. Судя по всему, певица и её адвокаты намерены всячески усложнить жизнь бизнесмену, на что указывают многочисленные жалобы, подаваемые одна за другой.
Алсу развелась с супругом летом прошлого года, а сейчас бывшие супруги продолжают раздел многомиллиардного имущества. Ближайшее заседание по этому делу состоится в конце февраля, а пока адвокаты певицы подают жалобы на определения Савёловского районного суда.

В одном из ходатайств Алсу неожиданно потребовала временно закрыть Яну Абрамову выезд за пределы России. Однако в суде не нашли оснований для ограничений действий бизнесмена. К тому же, сторона истца не предоставила доказательств такой необходимости.

Во второй жалобе защитники Алсу потребовали наложить арест и запретить Абрамову совершать какие-либо действия в отношении объектов недвижимости, приобретённых в период с 2023 по 2024 год и записанных на третьи лица. Вероятно, речь идёт о детях и других близких родственниках. В числе таких объектов дом площадью 652 кв.м, земельный участок четыре гектара и несколько жилых помещений площадью от пяти до 505 кв.м.

Это требование Мосгорсуд удовлетворил. Теперь указанное имущество включено в состав совместно нажитого супругами и является предметом спора и подлежит разделу.

Напомним, что ещё до начала бракоразводного процесса Абрамов пообещал выплатить Алсу 2,5 миллиарда рублей и обеспечить ежемесячное содержание. Однако певица отказалась от таких условий. По прогнозам адвоката предпринимателя, на раздел имущества, бизнеса и накоплений экс-супругов может уйти несколько лет.

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Певица Шакира экстренно госпитализирована из-за болей в животе
17 февраля 2025, 10:03

Шакира (Фото: Антон Спирин/РИА Новости)

Знаменитая колумбийская певица Шакира Изабель Мебарак Риполь, или просто Шакира, как её знают во всём мире, была экстренно госпитализирована. Причиной этого стали неожиданно начавшиеся сильные и резкие боли в животе, на которые пожаловалась артистка.
Об этом сообщил телеграм-канал Starhit.ru. Из-за внезапного недомогания латиноамериканской звезде пришлось прервать запланированное и уже начавшееся 11 февраля мировое турне, обещавшее стать триумфальным.

«Врачи предупредили меня, что я буду не в состоянии дать ближайший концерт. Мне грустно, что я не смогу выйти на сцену, но надеюсь, скоро мне станет лучше», — сообщила Шакира поклонникам.

Как долго продлится вынужденный перерыв, связанный с лечением и восстановлением певицы, не сообщается. Зрители надеются, что он не будет слишком долгим, и они вскоре смогут насладиться яркими и зажигательными шоу, которые дарит им звезда.

Шакира по праву считается самой успешной исполнительницей из Южной Америки за всю историю музыку. Достаточно сказать, что клип на её песню «Chantaje» собрал по всему миру более 2,7 миллиарда (!) просмотров. Певица является обладательницей многих престижных наград и премий, среди которых пять «MTV Video Music Awards», две Грэмми, восемь «Латинских Грэмми», семь Billboard Music Awards, двадцать восемь Billboard Latin Music Awards и номинация на «Золотой глобус».

После тяжёлого развода с известным футболистом «Барселоны» и сборной Испании Жераром Пике певица смогла возобновить карьеру и вернуться на музыкальный Олимп. Сейчас концерты 48-летней Шакиры по-прежнему собирают стадионы и имеют колоссальный успех.

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«К счастью, обошлось!»: Юра Борисов отреагировал на неполучение им кинопремии BAFTA
Актёр Юра Борисов спокойно отреагировал на неполучение им премии BAFTA
17 февраля 2025, 09:35

Юрий (Юра) Борисов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Российский актёр Юра Борисов не получил премию британской киноакадемии BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана, на которую был номинирован. Артист спокойно и даже, казалось, с лёгким облегчением отреагировал на решение жюри, которое оставило его без награды.
Победителем был признан Киран Калкин, сыгравший роль второго плана в фильме «Настоящая боль», сообщает сетевое издание Woman.ru. Сам актёр на церемонию не приехал — приз за него получал сценарист и режиссёр картины Джесси Айзенберг. Очевидно, американский актёр ещё продолжает праздновать получение премии «Золотой глобус», вручаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы, которая также досталась ему за эту роль.

Что касается Юры Борисова, то он абсолютно не выглядел удручённым или подавленным, когда премия, на которую он номинировался, во второй раз подряд ушла к другому актёру. Он вместе с соотечественником и коллегой по цеху Марком Эйдельштейном искренне радовался за Калкина и аплодировал ему.

Острые на язык журналисты даже предположили, что Юра обрадовался тому факту, что ему не придётся произносить традиционную благодарственную речь после получения награды. Учитывая его предельно лаконичный и немногословный экранный образ в фильме «Анора», который и сделал его номинантом множества кинопремий, возможно, в этом есть доля истины.

Поклонники российского актёра, впрочем, не унывают и поддерживают Борисова. Они считают, что «Бог троицу любит», намекая на предстоящую 3 марта церемонию вручения главной награды в мире кино — премии «Оскар». На этот приз Юра также может рассчитывать, так как входит в число номинантов.

«"Ну самое главное, чтобы ''Оскар'' ему достался", "Юра — наш герой!", "Еще не вечер", "Конечно, там все места заранее куплены — весь англоязычный бомонд об этом давно говорит", "Шанс есть всегда!"» — пишут комментаторы, реагируя на очередной проигрыш звезды нашумевшей «Аноры».

Премии BAFTA и «Золотой глобус» считаются своеобразной генеральной репетицией «Оскара». Решения жюри этих кинонаград часто предвосхищают итоги голосования членов Американской академии киноискусства.

Впрочем, дважды лауреат премии «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля режиссёр Андрон Михалков-Кончаловский считает, что «Оскар» давно уже дискредитировал себя и не отражает реальных достижений номинантов и обладателей премии в мире киноискусства. Однако он искренне пожелал Юре Борисову успеха и сказал, что буде переживать за него.

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«Неизлечим»: У стилиста и телеведущего Влада Лисовца обнаружен рак на последней стадии
У стилиста и телеведущего Влада Лисовца обнаружена онкология на поздней стадии
17 февраля 2025, 08:59

Влад Лисовец (Скриншот видео: Телеграм @vladislavlisovets)

Известного российского знатока моды, стилиста, теле- и радиоведущего Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным. У основателя арт пространства и кофейни LISObon обнаружено онкологическое заболевание на поздней стадии.
Дизайнер и предприниматель уже прошёл первый курс химиотерапии, сообщает телеграм-канал Mash. Болезнь была выявлена у Лисовца осенью прошлого года, когда он пришёл в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие. Врачи провели всестороннее обследование и поставили неутешительный диагноз: онкология в запущенной форме.

Первый этап противоопухолевой терапии не принёс ощутимых результатов. После проведённого курса препаратов у основателя сети салонов красоты начали выпадать волосы, как это часто бывает в подобных случаях. Поклонники уже стали отмечать перемены во внешности стилиста, причём далеко не в лучшую сторону. Врачи-онкологи намерены собрать консилиум, чтобы определить дальнейшие пути лечения Влада Лисовца. От прогнозов медики пока воздерживаются.

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#стилист
#волосы
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«Выматывают мои кошельки»: Бизнес Лепса терпит миллионные убытки
Бизнес Григория Лепса терпит миллионные убытки
17 февраля 2025, 08:55

Григорий Лепс (Фото: ВКонтакте @official_leps)

Известный российский певец Григорий Лепс стал объектом общественного внимания после того, как объявил о своих отношениях с 18-летней Авророй Киба. Однако за романтическими новостями скрываются серьезные финансовые проблемы Лепса. Об этом пишет «‎ 7Дней.ru».
Несмотря на свои чувства, Григорий сталкивается с растущими затратами на перелеты для возлюбленной.

«Она вчера прилетела ко мне. Я ее попросил. Правда, эти перелеты выматывают мои кошельки», — признался артист в одном из интервью.

Он отметил, что старается проводить время с Авророй и ее мамой, которая, по словам Лепса, играет важную роль в их отношениях.

Тем не менее, финансовое положение певца вызывает беспокойство. По информации источников, его бизнес терпит убытки, и одна из компаний по кейтерингу, принадлежащая Наргизе Рзгаевне Фероян, уже находится на грани банкротства с долгами в полтора миллиона рублей. Другие предприятия Лепса, такие как «Хлебосольное подворье Григория Лепса» и «Лепс-оптика», также не приносят дохода, а турфирма «Алтайтревел» за три года показала нулевые результаты.

Единственным прибыльным направлением остается «Продюсерский центр Григория Лепса», который в прошлом году заработал 7,4 миллиона рублей. Однако поклонники уже выражают опасения по поводу будущего пары, отмечая, что невеста может столкнуться с реалиями жизни с мужчиной, имеющим миллионные долги.

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#артист
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«Получила письмо, в котором я должна обойти ФСБ, полицию и Минкультуры»: у Лолиты отменили еще один концерт, теперь в Волгограде
17 февраля 2025, 04:56

Лолита Милявская (Фото: «ВК»/Лолита Милявская)

В течение года Лолита Милявская регулярно сталкивается с проблемами по организации концертов. После участия в скандальной голой вечеринке выступления певицы постоянно отменяют, а общественники следят за каждым шагом звезды.
Теперь у Лолиты отменили выступление в Волгограде, которое было запланировано на 5 марта. Несмотря на все попытки Милявской урегулировать ситуацию, в ответ ей присылали невыполнимые требования.

«Ну, а теперь фарс. Из Волгограда получила письмо, в котором до 23 февраля я должна собственноручно обойти ФСБ Волгограда, полицию Волгограда, Минкультуры Волгограда. Не помню, упоминались ли там жилищно-коммунальные службы. У всех надо спросить разрешение на проведение концерта», — делиться певица с подписчиками в социальных сетях.

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В связи с этим Лолита уже объявила, что не будет пытаться спасти мероприятие и заявила об отмене концерта. Несмотря на все трудности, Милявская увидела для себя плюсы в данной ситуации. Подобные попытки общественников отменить выступления певица назвала хорошим для себя пиаром.

«Хочу вам сказать. Дорогие мои, вы опять все не так делаете. Вот эти вот активисты. Вы из посредственной певички ртом путем травли добиваетесь того, чтобы она стала легендой. Работайте еще в этом направлении», — говорит Лолита.

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